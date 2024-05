La Juventus de Turin limoge son entraineur Massimiliano Allegri

Le coach de la Juventus paye son comportement violent supposé, envers un journaliste, suite à la finale de la Coupe d'Italie.

PUBLICITÉ

Le club a décidé de tourner la page deux jours après la victoire de la "Vieille Dame" en coupe d'Italie 1 à 0 contre l'Atalanta Bergame. A l'issue du match, Allegri visiblement très énervé d'avoir été expulsé du terrain dans le temps additionnel de la finale, aurait insulté et poussé un journaliste un peu plus tard dans les vestiaires. Le témoignage de ce dernier a obligé la Fédération italienne de football à ouvrir une enquête. L'avocat de l'entraîneur a nié tout en bloc.

La Juve dont les relations étaient déjà tendues avec Allegri n'a donc pas attendu les résultats de cette enquête et l'a purement et simplement limogé pour faute grave, avec effet immédiat ce vendredi après midi.

Massimiliano Allegri aura passé huit saisons à la Juve, entre 2014 et 2019, remportant notamment le championnat cinq fois d'affilée, ainsi que cinq Coupes d'Italie, et atteignant la finale de la Ligue des champions en 2015 et 2017. Il avait fait son retour depuis 2021, mais sans obtenir les résultats et le succès escompté par le club.