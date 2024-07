Fidias Panayiotou : l'eurodéputé youtubeur a fait sa rentrée au Parlement

Fidias Panayiotou, youtubeur chypriote de 24 ans qui cumule plus de 2,6 millions followers, a fait sa rentrée au Parlement et votera contre Ursula Von der Leyen.

L'influenceur Fidias Panayiotou a fait du stop à Strasbourg, afin de prendre ses fonctions de député européen lors de la session plénière inaugurale de la 10e législature du Parlement européen, car il pensait que ce serait "plus amusant et moins cher".

Fidias Panayiotou, youtubeur chypriote de 24 ans qui cumule plus de 2,6 millions de followers a été élu député indépendant au Parlement européen. Plus connu sous le pseudo de « Fidias », il s’est fait connaître pour ses vidéos provocatrices devenues virales comme celle où il a passé une semaine dans un cercueil.

Sans programme détaillé, sans expérience, et sans affiliation politique, son objectif n’était selon lui, pas d’être élu, mais de motiver les jeunes à s’impliquer dans la vie politique. Résultat : il arrive derrière les deux grands partis chypriotes avec 19,4 % des suffrages, signe d’un rejet du système politique en crise, avec des représentants déconnectés, selon la presse locale.

Le jeune homme de 24 ans, élu indépendant à Chypre (et qui n'a adhéré à aucun des huit partis politiques du Parlement européen), a expliqué à Euronews que ce choix de mode de déplacement était aussi une manière symbolique de démontrer que ce que vous comptez faire au cours de votre mandat.

« Nous voulions montrer que les hommes politiques sont des gens normaux et rapprocher les gens des hommes politiques, car les hommes politiques sont au-dessus des gens. Au cours des cinq prochaines années, ce que je veux faire, c'est rendre la politique cool", a-t-il déclaré.

Un exemple de sa stratégie était l'utilisation d'une simple feuille de papier avec un petit graphique pour expliquer, dans une vidéo destinée aux réseaux sociaux, la relation entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Je sais ce que pensent les gens et je peux transférer leur volonté au Parlement, ce qui est unique. Fidias Panayiotou Eurodéputé indépendant chypriote

Une autre vidéo révèle comment l'eurodéputé a choisi son équipe, qui comprend un ancien professeur et l'un de ses meilleurs amis. Bien qu'il n'ait aucune expérience politique, Fidias Panayiotou affirme vouloir également élaborer des politiques basées sur les opinions de ses followers.

"Nous avons donné un aperçu, avec ma candidature, d'une démocratie plus directe, car mes vidéos ont des milliers de commentaires et des millions de vues. Je sais ce que pensent les gens et je peux transférer la volonté du peuple au Parlement, ce qui est unique, que peu de gens ont", a-t-il déclaré.

L'enquête sur Ursula von der Leyen

Sa méthode controversée basée sur l’avis de ses followers qu’il demande sur les réseaux sociaux s’est d’ailleurs déjà appliquée à une décision très importante : le vote sur le président de la Commission européenne.

Sur la base de 300 000 participants, dont l’identité et l'existence n’ont jamais été vérifiées, 75 % lui auraient conseillé de voter contre Ursula von der Leyen.

Interrogé sur la possibilité que les électeurs du scrutin ne soient pas européens, voire soient des trolls (en argot, une personne qui utilise les réseaux sociaux de manière manipulatrice ou offensante), l'eurodéputé a répondu qu'il était sûr que les statistiques de ses chaînes étaient vrai.

L'eurodéputé a promis de suivre leur avis, conformément à sa vision de la démocratie qu’il veut plus connectée et plus proche du peuple. Une manière de faire politique qui pourrait avoir un impact sur la vie de 450 millions de citoyens européens.