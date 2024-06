Allemagne : Scholz veut durcir l'expulsion des criminels étrangers

Par Euronews avec AP

Six jours après l'attaque de Mannheim, Olaf Scholz se dit favorable à l'expulsion des criminels "même s'ils viennent de Syrie ou d'Afghanistan".

PUBLICITÉ

Olaf Scholz se dit favorable à expulser d'Allemagne les criminels étrangers vers leurs pays d'origine, "même s'ils viennent de Syrie ou d'Afghanistan".

Le chancelier allemand prend position pour un renforcement des règles d'expulsion six jours après l'attaque au couteau de Mannheim où un policier de 29 ans a été tué et cinq autres personnes blessées.

L'assaillant est un demandeur d'asile de 25 ans arrivé en Allemagne en 2014.

Devant les députés, Olaf Scholz s'est dit indigné.

Olaf Scholz, chancelier allemand : "Nous renforcerons nos règles d'expulsion de manière à ce que le simple fait d'approuver des infractions terroristes puisse déboucher sur une expulsion. Quiconque glorifie le terrorisme va à l'encontre de toutes nos valeurs et doit être expulsé."

L'Allemagne observe jusqu'à présent un moratoire des expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan.

Olaf Scholz révèle que le son gouvernement réfléchit à de possibles expulsions de criminels vers des pays voisins de l'Afghanistan.

L'Allemagne a accueilli plus d'un million de migrants d'Afghanistan, de Syrie et d'Irak entre 2015 et 2016.

L'immigration est au cœur de la campagne des élections européennes de dimanche.

Les conservateurs et les sociaux-démocrates durcissent leurs positions sur l'immigration dans l'espoir de convaincre les électeurs de ne pas se tourner vers l'extrême droite.

De son côté, dans son programme, Alternativ für Deutshland dit vouloir expulser jusqu'à deux millions d'immigrés.