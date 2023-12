De jeunes Africains et insulaires du Pacifique ont partagé leurs réflexions, lors de la COP28.

Retourner à Tuvalu entre ses études en Nouvelle-Zélande "me permet de garder les pieds sur terre", confie Kalita Titi Homasi. "Cela me rafraîchit l'esprit, me redonne de l'énergie".

Il n'y a pas d'endroit comme chez soi, mais le pays insulaire du Pacifique de Kalita Titi Homasi risque de devenir inhabitable, d'ici 2050, en raison de l'élévation du niveau de la mer. À 23 ans, elle a vu les températures et les sécheresses augmenter, les plages reculer et les pêcheurs être contraints de s'éloigner, au-delà de la barrière de sécurité que constitue le récif, alors que le blanchiment des coraux raréfie les poissons.

Nous sommes maintenant à plus de 12 000 kilomètres de chez elle, en marge du sommet des Nations unies sur le climat, la COP28, à Dubaï. La conférence n'a pas abouti à l'abandon progressif des combustibles fossiles, ce qui aurait donné aux nations insulaires de faible altitude, comme Tuvalu, une chance de conserver et de récupérer davantage de terres.

La COP28 a créé un nouveau fonds pour les pertes et les dommages de l'autre. Ce fonds élargit le champ d'application du financement de la lutte contre le changement climatique afin de promouvoir "une mobilité humaine équitable, sûre et digne sous la forme de déplacements, de réinstallations et de migrations".

Les dirigeants des pays vulnérables au climat n'ont pas perdu de temps pour élaborer leurs plans d'urgence. Voici deux exemples très récents : les Îles Marshall viennent d'achever un projet de cinq ans - remarquable par l'ampleur de sa participation communautaire - visant à créer un plan national d'adaptation ou "plan de survie".

Et Tuvalu a signé un accord avec l'Australie pour permettre à ses habitants de s'y installer. "J'aime à penser qu'il s'agit d'un pont, qui relie les opportunités que nous, les Tuvaluans, ne pouvons pas saisir", déclare Kalita Titi Homasi, étudiante en sciences biomédicales à l'université Victoria de Wellington. "L'Australie est un pont et même si les gens choisissent d'y aller, j'ai l'impression qu'ils auront toujours besoin d'y retourner".

Que dit l'accord Australie-Tuvalu sur la mobilité climatique ?

Le gouvernement n'obligera pas les gens à traverser ce pont - et il ne le pourrait pas même s'il essayait. "Si vous demandez à n'importe qui sur l'île, [la perspective de déménager est] difficile à comprendre. C'est difficile pour eux d'assimiler, et c'est difficile pour vous de leur expliquer. C'est un tout autre niveau d'obstination", confie-t-elle, "L'attachement est réel".

L'Union Falepili - du nom du terme tuvaluan désignant les voisins qui choisissent de vivre dans des maisons proches - établit un régime spécial de visas permettant aux Tuvaluans de vivre, de travailler et d'étudier en Australie. L'accord prévoit également que l'Australie consacre 16,9 millions de dollars australiens supplémentaires aux efforts d'adaptation côtière de son voisin beaucoup plus petit.

L'ancien ministre des affaires étrangères de Tuvalu, Simon Kofe, photographié lors du Forum des îles du Pacifique à Suva, en juillet 2022 WILLIAM WEST/AFP

L'accord a été critiqué par certains en raison des avantages sécuritaires que l'Australie obtient en retour. Simon Kofe, l'ancien ministre des affaires étrangères de Tuvalu, dont le discours vidéo prononcé jusqu'aux genoux dans la mer a attiré l'attention du monde entier en 2021, a déclaré que l'accord empiétait sur la souveraineté de Tuvalu et qu'il devait être renégocié.

"Aucun accord n'est parfait", indique Kamal Amakrane, directeur du Centre mondial pour la mobilité climatique (GCCM), partenaire de l'ONU, à Euronews Green, "mais il nous place sur la bonne trajectoire pour atteindre notre objectif".

