Grèce : neufs égyptiens acquittés dans le procès du naufrage meurtrier de migrants

Les passeurs présumés étaient accusés d'être impliqués dans l’un des naufrages de migrants les plus meurtriers en Méditerranée, ont été acquittés par la justice grecque au premier jour de leur procès.

PUBLICITÉ

Un juge grec a prononcé mardi un non-lieu à l'encontre de neuf Egyptiens accusés d'être à l'origine du naufrage meurtrier survenu en mer Méditerranée, l'an dernier. Au moins 80 migrants ont été tué dans et quelque 600 sont portés disparus.

Ce drame avait provoqué une onde de choc dans les opérations de protection des frontières et d'asile de l'Union européenne.

Le procureur du tribunal de Kalamata a déclaré que la Grèce n'était pas compétente en la matière.

La décision du juge président Eftichia Kontaratou est intervenue peu après l'ouverture du procès dans la ville de Kalamata, dans le sud de la Grèce, et a été accueillie par des acclamations et des applaudissements de la part des partisans des accusés au palais de justice.

Plus de 500 personnes auraient sombré avec le chalutier de pêche surchargé, qui se rendait de Libye en Italie. Seules 104 personnes ont été sauvées de l'Adriana - tous des hommes, pour la plupart originaires de Syrie, du Pakistan et d'Égypte - 82 corps avaient été récupérés.

Les procureurs ont accusé les présumés coupables, âgés pour la plupart d'une vingtaine d'années, de faire partie de l'équipage du chalutier - ce que la défense a nié - et donc d'être responsables des mauvais traitements infligés aux passagers et des conditions de surpopulation massive qui, selon les autorités, ont entraîné le chavirement et le naufrage du bateau le 14 juin 2023.

S'ils avaient été reconnus coupables des nombreux chefs d'accusation retenus contre eux, Les neuf hommes risquaient la prison à vie notamment le trafic de migrants et le fait d'avoir provoqué un naufrage mortel.

La décision du juge fait suite à une recommandation du procureur général Ekaterini Tsironi de classer l'affaire car le chalutier a coulé en dehors des eaux territoriales grecques.

_"Il est clair que le naufrage s'est produit dans les eaux internationales et que la juridiction des tribunaux grecs ne peut être établie", j__e propose donc qu'ils soient déclarés innocent_s", a-t-elle déclaré.

Une affaire polémique

L'affaire avait été critiquée par des groupes internationaux de défense des droits de l'homme, qui ont fait valoir que le droit des accusés à un procès équitable était compromis parce qu'ils étaient jugés alors qu'une enquête distincte de la Cour navale sur le naufrage et les actions des garde-côtes grecs était toujours en cours.

Spyros Pantazis, l'un des avocats de l'équipe de défense, a déclaré que le tribunal avait "rendu justice aujourd'hui".

"Cette affaire a nécessité beaucoup de travail et d'efforts. Après une si longue période, toute l'équipe de la défense est vraiment heureuse", a-t-il déclaré.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement quand les neuf personnes, qui sont en détention provisoire depuis qu'elles ont été secourues l'année dernière, seraient libérées.

Après la lecture du verdict, ils ont été emmenés pour passer des examens médicaux.

La tante de l'accusé Mohammed Emad Abdel-Magid, Dalia Abdel-Magid, a réagi avec émotion à l'annonce de l'acquittement de son neveu.

"Je suis tellement heureuse que j'ai envie de le serrer dans mes bras et de l'emmener avec moi", a-t-elle déclaré.

"J'espère que tout ira mieux pour lui maintenant", a-t-elle ajouté.

Un peu plus tôt, un petit groupe de manifestants s'était heurté à la police anti-émeute à l'extérieur du palais de justice. Aucun blessé grave n'a été signalé, mais deux personnes ont été arrêtées. Des agents des forces spéciales de police ont maintenu l'ordre dans la salle d'audience.

PUBLICITÉ

"La justice a prévalu. Ces personnes sont restées en prison pendant un an alors qu'elles étaient innocentes, et cela ne doit pas se reproduire", a déclaré Stelios Kouloglou, membre grec du Parlement européen.

"Il y a 2 000 personnes innocentes dans les prisons grecques, accusées ou condamnées pour contrebande. La grande majorité d'entre eux sont innocents." A-t-il ajouté.

Au début du procès, Mme Kontaratou a interrogé les neuf accusés par l'intermédiaire d'un interprète. Les accusés ont déclaré que leur intention était de se rendre en Italie, et non en Grèce, et plusieurs d'entre eux ont clamé leur innocence.

Elle a reconnu qu'il n'y avait "aucun Grec à bord du navire, qu'il n'était pas sous pavillon grec et que tous les documents indiquent que le navire se trouvait à 47 milles nautiques de la côte".

L'année dernière, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a qualifié le naufrage d'"horrible".

PUBLICITÉ

Protéger la vie des migrants

Ce naufrage a relancé la pression sur les gouvernements européens pour qu'ils protègent la vie des migrants et des demandeurs d'asile qui tentent de rejoindre le continent, alors que le nombre de personnes traversant illégalement la Méditerranée ne cesse d'augmenter chaque année.

Les actes d'accusation contre les neuf personnes incriminées étaient fondés sur les témoignages de neuf autres survivants. Les avocats de la défense ont fait valoir que les témoignages avaient été obtenus sous la contrainte et que leurs clients avaient été des passagers payants désignés comme boucs émissaires par des autorités désireuses d'imputer la responsabilité du naufrage à la surpopulation.

Plusieurs survivants ont déclaré que le naufrage s'était produit après que les garde-côtes grecs eurent tenté de remorquer le navire.

Les circonstances exactes du naufrage restent floues.

L'agence européenne de protection des frontières Frontex indique que les détections de frontières illégales aux frontières de l'UE ont augmenté pendant trois années consécutives jusqu'en 2023, atteignant le niveau le plus élevé depuis la crise migratoire de 2015-2016, en grande partie en raison des arrivées aux frontières maritimes.