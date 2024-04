L'Union européenne a réitéré ses critiques à l'égard de la loi sur "l'influence étrangère" proposée par le gouvernement géorgien, dont les détracteurs estiment qu'elle sera utilisée pour réduire au silence les voix indépendantes.

"Je veux être clair : ce projet de loi voté au Parlement ne rapproche pas la Géorgie de l'UE, bien au contraire", a déclaré Charles Michel, le président du Conseil européen, à Euronews vendredi matin.

"Nous sommes déçus que ce gouvernement ait pris une telle décision", a-t-il ajouté.

En décembre, la Géorgie a été déclarée officiellement candidate à l'adhésion à l'Union européenne, répondant ainsi à une aspiration de longue date de l'ancienne république soviétique. Cette décision était "fondamentale", a déclaré M. Michel, qui attend maintenant de Tbilissi qu'elle envoie "des signaux plus positifs" à Bruxelles.

Interrogé sur la possibilité que le processus d'adhésion naissant soit gelé en raison de la loi controversée, M. Michel n'est pas allé aussi loin, mais a souligné que toute évolution contraire aux normes de l'UE aurait un "impact" sur la manière dont Bruxelles évalue les chances du candidat.

Le processus d'élargissement est un processus basé sur le mérite et l'idée pour les pays candidats - pour ceux qui veulent rejoindre l'UE - est qu'ils respectent les valeurs et les principes communs fondamentaux Charles Michel Président du Conseil européen

"S'ils votent des projets de loi qui ne sont pas conformes à ces principes et à ces valeurs, cela a un impact sur le processus".

La législation proposée par la Géorgie exigerait que les médias et les organisations à but non lucratif soient publiquement enregistrés comme "poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère" s'ils reçoivent plus de 20 % de leurs fonds de l'étranger, une disposition dont beaucoup craignent qu'elle ne soit utilisée pour exposer, cibler et finalement museler les voix indépendantes.

La loi obligerait également les organisations à déclarer les revenus qu'elles reçoivent et à présenter un état financier annuel.

Proposée puis retirée l'année dernière par le parti au pouvoir, Rêve géorgien, une version presque identique de la loi a récemment été déposée à nouveau, suscitant des protestations massives.

La Commission européenne et l’OTAN pas du tout enthousiastes

Malgré la contestation croissante, le parlement géorgien a fait adopter le texte mercredi avec 83 voix 'pour' et zéro 'contre' lors d'une première lecture boycottée par l'opposition. Cela a conduit Bruxelles à renforcer ses avertissements.

"Nous demandons à nos partenaires géorgiens de ne pas aller de l'avant avec cette législation, car elle nuit à la Géorgie", a déclaré vendredi un porte-parole de la Commission européenne.

"Nous avons connu une situation similaire l'année dernière, puis la loi a été retirée et maintenant ils sont revenus pour la présenter à nouveau au parlement. Elle a été adoptée en première lecture. C'est très mauvais", a ajouté le fonctionnaire, exhortant le parti au pouvoir en Géorgie à tenir compte de ces appels.

"Si quelque chose n'est pas conforme aux principes européens et aux ambitions d'avancer sur la voie de l'UE, les conséquences sont très claires. Mais avançons pas à pas".

L'OTAN, que la Géorgie espère rejoindre, a également fait part de ses préoccupations.

Pour Javier Colomina, représentant spécial de l'Alliance pour le Caucase et l'Asie centrale, il est "essentiel que la Géorgie, en tant que pays candidat à l'adhésion à l'OTAN, dispose d'un cadre adéquat pour garantir la liberté des médias et la participation de la société civile".

"Ce projet constitue un pas en arrière et ne favorise pas l'intégration euro-atlantique de la Géorgie".

Échos de la législation russe

La présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, a promis d'opposer son veto à la législation litigieuse si elle arrive sur son bureau. Mais son opposition pourrait finalement être annulée par la collecte de 76 voix. Le mandat de Mme Zourabichvili doit s'achever à la fin de l'année.

Le texte a été surnommé "loi russe" car il présente des similitudes avec un projet de loi introduit par le Kremlin il y a dix ans pour faire taire les voix critiques. Depuis des années, la Géorgie s'efforce de contenir l'influence pro-russe, un problème considéré comme un irritant majeur dans les ambitions européennes du pays.

Bien que le parti Rêve géorgien soutienne l'adhésion à l'UE et condamne l'invasion de l'Ukraine, il défend également une politique "pragmatique" à l'égard de la Russie. Ses détracteurs l'accusent d'être sous la coupe de Moscou.

Le Premier ministre Irakli Kobakhidze, qui est le président du parti, affirme que la loi est nécessaire pour garantir une "norme minimale de transparence" parmi les ONG et qu'elle est conforme à "tous les principes juridiques de base". M. Kobakhidze a rencontré en début de semaine les ambassadeurs de l'UE, des États-Unis et du Royaume-Uni pour discuter des préoccupations soulevées par le projet de loi.