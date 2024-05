Le Président chinois Xi Jinping est arrivé à Belgrade, en Serbie

Par Euronews

L'avion du président chinois Xi Jinping a atterri à Belgrade, où le dirigeant et son épouse ont été accueillis par le président serbe Aleksandar Vucic.

Le Président chinois Xi Jinping est arrivé en Serbie. Son avion a atterri à Belgrade, où il a été reçu avec son épouse par le président serbe Aleksandar Vucic, la date coïncidant avec le 25e anniversaire du bombardement par les États-Unis de l'ambassade de Chine dans la capitale serbe pendant les guerres de Yougoslavie.

À l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade, l'homme politique a reçu une une garde d'honneur, mais aussi des danses et des chants traditionnels serbes très colorés.

Les deux alliés se sont rencontrés dans le cadre d'un voyage de deux jours pour discuter du renforcement des relations entre les deux pays. Pékin veut approfondir ses liens économiques et politiques avec la Serbie. Des milliards d'euros ont été investi par la Chine en Serbie et dans les Balkans, surtout dans les secteurs minier et manufacturier. Pékin et Belgrade ont même signé l'an passé un accord de libre-échange.

Xi Jinping effectue une tournée européenne dans trois pays afin de revigorer les relations en pleine période de tensions mondiales. En début de semaine, le président chinois a été accueilli par le président français Emmanuel Macron et rendra bientôt visite à Viktor Orban en Hongrie.