Les partis de gauche français ont eu du mal à trouver un terrain d'entente avant les élections européennes, mais ont conclu une alliance pour les élections législatives anticipées.

Le Nouveau Front populaire (NFP), l'alliance des partis de gauche formée en vue des élections législatives anticipées en France, arrive en deuxième position dans les sondages à moins d'une semaine de l'ouverture du premier tour.

Composée du parti de gauche dure La France insoumise (LFI), du parti communiste, du parti socialiste de centre-gauche et des Verts, la coalition devrait obtenir 29,5 % des voix, selon le dernier sondage Ipsos publié samedi.

C'est six points de moins que les estimations données pour le Rassemblement national (RN), parti d'extrême droite, mais dix points de plus que ce que Renaissance, le parti centriste du président Emmanuel Macron, et ses alliés devraient obtenir.

Bien que la gauche soit apparue divisée lors des élections européennes de juin, le NFP a publié la semaine dernière un programme commun de 150 mesures. Mais quelle est la position d'une coalition couvrant un spectre aussi large d'opinions de gauche sur certaines questions clés? A-t-elle trouvé une cause commune sur l'immigration, un message unifié sur la guerre en Ukraine, et est-elle d'accord sur la politique climatique?

Euronews analyse les propositions de la coalition.

Aider les réfugiés climatiques et envoyer des armes en Ukraine

Le Nouveau Front populaire veut mettre en place une agence de sauvetage en mer et sur terre pour les migrants sans papiers. Il souhaite également faciliter les demandes de visas.

La gauche demande également la réouverture du Pacte européen des migrations, la réforme historique du système d'asile de l'UE qui a été approuvée en mai après plus de dix ans de négociations, avant que les règles n'entrent en vigueur en 2026.

L'alliance souhaite également créer un statut pour les "réfugiés climatiques" .

Contrairement au Rassemblement national, le Nouveau Front populaire veut garantir l'accès à l'aide médicale d'Etat (AME) aux sans-papiers ainsi que le "droit du sol" pour les enfants nés en France.

Sur la scène internationale, le Nouveau Front populaire affirme vouloir "défendre l'Ukraine et la paix sur le continent européen".

La livraison des armes nécessaires, l'annulation de la dette extérieure de l'Ukraine, la saisie des biens des oligarques qui contribuent à l'effort de guerre russe et l'envoi de casques bleus pour sécuriser les centrales nucléaires figurent parmi les mesures proposées.

Un impôt sur le patrimoine pour lutter contre la crise du coût de la vie

Le programme de la gauche appelle également à plafonner "les prix des produits de première nécessité" tels que les denrées alimentaires, l'énergie et les carburants.

Il propose également d'indexer les salaires et les pensions sur l'inflation. L'alliance souhaite également augmenter le salaire net minimum de 1 400 à 1 600 euros.

Le programme de la gauche rejette également "les contraintes d'austérité du pacte budgétaire", l'ensemble des règles de l'UE selon lesquelles le déficit budgétaire d'un État membre ne doit pas dépasser 3 % du PIB, sous peine de sanctions. Le déficit public de la France devrait atteindre 5,1 % du PIB en 2024.

Pour financer ces mesures, le programme vise à rétablir un impôt sur la fortune (ISF), renforcé d'une composante climatique.

Il vise également à supprimer "les niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes", et à "réformer les droits de succession pour les rendre plus progressifs en ciblant les patrimoines les plus élevés et en instaurant un héritage maximal".

Leader européen des énergies renouvelables

Les mesures environnementales constituent également une part importante du programme du Nouveau Front populaire.

Elles comprennent un moratoire sur les méga-bassins destinés à stocker l'eau à des fins agricoles. Les opposants affirment que ces bassins ont des effets dévastateurs sur la biodiversité et privent les communautés locales de l'accès à l'eau.

Le programme prévoit notamment "un plan climat visant la neutralité carbone à l'horizon 2050" et "une isolation complète des logements, avec un accompagnement renforcé pour tous les ménages".

Un autre objectif est fixé : La France doit devenir "le leader européen des énergies renouvelables, avec l'éolien en mer et le développement de l'hydroélectricité."