Europe : la vague de froid inquiète les agriculteurs

Le coup de froid sur l'Europe inquiète les viticulteurs : en Croatie et ailleurs dans les Balkans la chute des températures frôle des records historiques.

La vague de froid sur l'Europe persiste et inquiète de plus en plus les viticulteurs.

Depuis la mi-avril, en Croatie et ailleurs dans les Balkans, la chute des températures est proche des records historiques.

Une grande partie de la région est face à la neige et à la glace.

Franjo Crnkovic, viticutleur : "Il a fait très doux, nous avons même eu des températures de 30 degrés un jour, et puis tout d'un coup, il a fait moins chaud. Les fruits et tout le reste sont détruits, c'est fini, s'il reste des pommes, ce sera bien".

Au Pays-Bas, ces jours-ci le ciel dégagé et les paysages ensoleillés sont les signes que l'air est frais et les vergers menacés.

Pour protéger les fruits, les agriculteurs pratiquent la méthode de l'aspersion : ils pulvérisent de l'eau sur les parcelles.

Joost van Diepen : viticulteur : "La glace s'est déjà formée sur les branches, ainsi que sur les fruits. Vous voyez la fleur et, en dessous, le fruit, qui est enveloppé de glace. Cette couche de glace fournit une certaine isolation et une chaleur latente. Cette chaleur maintient la température du fruit juste au-dessus de zéro."

Les précipitations neigeuses sont importantes partout en montagne, comme ici en Autriche.

Le trafic est compliqué, les saleuses sont à nouveau sur les routes et les automobilistes ont pour beaucoup ressorti leurs pneus neige.

Ces conditions météo extrême devraient se maintenir jusqu'à la semaine prochaine.