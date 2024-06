Des compagnies de ferries aux agences de voyages sans vol, la confusion et le scepticisme règnent autour du nouveau système.

Après avoir été retardé pendant des années, le système européen d'entrée et de sortie (EES) devrait entrer en vigueur cet automne.

Les Britanniques et les autres vacanciers originaires de pays tiers devront enregistrer leur arrivée et leur départ des pays de l'UE et de l'espace Schengen en faisant prendre leur photo et leurs empreintes digitales au contrôle des passeports. Ce système remplacera le tampon manuel apposé sur les passeports.

Mais de nombreux voyageurs restent incertains quant au fonctionnement de ce système — et du système européen d'information et d'autorisation de voyage (ETIAS) prévu pour la mi-2025.

Euronews Travel s'est entretenu avec des organismes de voyage, des agents et des experts pour savoir quels conseils ils donnent à leurs clients avant le lancement prévu du système.

Les agents de voyage ne sont pas sûrs de la date de lancement de l'EES

Un certain nombre de grandes agences de voyage ont déclaré à Euronews Travel qu'elles n'avaient pas encore reçu de questions ou de conseils officiels sur le système EES.

Cependant, l'association professionnelle ABTA a déjà publié des astuces et des conseils pour planifier et réserver des vacances dans le cadre du nouveau système.

Malgré les informations selon lesquelles le système devrait entrer en vigueur le 5 octobre 2024, un porte-parole de l'ABTA a souligné que les dates exactes de lancement de la EES et de l'ETIAS n'ont pas encore été confirmées.

Cette incertitude a suscité le scepticisme de certains agents de voyage.

"Nous ne donnons aucun conseil, car nous attendons de voir si le système est réellement mis en place", déclare Noel Josephides, président de l'agence de voyage britannique Sunvil.

Selon lui, Sunvil n'a reçu qu'un seul commentaire sur le système de la part d'un client qui a déclaré en avoir "assez" des réglementations et "ne plus voyager en Europe".

Le système EES va-t-il dissuader les voyageurs de se rendre en Europe ?

"Plus il y aura de [**bureaucratie**](Voyages scolaires vers le Royaume-Uni : "un parcours du), pire sera la liberté de voyager", affirme M. Josephides, qui reconnaît que les systèmes tels que la EES risquent de dissuader les gens de se rendre en Europe.

Il souligne que les retards pris par les Jeux olympiques dans le lancement de la EES sont la preuve que le système devrait perturber les voyageurs.

"Quel que soit le moment où il sera lancé, il sera mauvais pour le tourisme et compliquera les voyages, sinon la France aurait accepté son introduction avant les Jeux olympiques de cet été en France.

Il n'est pas le seul à s'inquiéter de l'impact de la EES sur les voyageurs.

En avril, P&O Ferries a fait part de ses inquiétudes concernant la mise en œuvre du système dans le port de Douvres.

"Le processus EES a été conçu pour les passagers piétons traversant un aéroport et est fondamentalement inadapté à un environnement portuaire", a écrit Jack Steer, directeur des opérations européennes de la compagnie, dans une lettre adressée au Parlement britannique.

Il a ajouté que la disposition actuelle du port ne permettant pas de séparer le trafic de passagers et de marchandises pour le traitement, de "graves perturbations" seraient inévitables.

Quel sera l'impact de l'EES sur les ferries ?

Les contrôles EES pour les passagers aériensseront généralement effectués à l'arrivée à destination. Mais pour les voyages en ferry depuis le port de Douvres et les trains internationaux, ils auront lieu lors du contrôle des passeports au Royaume-Uni, explique l'ABTA. Cela est dû à la double frontière franco-britannique à ces endroits.

Les inquiétudes concernant les retards auportont probablement joué un rôle dans le dernier report du lancement, qui donnera au port de Douvres le temps de mettre en œuvre de nouveaux systèmes de traitement pour les voitures et les autocars. Il s'agira notamment de kiosques et de zones d'attente situés à l'extérieur du port lui-même afin de réduire les files d'attente à la frontière.

Une application destinée à accélérer le processus d'enregistrement ne devrait pas être prête à temps pour l'automne, et des retards dans les déplacements sont toujours probables.

"La EES est une initiative de l'UE, mais le gouvernement britannique travaille en étroite collaboration avec la Commission européenne, ses Etats membres, les autorités locales du Royaume-Uni et l'industrie pour minimiser toute perturbation des plans de voyage des gens ", a déclaré un porte-parole du ministère britannique des Transports (DfT) à Euronews Travel.

"Cela implique de travailler en étroite collaboration avec les ports, les transporteurs et l'industrie du voyage pour s'assurer qu'ils sont soutenus et équipés pour communiquer les changements et tout impact potentiel qu'ils pourraient avoir sur les voyages des gens".

Quel sera l'impact de l'ESS sur les trains internationaux ?

Eurostar agrandit sa base londonienne à la gare de St Pancras afin d'y installer davantage de kiosques pour traiter les données EES.

Les billets de train étant souvent moins chers à l'avance, les voyageurs ferroviaires se demandent déjà quelle sera l'incidence du EES sur leurs déplacements.

L'entreprise Byway, spécialisée dans les voyages sans vol, a déjà reçu des questions de ses clients sur la date de mise en œuvre du système, sur la nécessité éventuelle d'un visa et sur les documents à fournir.

"De toute façon, les [**voyages sans vol**](Le train plutôt que l'avion : les rames les plus rapides ) peuvent sembler assez complexes à planifier par soi-même", explique Cat Jones, PDG et fondatrice de Byway. "Beaucoup de ces systèmes ont tendance à être conçus pour les voyages en avion, ce qui peut rendre difficile la recherche d'informations spécifiques aux voyages en train.

Un client a déjà déclaré qu'il reviendrait réserver auprès de l'entreprise car il souhaitait obtenir de l'aide pour naviguer dans le nouveau système.

En raison du manque de sensibilisation du public britannique au fonctionnement de la EES et de l'ETIAS, il est probable que de nombreuses personnes compteront sur les agents de voyage pour les guider lorsque les systèmes entreront finalement en vigueur.