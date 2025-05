PUBLICITÉ

En février dernier, l'Europe a été choquée par le résultat des élections législatives allemandes du parti d'extrême droite l'Alternative für Deutschland, qui est devenue la deuxième force au Bundestag. Le 18 mai en Roumanie, le candidat nationaliste George Simion est passé à deux doigts de la victoire à l'élection présidentielle.

Le premier tour de l'élection présidentielle en Pologne, qui s'est également déroulé le 18 mai, montre un soutien très important aux candidats des partis les plus extrêmes : Sławomir Mentzen, candidat à la présidence de Konfederacja, qui se décrit comme un parti conservateur-libéral, et Grzegorz Braun, de Konfederacja Korony Polskiej, un parti dont le site web permet de télécharger, entre autres, un document intitulé "A Quo Primum - Sur le rôle excessif des Juifs dans le Royaume de Pologne", qui ont recueilli à eux deux près de 21 % des voix.

Leurs électeurs sont maintenant disputés par les candidats qui ont atteint le second tour de l'élection présidentielle : Rafał Trzaskowski, de la Coalition civique libérale, et Karol Nawrocki, soutenu par le parti de droite Droit et Justice.

Qui sont les électeurs de Mentzen ?

"Les électeurs de Mentzen ne forment pas un groupe homogène", explique Olgierd Annusewicz, politologue à l'université de Varsovie, dans une interview accordée à Euronews. Qui fait donc partie des 14,8 % qui ont voté pour lui lors des élections polonaises de dimanche ?

"Il y a certainement beaucoup de gens qui croient fermement en certaines pensées isolationnistes, qui sont opposés à l'Union européenne, ou qui pensent en termes très traditionnels en général, sur les questions sociales par exemple, où Sławomir Mentzen s'est exprimé", estime le politologue.

Il souligne qu'il s'agit également d'électeurs adeptes de l'économie de marché. "Ils pensent que seul le marché libre est en mesure de leur apporter un certain niveau de bonheur ou de confiance dans l'État. Ce sont des électeurs qui sont en partie aliénés par la règle de la Plateforme civique, qui était autrefois l'incarnation du libéralisme politique polonais, et aujourd'hui ce libéralisme est plus conventionnellement attribué à la Plateforme civique."

"Enfin, c'est aussi un certain groupe de personnes, surtout des jeunes, qui ont voté pour Sławomir Mentzen, pas nécessairement à cause des opinions qu'il prêche, mais parce que, d'abord, il est antisystème, et les jeunes très souvent n'aiment pas le système, ils n'aiment pas l'État et ses institutions, mais aussi tout simplement parce qu'il leur paraissait cool, il leur paraissait attirant, intéressant", explique le Dr. Annusewicz. "N'oublions pas que Mentzen était le plus jeune de tous les candidats en lice. Il a pu, à sa manière, entrer en contact avec cette jeune génération."

"Les jeunes électeurs ne font que se socialiser politiquement, le style et la forme de la communication sont très importants pour eux, pas le contenu, par exemple une grande partie des électeurs du très conservateur Mentzen ne se considèrent pas du tout comme étant de droite. Mentzen a été encouragé par sa prudence à l'égard d'un soutien inconditionnel à l'Ukraine et par ses opinions extrêmement favorables au marché. Les jeunes générations ont été élevées dans un culte irréfléchi du capitalisme sauvage sous le signe de Margaret Thatcher et voient le remède à la crise du capitalisme dans des idées encore plus orientées vers le marché", explique le professeur Rafał Chwedoruk, politologue à l'université de Varsovie.

Qui sont les électeurs de Braun ?

Grzegorz Braun a obtenu un résultat étonnamment élevé - 6,34 % des voix - et a remporté la quatrième place dans la course à la présidence, alors qu'il n'était que septième dans les sondages.