"Il n'est pas question de migration", explique-t-il. "Il n'y a pas de mot de relocalisation. Et il n'y a pas de mot de protection ou d'asile. Il s'agit de voies de mobilité climatique, dans la dignité et la souveraineté."

Pourquoi la mobilité climatique est-elle si importante ?

En se promenant dans le pavillon du GCCM à la COP28, on ne trouve pas non plus de mention explicite de la migration. Les deux titres affichés sur le mur indiquent qu'il s'agit de permettre des "parcours d'adaptation positifs pour les populations" et des "parcours d'adaptation sans précédent".

Le monde a un long chemin à parcourir pour répondre aux questions gigantesques soulevées par ce dernier, où les pays sont confrontés à des défis existentiels en raison du changement climatique. Mais le discours populiste du Nord, selon lequel les migrations de masse entraîneront un effondrement de la société, a été remis en question, d'une part, par des recherches solides montrant que la grande majorité des mouvements seront internes et, d'autre part, par de nouveaux récits sur les migrations internes.

Une femme somalienne remplit un récipient d'eau dans un camp de personnes déplacées à la périphérie de Dollow, Somalie, septembre 2022 Jerome Delay/AP

Et deuxièmement, de nouveaux récits sur ce que cela signifie pour le monde de s'adapter à un niveau inévitable de migration transfrontalière - comme la vision compatissante et ouverte d'esprit exposée par l'écrivaine scientifique Gaia Vince dans son livre "Nomad Century" (Le siècle des nomades).

En parlant aux jeunes lors de la COP28, il est clair qu'ils veulent faire en sorte que leurs maisons soient habitables le plus longtemps possible.

"La mobilité climatique ne consiste pas seulement à se déplacer. [Il s'agit de se mobiliser pour s'adapter tout en conservant nos valeurs et ce qui nous tient à cœur", explique Titi, originaire des îles Nanumea et Niutao. "Il s'agit d'innover, de repenser, de recycler et de s'adapter".

À quoi ressemblent donc les "voyages d'adaptation positifs pour les populations" ?

Comme le GCCM et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) l'ont expliqué lors de nombreuses discussions à la COP28, la crise climatique est peut-être mondiale, mais l'adaptation est locale.

L'Afrique, le Pacifique, l'Amérique latine et d'autres régions ont toutes leur propre histoire dans le cadre de cette transition centrée sur les personnes. Mais certains thèmes communs sont apparus.

Les problèmes liés à l'eau sont l'un des principaux moteurs de la migration climatique

Harriette Okal, jeune déléguée kenyane de 30 ans auprès du GCCM, prépare actuellement un doctorat en hydrologie à l'université de Rhodes, en Afrique du Sud.

"La plupart du temps, lorsque nous déplaçons des personnes, c'est soit à cause d'un excès d'eau, ce qui se traduit par des inondations, soit à cause d'un manque d'eau, ce qui se traduit par des sécheresses", explique-t-elle. Au Kenya, les éleveurs sont habitués à des précipitations irrégulières, mais ils ne sont pas en mesure de tenir compte des prévisions dans leurs déplacements.

"Avec des systèmes d'alerte précoce, ils sauraient s'il faut récolter l'eau avant les périodes de pénurie ou l'évacuer lorsque de fortes pluies menacent. Les réseaux de surveillance des cours d'eau, l'accès libre aux données et la formation font tous partie de cette adaptation locale", suggère Harriette, "ce qui réduirait les déplacements".

Les jeunes délégués Harriette Okal du Kenya et Ibrahim Muhammad du Nigeria au pavillon de la mobilité climatique mondiale, COP28 Euronews Green

La Somalie voisine est également en proie à des oscillations entre sécheresse et inondations, et la guerre civile qui dure depuis des décennies fait que les gens sont "doublement déplacés", explique Ahmed, 23 ans. Il y a plusieurs années, une grave sécheresse a tué le bétail de son village, provoquant une pénurie de lait et de viande et l'effondrement du commerce au sein de la communauté.

