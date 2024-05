Viktor Orbán, en Hongrie et le Vlaams Belang en Belgique, sont en tête de liste dans le cadre d'une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux avant le scrutin de juin.

PUBLICITÉ

À deux semaines des élections européennes, les principaux partis se démènent pour attirer votre attention sur les médias sociaux.

Une nouvelle analyse d'Euronews, basée sur les données fournies par les principaux fournisseurs de publicité en ligne, montre quels sont ceux qui paient le plus pour s'assurer votre vote avant les élections paneuropéennes de juin.

Si l'on considère l'activité de Google au cours des 30 derniers jours, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a dépensé plus de 60 000 euros pour une seule publicité.

Celle-ci a été vue plus de 10 millions de fois en seulement 11 jours, soit plus que la population hongroise, même si certains l'ont peut-être vue deux fois.

"La guerre est terrible, elle apporte la mort, elle détruit nos patries. La guerre provoque l'inflation et détruit l'économie", peut-on lire dans cette publicité de 15 secondes, illustrée par des photos de l'ennemi politique d'Orbán, Péter Magyar, et du financier George Soros.

Anti-guerre ou pro-Russie ?

Avec des dépenses comprises entre 60 000 et 70 000 euros au cours des 30 derniers jours, l'annonce de M. Orbán semble être la publicité politique la plus coûteuse proposée dans l'UE par le géant de la recherche, alors que les campagnes atteignent leurs dernières semaines.

Son message s'aligne également sur la position pro-russe de son parti, le Fidesz, qui tente de faire croire que les partisans de l'Ukraine encouragent un conflit en cours et qui a bloqué à plusieurs reprises le soutien de Bruxelles à l'Ukraine déchirée par la guerre et les sanctions contre l'agression russe.

En termes de coûts, le Fidesz est suivi par un spot de 33 secondes en Belgique, où les électeurs auront en juin une triple élection, choisissant également leurs représentants fédéraux et régionaux.

Tom Van Grieken, du Vlaams Belang, promet aux électeurs moins d'immigration et plus de pouvoir d'achat, dans une publicité pour laquelle le parti séparatiste flamand a dépensé entre 50 000 et 60 000 euros.

Bien qu'il s'agisse d'un budget moins important, un article sponsorisé par le site espagnol Vox - affirmant que 80 % des arrestations à Barcelone concernent des étrangers - a également été vu plus de 10 millions de fois.

Au-delà de l'extrême droite

L'extrême droite n'est pas la seule à utiliser les publicités Google. Renew Europe, le groupe politique centriste du président français Emmanuel Macron, a dépensé environ 50 000 euros pour une publicité comparant le fait de voter pour la première fois aux premiers pas d'un bébé ou au premier baiser d'un adolescent.

Le parti social-démocrate autrichien et le parti allemand pro-européen Volt dépensent également beaucoup, selon les données de Google.

Si les excès des élections européennes n'atteignent généralement pas les niveaux observés aux États-Unis, où les candidats peuvent régulièrement dépenser un million de dollars pour une seule publicité, la manière dont les fonds politiques sont dépensés en ligne suscite encore de nombreuses controverses.

Les principaux médias sociaux affirment qu'ils publient des données sur les dépenses publicitaires politiques dans le cadre de leur engagement en faveur de la transparence, après le scandale qui a vu la société de conseil politique Cambridge Analytica être en mesure de recueillir des données sur 87 millions de profils Facebook sans le consentement des utilisateurs, et les allégations d'ingérence de la Russie dans les élections occidentales.

Les règles de l'UE adoptées en février interdisent les dépenses pré-électorales provenant de l'étranger et, en principe, les publicités de campagne ne devraient pas être ciblées en fonction des opinions politiques - bien que même la Commission européenne soit apparemment tombée dans le piège de ces règles dans ses propres promotions sur les médias sociaux.

Facebook aussi

Un coup d'œil sur Meta, propriétaire du réseau de médias sociaux Facebook, révèle une situation similaire à celle de Google : ce sont les partis d'extrême droite de Hongrie et de Belgique qui ont dépensé le plus d'argent.

Ils sont suivis par les libéraux allemands du FDP - dont le message sur le programme d'éducation Erasmus+ de l'UE a été vu plus d'un million de fois - et par le parti de centre-droit italien Forza Italia.

Toutes les publicités de campagne ne sont pas destinées aux candidats. Les organisations non gouvernementales paient également pour des promotions sur les médias sociaux, et le mois dernier, le Parlement européen lui-même a dépensé plus de 183 000 euros rien qu'en France et en Allemagne pour des publicités sur Facebook encourageant les gens à aller voter - bien que ces publicités soient exclues de l'analyse d'Euronews.

PUBLICITÉ

Mais les niveaux de dépenses varient énormément à travers l'Union, montrent les données, probablement en raison des différents plafonds imposés au niveau national.

La France n'affiche aucune campagne politique payée, tandis que le Portugal n'a reçu que 900 euros de la part du Parti populaire européen, un parti pan-européen. Dans d'autres pays, les élections européennes sont reléguées au second plan. En Roumanie, ce sont les candidats au poste de maire de Bucarest qui ont dépensé le plus d'argent.