Guerre en Ukraine : 150 prisonniers ont été échangés entre Moscou et Kyiv

Il s'agit du premier échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis près de quatre mois.

L'Ukraine a rapatrié 75 personnes en provenance de Russie dans le cadre du dernier échange de prisonniers.

Les prisonniers de guerre libérés comprenaient 70 hommes et cinq femmes - la plupart d'entre eux étaient des soldats, et six étaient des officiers, selon le quartier général de coordination ukrainien pour le traitement des prisonniers de guerre.

Ils ont été reçus chez eux par de hauts responsables ukrainiens. Au moins un tiers des soldats secourus étaient blessés, gravement malades ou handicapés. Pour eux, c'est un intense soulagement « Je n'arrive pas à croire que nous sommes rentrés. Nous avons enfin été échangés. C'est au-delà des mots. »

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l'Ukraine avait livré 75 personnes en échange dans le cadre de l'accord négocié par les Émirats arabes unis. Il s'agit du premier échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis près de quatre mois.