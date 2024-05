Qui gagnera le vote des 700 00 agriculteurs espagnols aux élections européennes ?

Par Euronews

L'extrême droite espagnole cherche à gagner le soutien de l'industrie agricole pour les élections européennes de juin.

Une nouvelle plateforme espagnole appelée 6-F se joint à une douzaine d'autres associations agricoles européennes pour réclamer la fin du Green Deal, la protection du marché intérieur européen et la réduction des accords de libre-échange avec les pays tiers.

Bien que la Plateforme 6-F soit un mouvement indépendant, certains de ses organisateurs sont des personnalités proches de l'extrême droite. Pourtant, elle n'appellera pas à voter pour un parti en particulier.

Selon Sieta van Keimpema, membre du mouvement Farmers Defense Force aux Pays-Bas "Ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis des bannières, et nous avons mis les logos du parti qui a fait de très mauvaises choses pour les agriculteurs et les citoyens néerlandais, et nous avons mis une croix rouge. Et les gens ont compris."

D’autres partis se disputent le vote rural face au parti d’extrême droite Vox, mais les principales plateformes agricoles ont choisi de ne pas participer directement aux élections. Peut-être ont-ils appris de l'expérience des gilets jaunes en France qui, en 2019, ont présenté deux candidatures directes aux élections européennes et n'ont pas atteint les 1 % nécessaires pour obtenir une représentation.

La plateforme SOS Rural, qui regroupe plus de 500 organisations du secteur primaire, a choisi d'essayer d'influencer les partis politiques pour qu'ils incluent leurs demandes dans leurs programmes électoraux. Pour son secrétaire général, Javier Poza, avoir un, deux ou trois députés donnerait un pouvoir limité à leurs idées. Il explique que "Nous devons influencer les grands groupes politiques européens, qu'il s'agisse du groupe populaire ou du groupe socialiste, pour essayer de façonner les politiques en Europe."

Malgré ses similitudes avec Vox, SOS Rural semble avoir pris ses distances avec les idées les plus conservatrices du parti d'extrême droite espagnol. Toutefois, les manifestations contre les politiques agricoles de l'Union européenne profitent à Vox, selon les analystes.

Le vote des 700 000 agriculteurs espagnols sera décisif lors des prochaines élections européennes.