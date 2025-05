L'Italie, le Danemark et 7 autres pays de l'Union européenne veulent modifier la CEDH

PUBLICITÉ

L'Italie et le Danemark souhaitent "ouvrir un débat politique sur certaines conventions européennes et sur la capacité de ces conventions à traiter les grandes questions de notre temps, à commencer par la question des migrations", a déclaré Giorgia Meloni jeudi soir lors d'une rencontre avec la presse en compagnie de la Première ministre danois, Mette Frederiksen.

Les deux dirigeantes ont annoncé une lettre "déjà signée" par les dirigeants de l'Autriche, de la Belgique, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la République tchèque. La Première ministre italienne a expliqué que "l'objectif n'est pas d'affaiblir les conventions", y compris la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), mais "de les rendre plus aptes à fournir des réponses à l'époque dans laquelle nous vivons."

La lettre de l'Italie et d'autres pays pour modifier la CEDH

"À l'initiative du Danemark et de l'Italie, nous - le groupe de présidents et de premiers ministres européens qui ont signé cette lettre - croyons tous fermement en nos valeurs européennes, à l'État de droit et aux droits de l'homme", peut-on lire dans la lettre diffusée par le gouvernement italien, "mais nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé où les personnes migrent à travers les frontières à une échelle complètement différente."

"Au cours des dernières décennies, la migration irrégulière a contribué de manière significative à l'immigration en Europe. Beaucoup sont arrivés ici par des voies légales, mais d'autres sont arrivés et ont choisi de ne pas s'intégrer, s'isolant dans des sociétés parallèles et s'éloignant de nos valeurs fondamentales d'égalité, de démocratie et de liberté. Nous pensons également qu'il est nécessaire d'analyser la manière dont la Cour européenne des droits de l'homme a développé son interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. Il est important d'évaluer si, dans certains cas, la Cour a trop étendu le champ d'application de la Convention par rapport à ses intentions initiales, modifiant ainsi l'équilibre entre les intérêts à protéger", précise le texte, qui ajoute : "nous pensons que l'évolution de l'interprétation de la Cour a, dans certains cas, limité notre capacité à prendre des décisions politiques dans nos démocraties."

Quelles sont les mesures proposées par l'Italie, le Danemark et huit pays de l'UE concernant les migrants ?

La lettre présente des mesures concrètes visant à accroître les pouvoirs des États membres en limitant les droits accordés aux demandeurs d'asile et aux ressortissants étrangers résidant dans un pays.

"Une plus grande marge de manœuvre au niveau national pour décider de l'expulsion des ressortissants étrangers criminels. Par exemple, dans les cas de crimes graves de violence ou de délits liés à la drogue. De par leur nature, ces crimes ont toujours des conséquences graves pour les victimes."

"Nous avons besoin de plus de liberté pour décider comment nos autorités peuvent suivre, par exemple, les étrangers criminels qui ne peuvent pas être expulsés de nos territoires. Des criminels qui ne peuvent pas être expulsés même s'ils ont profité de notre hospitalité pour commettre des crimes et faire en sorte que d'autres personnes se sentent en danger."

"Nous devons être en mesure de prendre des mesures efficaces pour contrer les États hostiles qui cherchent à utiliser nos valeurs et nos droits contre nous. Par exemple, en instrumentalisant les migrants à nos frontières."

Qu'est-ce que la Convention européenne des droits de l'homme ?

Signée en 1950 par le Conseil de l'Europe, la Convention est un traité international destiné à protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Europe. Les 46 pays qui composent le Conseil de l'Europe sont parties à la convention, dont 27 sont membres de l'Union européenne (UE).

Toute personne dont les droits ont été violés en vertu de la convention par un État partie peut saisir la Cour. Les arrêts constatant des violations sont contraignants pour les pays concernés. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe surveille l'exécution des arrêts. Le traité de Lisbonne, en vigueur depuis le 1er décembre 2009, permet à l'UE d'adhérer à la CEDH et un projet d'accord d'adhésion a été préparé en 2013.

Meloni a de nouveau parlé de l'Ukraine avec Trump

"Ces jours-ci, nous sommes constamment en contact avec différents dirigeants au niveau européen et américain. J'ai entendu il y a quelques heures Trump la dernière fois, nous travaillons pour commencer un nouveau cycle de négociations", a déclaré Giorgia Meloni après avoir rencontré Mette Frederiksen jeudi. "Nous travaillons avec de nombreux dirigeants européens et américains pour arriver le plus rapidement possible à des négociations qui peuvent commencer au niveau technique et ensuite atteindre le niveau politique", a poursuivi la Première ministre. "Je pense que la disponibilité que le Vatican et le pontife ont donné est très précieuse. Il y a cette hypothèse et d'autres, pour une première phase de négociations sur le plan technique. Il faudra ensuite vérifier la volonté des acteurs et la praticabilité".

La première phase de pourparlers pourraient se dérouler à nouveau en Turquie ou en Suisse. "Nous devons comprendre maintenant si la Russie veut vraiment la paix et nous avons besoin d'un cessez-le-feu de 30 jours, sans conditions : la Russie doit faire un pas en avant", a ajouté la Première ministre danois, Mette Frederiksen.