France : la chaîne TV C8 de Vincent Bolloré perd sa fréquence sur la TNT

L’Autorité française de régulation de la télévision, l’Arcom, a frappé fort mercredi 24 juillet. Elle a décidé d’éjecter de la télévision hertzienne deux chaînes qui étaient dans le paysage de la télévision gratuite française depuis près de 20 ans : la chaîne NRJ12 et surtout C8.

Rebaptisée C8, après sa vente au groupe Canal+, dont Vincent Bolloré est devenu l’actionnaire majoritaire, elle devra cesser d’émettre sur le réseau des ondes hertziennes au 28 février 2025.

Alors que les autorisations d'émettre de 15 chaînes expirent en 2025, l’Arcom avait relancé un appel à candidatures pour prolonger les diffuseurs en place ou réattribuer leurs fréquences. Mercredi 24 juillet, elle a annoncé la liste des 24 candidats retenus, évalués notamment en fonction de “l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme des courants d'expression socio-culturels".

Treize chaînes existantes devraient ainsi voir leur autorisation d’émettre reconduites. Il s’agit de chaînes des groupes de télévision historiques : Canal+ (Canal+, Canal+ Cinéma(s), Canal+ Sport, CNews, CStar, Planète+), TF1 (LCI, TFX, TMC) et M6 (Paris Première, W9).

NRJ12, chaîne de divertissement généraliste du groupe radiophonique NRJ, est éliminée, du fait sans doute de son déficit financier persistant et d’une programmation constituée principalement de rediffusions de films et de séries, depuis la disparition des émissions de téléréalité qui avaient fait son succès.

Mais c’est l'élimination de C8 qui suscite toute l’attention en France.

C8 et Cyril Hanouna, sanctionnés régulièrement

C8 est la chaîne française la plus sanctionnée par le régulateur des médias : elle a écopé de 7,4 millions d'euros de sanctions sur 8 ans (hors sanction sur la publicité clandestine) pour des dérapages, la non maîtrise de son antenne, la diffusion de fausses informations…

Le 10 juillet, elle a encore été condamnée à 80 000 euros d’amende pour deux “manquements à ses obligations” : en décembre 2023, un animateur avait laissé dire sur son antenne sans réaction que “l’immigration tue” ; en juillet 2023, un invité avait estimé que l’influence humaine sur le réchauffement climatique, était une “escroquerie”.

C’est le plus souvent l’émission phare de la chaîne, le talk show quotidien Touche pas à mon poste ! (TPMP), qui dérape. Menée par l’animateur Cyril Hanouna, “Baba” pour ses fans, l’émission au ton populaire, volontiers polémique, sur le ton de la blague, n'hésite pas à humilier ou insulter des invités, à se faire redresseuse de torts, dénonciatrice.

L’engagement pris le 9 juillet par les dirigeants de C8 devant l’Arcom de ne plus laisser Cyril Hanouna et ses invités parler sans filtre et de différer la diffusion de l'émission d’une trentaine de minutes par rapport au direct - un time delay supposé laisser prendre le temps d’éliminer les séquences potentiellement problématiques et garantir la maîtrise de l’antenne -, n’a pas convaincu l’Arcom.

"Pourquoi est-ce qu’on doit croire que tout ce que vous auriez pu faire depuis toutes ces années, que vous n’avez pas fait, vous le ferez ? Pourquoi est-ce que demain serait différent d’hier ?" avait interrogé un des membres de l’Autorité.

Beaucoup doutaient du courage de l’Autorité à adopter l’ultime sanction, mais le régulateur français a décidé cette fois de ne plus laisser passer.

Censure pour les uns, bonne nouvelle pour les autres

Sitôt connue, la décision de l’Arcom du 24 juillet a été dénoncée comme une censure inadmissible pour les uns, notamment les politiques de droite et d'extrême droite. Cyril Hanouna, photographié récemment dans sa villa de Saint Tropez avec la tête de liste aux élections européennes du Rassemblement National, Jordan Bardella, est accusé d’avoir contribué à la montée de l'extrême droite en France, de manquer à l’expression du pluralisme des opinions et des invités sur son plateau.

Maxime Saada, président du groupe Canal+, a déploré dans un mail interne “une décision inédite dans l'histoire de la TNT" :"je suis sous le choc et triste pour les 300 collaboratrices et collaborateurs qui ont œuvré et qui œuvrent depuis près de 20 ans à faire de C8 la première chaîne de la TNT. Une chaîne qui réunit chaque jour plus de 9 millions de téléspectateurs cumulés et qui répond de manière incontestable à l'intérêt pour le public."