La famille d'Ahmed a donc dû déménager dans la grande ville, ce qui n'est pas une mesure d'adaptation à la portée de tout le monde, souligne-t-il. Et même en ville, il n'y a pas d'échappatoire à la crise, car les maisons peuvent être emportées par les eaux.

Ahmed, qui a participé à la COP28 avec Save the Children, confie qu'il aimerait voir des investissements dans l'eau potable, ainsi que dans l'agriculture intelligente et durable - des domaines où les jeunes peuvent jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la résilience. Actuellement, dit-il, "les gens ne savent rien de l'avenir - même de l'année à venir, s'ils sont confrontés à une nouvelle sécheresse ou à l'arrivée de la pluie - [ils] attendent simplement leur destin".

Les jeunes peuvent éduquer et aider leurs concitoyens à se préparer

La mobilité climatique consiste à "changer de scénario", explique Kalita Titi Homasi. Les digues sont renforcées avec du ciment plutôt qu'avec du sable. Ou encore la présence de jeunes Tuvaluans dans des espaces tels que la COP28. "Les décisions sont prises par nos ministres, nos aînés, mais maintenant ils ressentent le besoin d'impliquer les jeunes parce qu'ils savent que nous sommes les futurs dirigeants".

Tandis que le gouvernement de Tuvalu communique sa situation difficile au monde entier, Kalita Titi Homasi estime que les jeunes anglophones et férus de technologie ont un rôle à jouer pour expliquer la situation aux générations plus âgées.

Le plaidoyer d'Harriette commence également par la connaissance du climat : "faire de la science un savoir local et la transcrire dans un langage que la population locale peut comprendre, [qu'un] enfant peut comprendre".

Ibrahim Muhammad, another youth delegate and climate activist from Nigeria, works on supporting displaced communities via agricultural solutions and ecosystem restoration.

Comme le dit Ahmed à propos des communautés rurales somaliennes en particulier, les gens ne sont pas toujours conscients des empreintes du changement climatique sur les "catastrophes naturelles". "C'est triste parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils vivent au milieu de... C'est comme un lit de mort", confie Kalita Titi Homasi. "Mais ils ne s'en rendent pas compte parce que nous sommes des gens très optimistes et résilients et qu'ils aiment penser qu'ils peuvent y arriver".

Expliquer la science est une chose - ici, Kalita Titi Homasi pense que la visualisation des données et des différents scénarios d'élévation du niveau de la mer pourrait aider. Mais convaincre les gens d'envisager de déménager en est une autre.

À Tuvalu, les familles enterrent leurs morts juste devant leur maison. "Même à quelques mètres de là, il leur est difficile d'imaginer un déménagement à des milliers de kilomètres".

"C'est impossible", répète-t-elle doucement.

Que peuvent faire l'adaptation et le financement des pertes et dommages ?

"Nous sommes très satisfaits du résultat sur les pertes et dommages qui inclut la reconnaissance du lien entre le climat et la mobilité", a déclaré Ugochi Daniels, directeur général adjoint de l'OIM pour les opérations, lors d'un discours au pavillon du GCCM. "Mais le diable se cache dans les détails.

Comment les pertes et les dommages seront-ils quantifiés exactement ? Et comment les fonds seront-ils distribués - par habitant, par exemple ? Les parties concernées, telles que l'OIM et le GCCM, tiennent à ce que les bonnes bases soient jetées au fur et à mesure que les discussions se poursuivent.

Quant aux jeunes délégués qui se sont rendus à la COP28, bien qu'ils soient satisfaits du principe du nouveau fonds et impatients de le voir atteindre leurs communautés particulièrement vulnérables, ils restent concentrés sur l'autre extrémité du processus climatique.

"L'argent ne sert qu'à couvrir les combustibles fossiles qui continuent d'être utilisés", déclare Kalita Titi Homasi ."Cela n'a aucun sens".

Harriette insiste sur le fait que le financement de l'adaptation doit permettre de renforcer les capacités en amont. "Ces pertes et dommages sont littéralement [quelque chose] que la plupart des pays promettent après coup", dit-elle. "C'est peut-être parce qu'il est dans notre nature d'être des héros. Nous attendons donc que la catastrophe se produise".