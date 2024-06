Que veulent les électeurs et que promettent les candidats

A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

PUBLICITÉ

Dans cet épisode, Euronews interroge un citoyen et une candidate. Till est un activiste français membre du mouvement Riposte alimentaire. S'il était élu député européen, il aimerait "mettre en place une sécurité sociale pour l'alimentation durable. Concrètement, il s'agirait d'une carte vitale de l'alimentation d'une valeur de 150 € par mois, accessible à tous et qui permettrait d'acheter des produits démocratiquement approuvés par des assemblées citoyennes qui seraient formées aux questions écologiques et agricoles".

La candidate danoise Kira Marie Peter-Hansen siège actuellement au sein du groupe des Verts/Alliance libre européenne. Si elle est réélue comme eurodéputée, elle compte continuer à se battre "pour une Europe plus verte et plus juste socialement, ce qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques et assurer un avenir juste pour chacun d'entre nous".