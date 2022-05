Le Forum économique mondial (WEF) s'est ouvert à Davos en Suisse dans un contexte particulier à bien des égards. En 50 ans d'histoire, le WEF n'a jamais été confronté à des enjeux aussi inédits qu'en 2022 : le monde se remet d'une pandémie globale, s'efforce de contenir l'impact dévastateur de la crise climatique et navigue dans une tempête géopolitique suite à l'invasion de l'Ukraine.

"Davos sera différent, mais pas à cause du manque de neige. Plutôt par le manque de coopération mondiale pour résoudre ces défis les plus urgents", a déclaré Børge Brende, président du WEF, lors d'un briefing préalable à l'événement.

L'invasion russe en Ukraine

La guerre en Ukraine modifie totalement l'aspect et l'importance du Forum économique mondial 2022. Les organisateurs, par exemple, ont choisi de ne pas inviter d'entreprises ou de représentants russes en raison des sanctions imposées envers le régime de Vladimir Poutine.

"M. Poutine a commencé la guerre et il peut y mettre fin", a déclaré le président du WEF, qui poursuit : "Notamment en acceptant à nouveau ce qu'il a accepté par le passé : l'intégrité territoriale de l'Ukraine".

L'absence de la Russie à l'une des réunions les plus importantes et les plus exclusives de l'élite mondiale a laissé un vide notable qui est rempli de manière inattendue.

Là où se trouvait la Russia House à Davos.

La Maison de la Russie, vacante, qui a servi de base à la délégation russe pendant des années, a été reprise par une fondation ukrainienne et rebaptisée "Maison des crimes de guerre russes".

Le lieu, qui aurait accueilli des événements et des réunions avec les délégués russes, accueillera cette année une exposition sur les crimes de guerre présumés commis par les troupes russes en Ukraine.

Les délégués ukrainiens occuperont, eux, une place importante dans la programmation de l'événement cette année. Le président Volodymyr Zelenskyy s'est d'ailleurs adressé à l'ensemble des participants par le biais d'une allocution en direct, lundi dès l'ouverture du forum. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, devrait également être présent à Davos en personne.

La crise climatique s'aggrave

La crise climatique est toujours l'un des principaux sujets de discussion au WEF et cela ne devrait pas changer en 2022.

Les organisateurs font toujours l'objet de vives critiques. En effet de nombreux participants arrivent à Davos en jet privé, ternissant l'image écologique que l'événement tente de se donner.

Greenpeace et d'autres ONG environnementales sont également présentes à Davos. C'est là que l'adolescente militante pour le climat Greta Thunberg avait organisé sa manifestation hebdomadaire "School Strike" avec des jeunes de la région, en 2019.

Des manifestations qui sont d'ailleurs toujours d'actualités aujourd'hui puisque des militants ont organisé une manifestation anti-WEF dans les rues de Zurich, quelques jours précédant le Forum de 2022.

Des manifestants marchent avec une bannière indiquant "Smash WEF" devant une voiture de sport lors d'une manifestation contre le Forum économique mondial à Zurich, en Suisse.. Michael Buholzer/Keystone via AP

Rien qu'au cours de l'année écoulée, le monde a franchi plusieurs paliers en matière de climat : les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, avec des vagues de chaleur extrêmes observées en Méditerranée et en Amérique occidentale. L'Europe occidentale a également connue les pires inondations de son histoire moderne.

L'ombre du Covid plane toujours sur Davos

Pour l'instant, l'Europe a largement laissé la pandémie derrière elle. Petit à petit, les pays du continent se sont ouverts et ont assoupli ou supprimé la plupart, voire la totalité, de leurs restrictions COVID-19.

A Davos, cependant, le coronavirus est toujours bien visible. Les participants, les délégués et les médias doivent tous fournir une preuve de vaccination, un PCR négatif avant leur arrivée et un second test COVID-19 sur place. Ceux qui n'ont pas ces documents ne sont pas autorisés à pénétrer dans le périmètre sécurisé.

Le COVID a peut-être disparu de la vue et de l'esprit d'une grande partie de l'Europe, mais au Forum économique international, ils ne lésinent pas sur les moyens pour éviter les infections potentielles. [...]

Après une édition virtuelle en janvier 2021 et l'abandon d'une réunion en présentiel à Singapour plus tard dans l'année, l'événement prévu au début de l'année 2022 avait une fois de plus été reporté en raison de la propagation du variant Omicron.

Les débats - en présentiel - de cette édition 2022 porteront sans doute sur la préparation de l'humanité aux potentiels événements de demain, avec de probables annonces sur l'équité d'accès aux vaccins ou encore la meilleure façon de surveiller les futures pandémies.

La résilience de l'économie mondiale face à un tel événement sera, enfin, l'un des sujets de discussion brûlants dans les Alpes suisses.