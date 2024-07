État de l'Union : Le sommet de l'OTAN de Biden et la mission de paix autoproclamée d'Orban

Cette édition de "l'État de l'Union" se penche sur le sommet de l'OTAN à Washington et sur les réactions négatives à la mission de paix autoproclamée de Viktor Orbán à Moscou et à Pékin.

PUBLICITÉ

Quelle semaine, et quelle mauvaise semaine pour les forces nationalistes et populistes !

Les électeurs français ont créé la surprise en éloignant l'extrême droite du pouvoir lors du second tour des élections législatives anticipées.

Au niveau européen, la multiplication des groupes parlementaires d'extrême droite fait éclater l'influence populiste au sein du Parlement européen.

Le premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orbán, qui s'est autoproclamé messager de la paix, a découvert à ses dépens le peu de poids qu'il a dans le monde réel.

Quelques jours après le début de la présidence hongroise du Conseil de l'UE, M. Orbán s'est rendu à Moscou et à Pékin pour ce qu'il a appelé de manière pompeuse une "mission de paix" visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Non seulement il est revenu les mains vides, mais le reste de l'UE lui a également fait la lecture.

"Personne n'a le droit, sans l'Ukraine et au nom de l'Ukraine, de décider de la paix future et de sa forme", a déclaré le premier ministre polonais Donald Tusk, qui assumera la présidence du Conseil de l'UE en janvier.

"Personne n'a le droit de parler au nom de la Pologne ou de l'ensemble de l'Union européenne sans un accord total avec l'Ukraine et avec nous tous en ce qui concerne d'éventuels pourparlers avec Moscou. (...) Je garderai personnellement et efficacement un œil sur cette question au sein de l'Union européenne", a-t-il ajouté.

Certains États membres sont tellement en colère contre Budapest qu'ils veulent même raccourcir la durée de la présidence hongroise. Cela ne semble aller nulle part, mais les premières réunions du Conseil présidées par la Hongrie ont été snobées par les ministres qui ont envoyé des fonctionnaires à la place.

La Hongrie pourrait ressentir encore plus son isolement lors du sommet de l'OTAN à Washington, où le président américain Joe Biden a déclaré à propos de Vladimir Poutine, l'ami intime d'Orbán, que "Poutine ne veut rien de moins, rien de moins".

"Poutine ne veut rien de moins, rien de moins, que l'assujettissement total de l'Ukraine pour mettre fin à la démocratie ukrainienne, détruire l'Ukraine et la culture ukrainienne et rayer l'Ukraine de la carte. Et nous savons que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Mais ne vous y trompez pas : L'Ukraine peut arrêter Poutine et elle le fera", a déclaré M. Biden.

Le sommet de Washington avait pour but de présenter un front uni et de montrer qu'en cette 75ᵉ année, l'alliance est plus forte que jamais. Mais il a été éclipsé par une série de crises, dont la question de l'aptitude du président Biden à exercer ses fonctions à 81 ans était probablement le moindre des problèmes.

L'OTAN va être confrontée à de grands défis

Que réserve donc l'avenir à l'OTAN ? Nous nous sommes entretenus avec Ian Lesser, directeur exécutif du bureau bruxellois du German Marshall Fund.

Euronews : Le président Biden a qualifié l'alliance de plus unifiée qu'elle n'ait jamais été. Mais en coulisses, l'ambiance était plutôt morose. Quels sont les défis les plus importants pour l'OTAN à l'avenir ?

Ian Lesser : Avant tout, même s'il s'agit du 75ᵉ anniversaire et qu'il a, d'une certaine manière, un caractère festif, il y a une guerre en cours en Europe. Les relations avec la Russie sont de plus en plus dangereuses. Il y a aussi une relation très compétitive avec la Chine. Mais il s'agit avant tout de dissuader et de se défendre contre la Russie, mais aussi de fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se défendre.

PUBLICITÉ

Euronews : L'OTAN tente de se prémunir contre les perturbations et les crises que Donald Trump pourrait provoquer s'il revenait, en essayant de se mettre à l'abri de Trump, pour ainsi dire. Cela peut-il réellement fonctionner ?

Ian Lesser : Eh bien, l'OTAN en a fait l'expérience. Bien entendu, nous ne savons pas quelle sera l'issue à Washington. Mais même si M. Biden est réélu, l'OTAN sera confrontée à de grands défis, quelle que soit l'administration américaine qui continuera à venir en Europe et à demander à l'Europe de dépenser plus et d'en faire plus. Et bien sûr, l'OTAN a déjà fait une partie de ce travail. Mais les défis et les besoins sont très importants. Mais, bien sûr, il s'agit là d'une question beaucoup plus pointue. Si Trump est réélu et qu'il y a une volonté d'essayer de mettre l'Europe dans une position plus stable à cet égard.

Euronews : Il y a Trump, mais il y a aussi la montée en puissance des forces d'extrême droite hostiles à l'OTAN en Europe. Quelle est la gravité de ce problème pour l'alliance ?

Ian Lesser : Eh bien, l'extrême droite, mais aussi, dans certains cas, la gauche, des partis qui ne soutiennent pas toujours la relation transatlantique. Cela aussi me pose un problème. Cela peut être un problème en termes de politique vis-à-vis de la Russie, de soutien à l'Ukraine, de dépenses de défense. De nombreux partis qui cherchent à prendre le pouvoir en Europe veulent dépenser de l'argent pour d'autres choses, pour des programmes sociaux, à un moment où la défense exige davantage de dépenses. Et cette exigence va probablement perdurer pendant des années. D'une certaine manière, les tensions existent donc sur le plan politique des deux côtés de l'Atlantique.

PUBLICITÉ

Euronews : Enfin, il y a un nouveau secrétaire général en ville - Mark Rutte est-il l'homme qu'il faut pour diriger l'OTAN dans les eaux tumultueuses ?

Ian Lesser : Tout ce qui se fait à l'OTAN, de la plus petite à la plus grande chose, se fait par consensus. Et il y a peu de choses plus importantes que le choix d'un secrétaire général en des temps très difficiles. Je pense donc que le fait que Mark Rutte ait été choisi avec un grand soutien, sans grande controverse, en dit long sur la direction que l'Alliance veut prendre et sur le degré de confiance qu'elle accorde à son leadership. Mais je pense que c'est probablement correct.