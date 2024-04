The Cube : non, l'Iran n'a pas commencé à attaquer Tel-Aviv

Par Euronews

The Cube s'attaque à une vidéo qui a énormément circulé sur les réseaux sociaux : celle d'un prétendu barrage de missiles iraniens frappant la ville israélienne Tel-Aviv.

Des vidéos trompeuses circulent sur les réseaux sociaux, montrant un prétendu barrage de missiles iraniens frappant la ville israélienne Tel-Aviv, au début du mois d'avril. Mais tout n'est pas aussi vrai qu'il n'y parait.

Cette vidéo est largement partagée sur X, anciennement Twitter. Elle est souvent accompagnée d'une petite légende affirmant qu'il s'agit d'une attaque de l'Iran contre Tel-Aviv, avec des frappes de missiles intenses et de destruction massive.

"Les feux de l'enfer brûlent", peut-on lire dans l'un de ces messages. Il a été partagé dans ce contexte juste après une attaque de l'ambassade iranienne à Damas attribuée à Israël, le 1er avril, tuant plusieurs responsables iraniens.

L'histoire a même été mise en avant sur le fil principal de X, avec le titre suivant : "L'Iran frappe Tel-Aviv avec des missiles lourds". C'est d'autant plus inquiétant que l'histoire est fausse.

Il s'agissait d'un tir de missile dans le contexte de la guerre en Ukraine

La vidéo montre en fait un tir de missile de l'Ukraine contre la ville de Sébastopol, occupée par la Russie, en Crimée, en mars 2024.

Nous pouvons le vérifier grâce à une recherche d'images inversée, qui confirme que la vidéo a été partagée pour la première fois en ligne dans le contexte d'une attaque ukrainienne le mois dernier.

Des organes d'information du monde entier ont rapporté la vidéo en tant que telle, certains l'attribuant à des sources officielles ukrainiennes. L'armée ukrainienne a déclaré avoir touché deux navires de guerre russes en mer Noire, dans le cadre de ces frappes.

La vidéo a également été diffusée à tort dans d'autres langues, comme l'allemand, où elle a été dûment vérifiée par les utilisateurs de X.

D'autres vérificateurs d'informations se sont empressés de dénoncer le rôle joué par X dans la promotion de cette histoire. Ils ont constaté que le faux titre apparu sur le fil des tendances de X, était apparemment généré par son Chatbot IA officiel, Grok.

Les vérificateurs ont expliqué que X, ex-Twitter, disposait d'une équipe de rédacteurs humains qui se chargeaient d'analyser les informations et de remplacer les tendances dans leur contexte, au fur et à mesure qu'elles apparaissent.

L'IA de X, Grok, a remplacé les rédacteurs humains

Cependant, Elon Musk a supprimé cette tâche lorsqu'il a repris l'entreprise en 2022.

Le contexte donné aux sujets en vogue sur la page Explore va maintenant faire son retour. Mais, il sera désormais rédigé par Grok, l'IA, et non plus par des rédacteurs humains, comme autrefois.

Selon les vérificateurs, il semble que l'algorithme de X ait remarqué une tendance potentielle en constatant que de plus en plus de comptes ont partagé la vidéo trompeuse. Grok aurait alors conçu quelques lignes de contexte pour accompagner l'article, en se basant sur les messages, ainsi que sur le faux titre.

Il convient de noter que X a précisé que Grok est un travail en cours, et qu'il peut faire des erreurs.

Mais, une telle erreur pourrait avoir de graves conséquences, et montre les dangers d'une trop grande confiance dans l'intelligence artificielle.