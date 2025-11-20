Drones en Europe : comment un simple signalement peut-il clouer les avions au sol ?

Une analyse des rapports accessibles au public réalisée par l'unité de vérification des faits d'Euronews, The Cube, a révélé que les perturbations liées aux drones dans les aéroports européens ont explosé au cours de l'année écoulée, quadruplant entre janvier 2024 et novembre 2025.

L'étude, qui a porté sur plus de 24 aéroports dans 12 pays, montre un net tournant : alors que des incidents ont été signalés de façon sporadique en 2024 et début 2025, les signalements ont soudainement augmenté en septembre, atteignant leur plus haut niveau le mois suivant.

La Belgique est le pays le plus touché, avec dix incidents ayant perturbé les opérations aéroportuaires, possiblement liés à la présence de drones.

Tous ces incidents se sont produits en l'espace de huit jours seulement, entre le 2 et le 9 novembre. Il s'agit d'un ensemble sans précédent d'interruptions liées aux drones qui a paralysé Brussels Airport et entraîné des dizaines d'annulations de vols en une semaine.

Les données officielles offrent une idée plus globale de la lente augmentation de l'activité des drones. Le fournisseur de services de navigation aérienne allemand, DFS, a enregistré 192 perturbations aéroportuaires liées à des drones en 2025, contre 141 l'année précédente.

Le LFV suédois a également confirmé cinq cas entre 2024 et 2025 où le trafic aérien a été interrompu ou retardé en raison de drones.

Plus courant et plus perturbateur

Les drones volant à proximité des aéroports européens ne sont pas un phénomène nouveau, selon les données du trafic aérien. Cependant, alors que le nombre d'observations a augmenté progressivement ces dernières années, la nature des incidents a également changé, devenant de plus en plus perturbateurs et susceptibles de fermer les aéroports pendant des heures d'affilée.

Les données de l'Autorité danoise de l'aviation civile et des chemins de fer fournies à The Cube montrent que les contrôleurs aériens ont signalé 107 vols illégaux de drones à proximité des aéroports danois en 2025, contre 92 en 2024.

Pourtant, seule une poignée d'entre elles ont été enregistrées dans les médias et en ligne comme ayant un impact significatif sur le trafic aérien. En décembre 2024, la police de Copenhague a signalé un seul et bref incident à l'aéroport de Copenhague : une observation de drone avait provoqué une interruption de 10 minutes et aucune annulation de vol.

Mais en 2025, la situation a radicalement changé. Entre les 22 et 23 septembre 2025, des observations de drones au-dessus de l'aéroport de Copenhague ont entraîné une suspension de quatre heures des vols, au moins 109 annulations et 51 redirections.

Simultanément, un drone présumé a perturbé le trafic aérien à l'aéroport voisin d'Oslo, en Norvège, avec des répercussions cumulées sur plus de 20 000 passagers. Il s'agit de la plus importante perturbation survenue dans un aéroport lié à des drones en 2025 à ce jour.

La police danoise patrouille à l'aéroport de Copenhague, au Danemark, le lundi 22 septembre 2025. AP Photo

Le lendemain, des drones ont été repérés à Aalborg, un aéroport qui partage une piste avec l'armée de l'air danoise, et les autorités ont confirmé des retards et des déroutements de plusieurs heures.

D'autres drones ont été enregistrés par des témoins à Sønderborg, Esbjerg et Skrydstrup, une base militaire.

Ce schéma n'est pas propre au Danemark. En 2025, l'Allemagne, la Suède et la Belgique ont toutes connu une augmentation des reportages faisant état de fermetures d'aéroports pendant plusieurs heures et de perturbations notables du trafic aérien, par rapport à des interruptions sporadiques ou mineures en 2024.

Les experts affirment que l'essor des drones bon marché et facilement accessibles pour les amateurs a coïncidé avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui a accéléré les progrès de la technologie des drones.

Les causes exactes et les auteurs de bon nombre de ces perturbations aéroportuaires font toutefois toujours l'objet d'enquêtes dans de nombreux cas.

Cependant, d'autres analystes ont déclaré à The Cube que bon nombre de ces perturbations étaient caractéristiques de la guerre hybride menée par Moscou, conçue pour perturber les populations et tomber dans une zone grise juste avant une véritable confrontation militaire.

Qui se cache derrière les drones ?

Le nombre de signalements faisant état de fermetures d'aéroports liées à des drones a augmenté après l'entrée d'environ 23 drones dans l'espace aérien polonais le 9 septembre dernier, forçant la fermeture de quatre aéroports du pays à la suite d'un incident majeur.

Les autorités polonaises ont directement blâmé la Russie. En octobre, le ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski a déclaré au quotidien The Guardian que les drones semblaient avoir été lancés depuis un seul endroit et qu'ils n'étaient pas armés, ce qui laisse entendre qu'il s'agissait d'une provocation délibérée et non d'une conséquence accidentelle d'une frappe russe contre l'Ukraine voisine.

En novembre, le général polonais Maciej Klisz a déclaré au journal Rzeczpospolita qu'une enquête avait confirmé que plusieurs des drones transportaient des charges explosives, y compris plusieurs leurres, déployés pour surcharger les systèmes de défense aérienne.

Des officiers de la défense territoriale se tiennent près d'une maison endommagée, après que des drones russes ont violé l'espace aérien polonais lors d'une attaque contre l'Ukraine, à Wyryki, près de Lublin, en Pologne, jeudi, AP Photo

Ailleurs, le lien est moins clair. Une enquête policière sur l'incident survenu en septembre à l'aéroport d'Oslo a finalement été classée sans suite. La police norvégienne a déclaré avoir mené une enquête, qui n'a finalement « pas permis de confirmer ou d'infirmer si les drones avaient effectivement été observés dans la nuit du 23 septembre ».

