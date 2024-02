Mort d'Alexeï Navalny : plus de 100 arrestations en Russie

Par Euronews avec AP

La police russe a arrêté des personnes qui rendaient hommage à l'opposant, décédé en prison vendredi.

PUBLICITÉ

Plus de 100 personnes ont été arrêtées dans huit villes russes après être venues déposer des fleurs à la mémoire de l'opposant Alexeï Navalny, selon OVD-Info, un groupe qui surveille la répression politique en Russie.

Samedi, la police a bloqué l'accès à un mémorial dans la ville sibérienne de Novossibirsk et a arrêté plusieurs personnes, selon OVD-Info.

Des vidéos et des photos diffusées sur les réseaux sociaux russes montrent des fleurs enlevées des monuments érigés à la mémoire des victimes des répressions de l'ère soviétique dans toute la Russie.

À Moscou, des fleurs ont été enlevées pendant la nuit d'un mémorial situé près du siège du Service fédéral de sécurité russe par un grand groupe sous le regard de la police, comme le montre une vidéo. Dans la matinée, d'autres fleurs sont apparues.

La mort d'Alexeï Navalny montre "qu'en Russie, la peine encourue par les opposants n'est plus seulement l'emprisonnement, mais la mort", a déclaré Nigel Gould-Davies, ancien ambassadeur britannique au Belarus et chercheur principal pour la Russie et l'Eurasie à l'Institut international d'études stratégiques de Londres.

Le service pénitentiaire fédéral russe a indiqué que M. Navalny s'était senti mal après une promenade vendredi et avait perdu connaissance dans la colonie pénitentiaire de la ville de Kharp, dans la région de Yamalo-Nenets, à environ 1 900 kilomètres au nord-est de Moscou. Une ambulance est arrivée, mais il n'a pas pu être réanimé ; la cause du décès est toujours "en cours d'établissement", a indiqué le ministère.

Alexeï Navalny avait été emprisonné en janvier 2021, lorsqu'il est retourné à Moscou pour faire face à une arrestation certaine après s'être rétabli en Allemagne d'un empoisonnement à l'agent neurotoxique qu'il a imputé au Kremlin. Il a ensuite été condamné à trois reprises, affirmant que chaque affaire était motivée par des considérations politiques, et a écopé d'une peine de 19 ans de prison pour "extrémisme".

Après le dernier verdict, Alexeï Navalny avait déclaré qu'il comprenait qu'il "purgeait une peine à perpétuité, qui se mesure à la durée de ma vie ou à la durée de vie de ce régime".

Quelques heures après l'annonce de son décès, son épouse Yulia Navalnaya a fait une apparition à la conférence sur la sécurité de Munich où de nombreux dirigeants s'étaient réunis.

Elle a déclaré qu'elle avait envisagé d'annuler, "mais j'ai ensuite pensé à ce qu'Alexei ferait à ma place. Et je suis sûre qu'il serait là", ajoutant qu'elle n'était pas sûre de pouvoir croire les informations provenant de sources officielles russes.

"Mais si c'est vrai, je veux que Poutine et tous ceux qui l'entourent, les amis de Poutine, son gouvernement sachent qu'ils porteront la responsabilité de ce qu'ils ont fait à notre pays, à ma famille et à mon mari. Et ce jour viendra très bientôt", a déclaré Mme Navalnaya.

Le président américain Joe Biden a déclaré que Washington ne savait pas exactement ce qui s'était passé, "mais il ne fait aucun doute que la mort de M. Navalny est la conséquence d'un acte commis par M. Poutine et ses hommes de main".

M. Navalny "aurait pu vivre en toute sécurité en exil", mais il est rentré chez lui tout en sachant qu'il risquait d'être emprisonné ou tué "parce qu'il croyait profondément en son pays, en la Russie".

En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a déclaré que M. Navalny "a probablement payé de sa vie ce courage".

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que M. Poutine avait été informé de la mort de M. Navalny.