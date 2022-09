Pologne : un projet de mobilité durable dans la ville de Gdynia

La ville de Gdynia, dans le nord de la Pologne, est depuis quelques années au cœur d'un ambitieux projet de planification de la mobilité durable.

"Nous avons investi dans les transports écologiques : dans les trolleybus, les bus électriques, explique Bartosz Bartoszewicz, vice-président de Gdynia chargé de la qualité de vie. Nous voulons que ces transports soient modernes, mais surtout sûrs. Il s'agit aussi de proposer des liaisons fréquentes dans toute la ville. Nous voulons également développer notre application mobile, permettant à chaque habitant de choisir le moyen de transport et de déplacement le plus écologique et le plus convivial."

Les activistes locaux apprécient le travail des élus, mais pensent qu'il faudrait faire plus pour améliorer la ville.

"Nous avons de grandes incohérences en ce qui concerne les projets de mobilité à Gdynia, estime Lukasz Piesiewicz. Nous pouvons voir que certains projets avancent, mais lorsqu'il s'agit des déplacements à vélo, par exemple, la ville ne fait rien. Gdynia ne construit pas de pistes cyclables là où c'est nécessaire, mais seulement là où elle peut se financer avec des fonds européens. Nous pouvons le constater dans les chiffres : Gdynia compte actuellement 700 voitures pour 1 000 habitants. Chaque année, la part des déplacements en transports publics diminue. Et des investissements tels que la construction d'un parking souterrain en plein centre-ville ne vont faire qu'accentuer cette tendance négative."

L'aspect écologique des initiatives est également important. D'un côté, la ville et les activistes parviennent à planter des arbres dans les rues. De l'autre, il y a des projets pour la construction de routes liées à l'exploitation forestière.

"Il s'agit d'une route périphérique, qui est liée à la plus grande coupe d'arbres prévue depuis des années dans la zone la plus proche du centre - nos poumons verts", explique Martyna Regent de l’organisation Miasto Wspólne.

Vue aérienne d'une rue de la ville de Gdynia, en Pologne. Euronews, Mobility Week

L'impact du changement climatique est devenu une réalité. Les activistes soulignent que le travail conjoint de la mairie et des habitants est nécessaire.

"Nous sommes au beau milieu de cette crise, poursuit Martyna Regent. Nous devons rassembler les meilleures idées et travailler ensemble pour que la ville de Gdynia soit meilleure, plus saine, mieux préparée aux crises et plus résiliente."

Gdynia est reconnue pour ses initiatives municipales. Sa force réside peut-être dans l'engagement des élus locaux et des citoyens de la ville à améliorer leur qualité de vie.