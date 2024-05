Paris et Berlin s'accordent sur l’utilisation d’armes occidentales par Kyiv

Olaf Scholz a consenti à ce que l’Ukraine puisse frapper avec des armes occidentales certains sites militaires à l'intérieur de la Russie comme le préconise le président français.

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont affiché leur soutien commun à l'Ukraine lors d'un conseil franco-allemand de défense et de sécurité à Meseberg, mardi.

Alors que le chancelier Scholz s'était précédemment montré ferme sur le fait que l'Ukraine ne devait pas utiliser d'armes occidentales pour frapper des cibles russes, il a infléchi sa position, au troisième et dernier jour de la visite d'État historique du président français en Allemagne.

Les deux dirigeants ont mis leurs désaccords de côté et sont parvenus à un compromis sur le sujet controversé de la défense de l'UE.

La chancelière allemande s'est également montrée plus ouverte en ce qui concerne l'aide militaire à l'Ukraine, déclarant que Kyiv devrait être autorisée à frapper des sites militaires à l'intérieur de la Russie, mais pas d'autres cibles.

Il s'agit d'un tournant pour Berlin, car la chancelière était réticente à l'idée de laisser l'Ukraine frapper au-delà de la frontière, craignant que cela ne conduise à un conflit direct avec la Russie, dotée de l'arme nucléaire.

"L'Ukraine a toutes les possibilités de le faire, en vertu du droit international", a déclaré M. Scholz. "Il faut le dire clairement : si l'Ukraine est attaquée, elle peut se défendre."

"Je trouve étrange que certains affirment que l'Ukraine ne devrait pas être autorisée à se défendre et à prendre les mesures nécessaires à cette fin", a-t-il ajouté.

Toutefois, l'Allemagne refuse toujours de livrer des missiles à longue portée (plus de 500 km) à l'Ukraine, contrairement à Paris, Londres et Washington.

Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre de "graves conséquences" si les pays occidentaux permettaient à l'Ukraine d'utiliser leurs armes pour frapper des cibles en Russie.

De son côté, Emmanuel Macron a cherché à enterrer la hache de guerre avec Berlin après que l'Allemagne a lancé un projet de bouclier antimissile européen, appelé Sky Shield sans inclure Paris.

D'autres divergences de vues, telles que les liens économiques avec la Chine et les États-Unis, ont également affaiblit la relation franco-allemande.

Alors que M. Macron est favorable à une plus grande indépendance de l'Europe en matière de défense et souhaite protéger l'économie de la concurrence "déloyale" de la Chine et des États-Unis, M. Scholz a souligné l'importance des liens transatlantiques et des relations commerciales avec la Chine.

L'objectif de cette visite d'État historique était de montrer un front franco-allemand uni, alors que les deux dirigeants sont confrontés à des défaites annoncées de la part des partis d'extrême droite, à moins de deux semaines des élections européennes.

"En France, le Rassemblement national (RN), parti d'extrême droite, est en tête des sondages avec 33 %, tandis que Renaissance (le parti de Macron) est à 15,5 %. La visite de Macron en Allemagne est aussi une façon de dire, je suis pro-européen", a déclaré Marie Krpata, chercheuse au Comité pour les relations franco-allemandes (Cerfa) à Paris.

Selon les dernières tendances électorales de PolitPro en Allemagne, l'alliance chrétienne-démocrate et conservatrice CDU/CSU est en tête avec un peu plus de 30 %.

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) a dépassé les sociaux-démocrates (SPD) de Scholz, avec 15,8 % pour le premier et 14,3 % pour le second.