En Allemagne, la police a lancé une opération de grande envergure autour de l'aéroport de Munich après que plusieurs observations de drones aient suspendu les vols à plusieurs reprises début octobre, mais n'a pas pu retrouver immédiatement l'auteur.

Un autre incident survenu début novembre a suspendu les vols à l'aéroport de Berlin pendant près de deux heures, la police ayant déclaré ne pas avoir pu localiser immédiatement le drone, repéré par un témoin.

Pourtant, plusieurs dirigeants européens ont ouvertement suggéré l'implication de la Russie. À la suite de l'incident qui a entraîné la fermeture de l'aéroport de Copenhague en septembre, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a clairement déclaré que l'implication de la Russie « ne pouvait être exclue », la liant à l'incursion au-dessus de la Pologne et à un autre incident dans l'espace aérien roumain.

« Il semblait être un acteur compétent », a déclaré l'inspecteur de police danois Jens Jespersen à propos de l'incident, soulignant que le drone avait allumé et éteint ses lumières à l'approche de l'aéroport. Il était géré par quelqu'un qui avait « la volonté et les outils nécessaires pour se montrer... peut-être aussi pour s'entraîner ».

La Première ministre danoise Mette Frederiksen commente l'activité des drones à l'aéroport de Copenhague, le mardi 23 septembre 2025. AP Photo

Le chancelier allemand Friedrich Merz, commentant la série d'observations de drones au début du mois d'octobre, a déclaré que même s'il n'y avait pas eu d'incident impliquant un « drone armé » jusqu'à présent, l'Allemagne soupçonnait « la Russie d'être à l'origine de la plupart de ces vols de drones ». Il les a qualifiées de « tentatives d'espionnage » visant à « troubler la population ».

En Belgique, le ministre de la Défense Theo Francken a déclaré à propos des incursions quasi quotidiennes entre le 2 et le 9 novembre que « la menace était grave » et que le schéma « correspondait aux techniques hybrides observées dans d'autres pays ».

Son porte-parole a déclaré à The Cube que l'implication russe était « plausible », mais que tous les scénarios étaient envisagés.

La Russie a nié à plusieurs reprises toute implication. Interrogé sur les perturbations provoquées par des drones lors d'une apparition publique à Sotchi, le président russe Vladimir Poutine s'est moqué de ces affirmations.

« Je n'enverrai plus [de drones] », a plaisanté Poutine. « Ni en France, ni au Danemark, ni à Copenhague. »

Les drones sont « sophistiqués »

Les autorités européennes ont ouvert des enquêtes sur la plupart des incidents, mais très peu ont permis d'identifier des suspects. Selon les experts, cela est dû en partie aux limites de la technologie.

« La plupart des drones utilisés sont si petits et si légers qu'aucun radar standard n'est configuré pour les détecter », explique le Dr David Bacci, assistant de recherche principal en dynamique des thermofluides et en acoustique à l'Oxford Thermofluid Institute.

De nouveaux outils de surveillance, tels que l'imagerie thermique haute résolution et les capteurs acoustiques, sont en cours de test, a ajouté David Bacci à The Cube, mais « nous sommes vraiment dans cette zone grise où le problème s'aggrave plus vite que les solutions ne sont déployées ».

Selon lui, il était difficile de suivre la personne chargée de contrôler les drones, qui a pu opérer à l'extérieur ou à plusieurs kilomètres du périmètre de l'aéroport.

« Ce n'est pas si facile de tout retracer jusqu'en Russie », a-t-il déclaré.

Alors que certains incidents peuvent impliquer des personnes « financées par la Russie ou simplement des partisans russes », d'autres peuvent être « des amateurs ou des imitateurs qui veulent utiliser l'excuse de la Russie pour provoquer des perturbations », a-t-il ajouté. Dans de nombreux cas, « il n'existe toujours aucune preuve officielle » de l'implication russe.

Cependant, d'autres incursions de drones montrent les signes d'une stratégie plus concertée. « Nous disposons d'un ensemble d'indices, et ces indices découlent du fait que les drones utilisés ne sont pas des appareils bon marché que vous pouvez acheter en ligne », explique Michel Liégeois, professeur de relations internationales à l'UCLouvain, à propos de la série d'observations en Belgique.

« Ce sont des drones assez sophistiqués, et des tests ont montré qu'ils résistent aux techniques de brouillage standard », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le choix des cibles, souvent des aéroports et des bases militaires, témoignait d'une intention. « Cela va bien au-delà de la curiosité d'un simple citoyen. Et le fait que tout cela se soit multiplié en si peu de temps montre clairement que c'est coordonné. Cela ne peut pas être simplement aléatoire, comme si tout à coup, de nombreuses personnes à travers l'Europe, pour des raisons inconnues, avaient décidé de faire la même chose. »

Michel Liégeois a souligné l'évolution rapide de la technologie de guerre des drones en Ukraine et le soutien militaire croissant de l'Europe à Kyiv.

« Le message [de la Russie] est donc le suivant : en soutenant à ce point l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, vous devenez, d'une certaine manière, des co-belligérants et vous vous exposez à des représailles, parce que vous portez atteinte aux intérêts de la Russie », a-t-il déclaré. « Pour le moment, nous ne pilotons que quelques drones non armés, mais cela signifie que nous sommes capables d'en faire davantage. »