"C'est bien sûr un peu surprenant, car il semblerait qu'un candidat aux opinions très extrêmes, très expressif, mais aussi très controversé sur la scène politique, n'attire pas beaucoup d'électeurs. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec ce type de candidat dans l'histoire. Mais les choses se sont passées différemment" explique le Dr. Olgierd Annusewicz à Euronews.

"Braun a obtenu le soutien d'hommes d'âge moyen. Ses partisans vivent dans les municipalités les plus conservatrices du pays, peu urbanisées, avec des liens sociaux traditionnels très forts. En plus du conservatisme moral, il y a des voix qui protestent contre le manque de politique polonaise envers l'Ukraine, un sentiment de menace que l'armée polonaise soit entraînée dans une action militaire en Ukraine, ce qui est rejeté par la majorité des citoyens polonais, et la peur des conséquences de l'immigration", ajoute le professeur Chwadoruk" ajoute le professeur Chwadoruk.

Selon le Dr Annusewicz, l'électeur-type de Braun "n'aime pas du tout la réalité qui l'entoure" et "peu importe si c'est à juste titre, il a un peu peur du monde qui l'entoure".

Le politologue explique que cet électeur "aimerait que l'État s'occupe d'abord de ses besoins, tout en ayant le sentiment, à tort ou à raison, que l'État est plus favorable aux autres qu'à lui-même" et que la tradition est très importante pour lui. "C'est aussi cet électeur qui a probablement perdu la foi et l'affection pour les partis politiques classiques. Si nous parlons des partis de droite, Droit et Justice. Et il a cherché quelqu'un d'autre sur ce côté droit de la scène politique, simplement plus expressif".

Mentzen et Braun posent des conditions de leur soutien

Sławomir Mentzen et Grzegorz Braun, tous deux désireux de se faire connaître, posent des conditions de leur soutien aux candidats à la présidence qui se sont qualifiés pour le second tour.

Sławomir Mentzen a dressé une liste de huit points, qui sont autant de conditions qu'un candidat doit remplir pour obtenir son soutien. Il s'agit notamment de l'assurance que le nouveau président ne signera aucune loi qui augmenterait les impôts des Polonais, qu'il n'autorisera pas l'envoi de soldats polonais en Ukraine, qu'il ne signera pas de loi ratifiant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, de loi limitant l'accès des Polonais aux armes ou de ratification de tout nouveau traité de l'UE affaiblissant le rôle de la Pologne.

Sławomir Mentzen a proposé à Rafał Trzaskowski et à Karol Nawrocki une conversation sur sa chaîne YouTube. "Mentzen est en train de construire, de se mettre en avant et de montrer qu'il est le patron aujourd'hui. Du point de vue des intérêts politiques de Slawomir Mentzen, il s'agit d'une excellente initiative" commente le Dr. Annusewicz.

Grzegorz Braun, quant à lui, originaire de Bruxelles, où il siège au Parlement européen, a présenté une déclaration dans laquelle il demande au futur président, entre autres, de "rejeter le soi-disant pacte migratoire de l'Union européenne et de mettre un terme à l'immigration, tant légale qu'illégale."

"Mes électeurs, ceux qui ont soutenu ma candidature et qui sont maintenant mécontents, sont désormais recherchés sur le marché politique en vue d'un second tour des élections", déclare M. Braun dans un communiqué publié par le Parlement européen.

Le parti Droit et Justice et la Coalition civique affirment tous deux qu'ils sont le partenaire idéal pour Mentzen et ses électeurs. "J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas d'ennemis à droite. Je suis favorable à une coalition avec la Confédération" assure le député de Droit et Justice (PiS) Janusz Kowalski.

"Je n'ai aucun doute que si les électeurs de Sławomir Mentzen, et je comprends qu'il a défini ce qui est important pour eux, écoutent ce que dit Rafał Trzaskowski, il deviendra soudainement clair que beaucoup de ces questions sont proches de Rafał Trzaskowski" estime Krzysztof Kwiatkowski, sénateur de la Plate-forme civique, argumente à son tour.

