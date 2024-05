Au moins 68 morts après de violents combats à Jabalia et Rafah

Par euronews avec AP

Après de violents combats à Gaza ce samedi, Tsahal affirme avoir "éliminé une cinquantaine de terroristes" mais d'autres sources palestiniennes, souvent contrôlées par le Hamas, évoquent au moins 64 décès don de nombreux civils.

Samedi, de violents combats ont opposé Tsahal à des militants du Hamas notamment à Jabalia, dans le nord du territoire et à Rafah, dans le Sud, selon l'agence onusienne de l'Unrwa.

Tsahal affirme avoir "éliminé une cinquantaine de terroristes". Mais des sources palestiniennes contrôlés par le Hamas évoquent au moins 64 morts dont de nombreux civils.

A Rafah, une frappe israélienne y a fait deux morts dans un camp de déplacés, a indiqué l'hôpital koweïtien de la ville. Les Brigades al-Qods, branche armée du Djihad islamique palestinien, ont aussi affirmé affronter dans l'est de la ville des troupes israéliennes, entrées dans ce secteur le 7 mai.

"Des dizaines de personnes sont mortes en martyrs et des centaines d'autres blessées" à Jabalia, a affirmé samedi le Hamas, accusant l'armée israélienne de "détruire des immeubles résidentiels (...) et prendre pour cible des écoles et abris".

Une centaine d'otages israéliens toujours captifs

De son côté le porte-parole en chef de Tsahal a annoncé que le corps d'un otage israélien avait été retrouvé. C'est le quatrième corps qui a été retrouvé en quelques heures.

Daniel Hagari a identifié les quatre otages comme étant Shani Louk, Amit Buskila et Itzhak Gelerenter, qui, selon lui, ont été tués par des militants du Hamas lors du festival de musique Nova et leurs corps ont été transportés à Gaza.

"Le corps de l'otage israélien Ron Binyamin, bénie soit sa mémoire, a également été retrouvé lors d'une opération de Tsahal".

La libération des otages israéliens reste une préoccupation majeure pour une partie de l'opinion publique israélienne. Samedi des milliers de personnes ont de nouveau manifesté à Tel Aviv pour exiger de nouvelles élections et la démission de Benjamin Netanyahu.

L'ultimatum de Benny Gantz fixé au 8 juin

Samedi également, Benny Gantz, un membre centriste populaire du cabinet de guerre israélien et principal rival du Premier ministre, a menacé de démissionner s'il n'adoptait pas dans trois semaines un nouveau plan pour la guerre à Gaza, une décision qui laisserait Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’appuyer davantage sur ses alliés d’extrême droite.

"Le cabinet de guerre doit formuler et approuver d'ici le 8 juin, un plan d'action permettant de réaliser six objectifs stratégiques d'importance nationale", a déclaré Benny Gantz lors d'un discours télévisé.

Cette annonce approfondit la division au sein des dirigeants israéliens, plus de sept mois après le début d’une guerre dans laquelle Israël n’a pas encore atteint ses objectifs déclarés de démantèlement du Hamas et de restitution des nombreux otages enlevés lors de l’attaque du groupe militant du 7 octobre.