Gérald-Brice Viret, directeur général, a également fait part de son "choc"dans un message posté sur son compte X . "Comment peut-on comprendre cette décision inédite dans l'histoire de la TNT vis-à-vis d'une chaîne qui a participé de sa popularité ? Première chaîne de la TNT, C8 est la seule chaîne à parler à toutes les générations partout en France. Quel mépris pour le public !", a-t-il dénoncé.

A l’inverse, l’économiste de gauche Julia Cagé, spécialiste des médias, a salué une “bonne nouvelle”.

Le député de gauche François Ruffin a ainsi commenté la nouvelle :

"16 mises en garde. 7 mises en demeure. 9 sanctions pécuniaires. Dont la majorité sur les deux dernières années. Malgré tout ça, Vincent Bolloré et Cyril Hanouna ont continué, se croyant tout permis, tout puissants", a estimé le député avant d'ajouter: "L'Arcom les a débranchés. De quoi diminuer, un peu, les haines sur nos chaînes. Et, par la bande, rappeler aux milliardaires : vous n'êtes pas au-dessus des lois".

Les médias du groupe Bolloré restent puissants

Pour autant, cette interdiction de diffusion sur la TNT après février 2025 risque d’être insuffisante pour contenir l'influence des médias du groupe Bolloré dans le paysage français.

Son autre chaîne sur la TNT, CNews a conservé sa licence. Accusée d'être davantage une chaîne d'opinion qu’une chaîne d’information, CNews a pris la tête des chaînes de news en France en termes d’audience en mai 2024 et l’a gardée en juin à 3,5 % de part d’audience devançant sa concurrente BFMTV (3,4%).

Une de ses émissions phare, L’heure des pros, est animée deux fois par jour par un ancien journaliste sportif de TFI, Pascal Praud, qui ne cache pas ses sympathies pour la droite et y dénonce régulièrement“l’anti-France”, l'insécurité…

Sans doute l’Arcom resserrera-t-il l'encadrement de CNews dans la convention qu’elle devra re-signer pour les 10 prochaines années, mais la chaîne demeure.

D’autres canaux de diffusion

Et puis, la TNT n’est plus le mode principal de réception de la télévision en France. Seuls 20 % des foyers dépendent exclusivement d’elle pour recevoir les signaux de la télévision. La plupart regarde les chaînes via Internet.

Mais, comme le note l’Arcom : “Dans leur ensemble, les chaînes de la TNT constituent l’offre la plus structurante du paysage audiovisuel français : elles représentent actuellement plus de 90 % de l’audience totale de la télévision.”

Par ailleurs, Cyril Hanouna et le groupe Canal+ ont d’autres canaux à leur disposition pour diffuser TPMP s’ils le souhaitent. La chaîne Canal+ a longtemps eu des émissions gratuites, non cryptées, très populaires et TPMP pourrait y trouver accueil.

Depuis un an, Vincent Bolloré a étendu son groupe médias en achetant au groupe Lagardère la radio Europe 1, l’hebdomadaire d’actualité Le Journal du dimanche (JDD), qui a recruté Grégoire Lejeune comme rédacteur en chef, issu d’un magazine d’extrême droite Valeurs actuelles. Cyril Hanouna a bénéficié d’une heure d’antenne chaque jour sur Europe 1 avec l’émission On marche sur la tête - du 17 juin et pendant 2 semaines, juste avant les élections législatives anticipées. Et il devrait revenir à l’antenne de la radio à la rentrée.

La “Bollosphere” et Cyril Hanouna disposent par ailleurs, au-delà des médias traditionnels, de relais sur internet et les réseaux sociaux.

Ouest France et Daniel Kretinsky, nouveaux venus

À la place de C8 et de NRJ12, l’Arcom va donner sa chance à deux nouveaux venus. Le groupe de presse régional Ouest France, premier quotidien français, retenu pour la chaîne OFTV, qui racontera “ce que vivent les Français et portera un regard à la fois divertissant et ancré dans le réel”.

Le second projet, Réels TV, dédié aux documentaires et aux débats, est porté par le groupe CMI France, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Cet industriel du charbon multiplie les investissements en France, au Royaume Uni et aux Pays Bas. En France, il a acquis des magazines (Elle, Télé7 Jours), un groupe d’édition (Editis), des supermarchés (Casino) et les magasins Fnac Darty.