"L'extrême droite perdra si Nawrocki gagne"

Le Dr. Annusewicz affirme que "l'extrême droite perdra si Rafał Trzaskowski gagne". "En effet, la victoire de Karol Nawrocki renforce le droit et la justice. La défaite de Karol Nawrocki affaiblit Droit et Justice dans le sens où elle peut contribuer à certains mouvements de base, à la remise en question de la direction ou à certaines tentatives de séparatisme du parti", explique le politologue.

Selon le professeur Chwaduruk, en revanche, Mentzen renforcera sa position de leader au sein de la Confédération, au détriment du vice-président de la Diète, Krzysztof Bosak.

"Braun, quant à lui, sera confronté à une alternative : réintégrer la Confédération à des conditions plus favorables ou tenter de créer un comité national et attaquer le PiS et la Confédération du côté des traditionalistes et des anti-guerre en même temps, et profiter de l'euroscepticisme d'une partie de l'électorat de droite" prédit le professeur Chwadoruk.

50 % des Polonais votent pour la droite

Plus de 50 % des électeurs polonais ont voté pour les partis de droite et d'extrême droite lors du premier tour de l'élection présidentielle du 18 mai.

"Ce vote de droite s'explique par le fait que nous, les citoyens, nous sentons un peu inquiets. Nous sommes préoccupés par la situation en matière de sécurité, par les questions d'immigration, par la position des êtres humains par rapport au reste du monde. Et depuis des années, la droite n'a cessé de communiquer et de construire dans l'électorat cette conviction qu'elle est le remède à tous les maux et qu'elle est celle qui apportera la sécurité", explique le Dr. Annusewicz.

"Aujourd'hui, le plus grand défi de ce côté centriste de la scène politique polonaise est de convaincre les Polonais qu'ils s'occuperont tout aussi bien de la sécurité. (...) Le COVID, les problèmes migratoires, la situation à la frontière polono-biélorusse et la guerre ont renforcé la connivence en matière de sécurité, ce qui a profité à l'aile droite" énumère le professeur Chwedoruk.

"La Confédération décidera de la forme de la Pologne".

"La Confédération pourrait être un groupement qui jouera un rôle important en 2027" ajoute le Dr. Annusewicz. Wojciech Machulski, porte-parole de Sławomir Mentzen, admet que la Confédération compte désormais sur une augmentation significative de ses effectifs. "Nous espérons surtout que rien ne pourra être fait au Sejm sans le vote de la Confédération. Les deux camps en conflit, le camp Tusk et le camp Kaczynski, ne pourront tout simplement pas prendre de décisions seuls à la Diète. Je pense qu'en 2027, nous pourrons déjà dire calmement, après ces élections, que la Confédération décidera de la forme de la Pologne, de ce qui se passera en Pologne."

Sławomir Mentzen et ses électeurs ont l’issue du scrutin entre leurs mains fot. Paweł Głogowski

"Je suis convaincu qu'aujourd'hui, la Confédération, qui représente notamment une grande partie de la jeune génération, se prépare à assumer de manière professionnelle la responsabilité de la Pologne après 2027", approuve Janusz Kowalski, du parti Droit et Justice (PiS).

Le député du parti Droit et Justice comprend également pourquoi de nombreuses voix se sont portées sur Grzegorz Braun. Les émotions associées à ce groupe d'électeurs qui disent clairement "non" au rapprochement avec l'Ukraine, "non" à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. "Je partage aussi fortement l'opinion selon laquelle l'Ukraine ne doit pas être admise dans l'OTAN, car nous devrions penser aux intérêts polonais, nous devrions exiger des questions concernant la Volhynie, des exhumations immédiates."

"Il est un peu triste que Grzegorz Braun ait quitté la Confédération, car s'il ne l'avait pas fait, ce résultat commun aurait peut-être été encore plus important. Grzegorz Braun, en revanche, a décidé de poursuivre une carrière solo et je pense qu'il est plus probable que cela reste le cas", estime le porte-parole de Slawomir Mentzen.