France : Jordan Bardella envisage d'aller à Matignon seulement en cas de majorité RN

Par Euronews avec AP

Le chef de file du RN pour les législatives exclut d'aller en Matignon en cas de majorité relative à l'issue des élections législatives.

PUBLICITÉ

"Sans majorité absolue", Jordan Bardella exclut d'aller à Matignon. Le chef de file du RN aux élections législatives dit souhaiter avoir "le pouvoir pour changer de politique dans notre pays". "S'il y a une marjorité relative, le Premier ministre ne peut pas agir" explique-t-il ce mardi dans une interview accordée à CNews et Europe 1.

Le Premier ministre sortant voit dans les conditions posées par son adversaire une ressemblance avec "un refus d'obstacle".

Sur RTL, Gabriel Attal insiste sur la "clarté" des positions de la majorité sortante. "Ces élections législatives, c'est clair, c'est quel Premier ministre ? Quel gouvernement? Quelle majorité ? Les Français me connaissent (...), je suis clair, je suis prêt et je suis libre. De l'autre côté, il y a Jordan Barella, Jean-Luc Mélenchon et le programme derrière qui serait une catastrophe."

Le camp de la gauche, sous la bannière du Nouveau Front Populaire, n'a pas trouvé sa tête d'affiche pour incarner la campagne des législatives et, en cas de victoire, prétendre au poste de Premier ministre.

Selon le sondage Ifop publié ce lundi, le NPF est crédité de 28 % d'intentions de vote, à cinq point derrière le RN. La majorité présidentielle, prise dans son ensemble est en troisième position, devancée de dix point par le NPF.

Les LR "canal historique" sont crédités de 5 % d'intentions de vote. Les espoirs des Républicains tombent à 4 % en cas de candidats soutenus par le RN.