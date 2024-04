Russie: accusés de créer des vidéos pour l'équipe Navalny, deux journalistes arrêtés

Par Euronews avec agences

Les deux journalistes indépendants sont accusés d'avoir participé à la création de vidéos pour l'équipe de l'opposant défunt Alexeï Navalny.

En Russie, deux journalistes travaillant pour des médias étrangers ont été arrêtés et placés en "détention préventive" ce samedi. Tous deux sont accusés d'"extrémisme", pour avoir participé à la création de vidéos pour la chaîne YouTube NavalnyLIVE de l'équipe de l'opposant russe Alexeï Navalny, mort en prison en février 2024 dans des circonstances troubles.

Konstantin Gabov, arrêté à Moscou, est un journaliste indépendant qui travaille pour plusieurs médias étrangers, dont Reuters.

Son collègue, Sergueï Kareline, est, lui aussi, un journaliste indépendant, et est détenteur de la double nationalité russo-israélienne. Il a collaboré avec plusieurs médias étrangers, dont Associated Press et le serveur allemand Deutsche Welle, jusqu'à ce que cette chaîne soit interdite en Russie en février 2022.

Le mouvement de l'opposant défunt Alexeï Navalny a été classé comme "extrémiste" par la justice, ce qui fait courir le risque de poursuites à ses collaborateurs et partisans. La plupart des associés sont en exil à l'étranger, d'autres ont écopé de lourdes peines de prison. Les autorités russes ont renforcé ces derniers mois leur pression sur les médias indépendants et étrangers en Russie, dans un contexte de répression tous azimuts des voix dissidentes depuis le début de l'offensive en Ukraine.