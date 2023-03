Le “patient de Düsseldorf”, troisième personne à guérir du sida

Un nouvel espoir pour quelque 40 millions de personnes atteints du VIH. Un homme serait le troisième cas de guérison connu de l’infection du virus de l’immunodéficience humaine. Surnommé le "patient de Düsseldorf", ce dernier n’est plus sous le lourd traitement antirétroviral (ART) - le principal traitement contre le VIH -qui permet de contrôler l’infection et de réduire la quantité de virus à des niveaux indétectables dans le sang depuis quatre ans.

Il a arrêté son traitement après avoir reçu une greffe de cellule-souche suite à une leucémie. Après les derniers tests, le consortium international IciStem a annoncé qu’il était "probablement guéri de l’infection par le VIH".

Avant lui, deux hommes de race blanche atteints d'un cancer connus sous le nom de "patient de Berlin" - Timothy Ray Brown - et le "patient de Londres" - Adam Castillejo - ont été guéris du VIH après avoir reçu les mêmes greffes de cellules souches de moelle osseuse d'une personne présentant une résistance génétique à VIH.

À ce jour, il n'existe aucun remède connu contre le VIH, mais le fait qu'une troisième personne a réussi à éradiquer le virus dans son corps signifie-t-elle que tout est sur le point de changer ?

Le patient berlinois : Le premier guéri ?

Malheureusement, ce n'est pas si simple, mais il existe des preuves suggérant qu'il existe des traitements qui ont réussi à inverser la maladie.

Timothy Ray Brown était un Américain considéré comme le premier homme cliniquement guéri du VIH. En 1995, il vivait à Berlin lorsqu'il a appris qu'il avait contracté le virus et en 2006, on lui a diagnostiqué une leucémie. Deux greffes de cellules souches ont été nécessaires pour le mettre en rémission. En 2008, Brown a été déclaré guéri du VIH et du cancer.

Son cas a été salué comme une grande victoire et, en 2010, il a accepté de révéler son identité en devenant une personnalité publique. "Je suis la preuve vivante qu'il existe peut-être un remède contre le sida", a-t-il déclaré dans une interview à l'AFP en 2012. Malheureusement en 2020, Ray Brown est décédé d'une rémission de sa leucémie.

Les patients de Londres et de New York : un motif d'espoir ?

Pendant longtemps, Ray Brown était considéré comme un cas isolé. En 2019, Adam Castillo, un Vénézuélien naturalisé britannique de 43 ans, devient la deuxième personne au monde à être guérie du VIH. Il a enduré une décennie de traitements brutaux avant de devenir ce qu'il a appelé "un ambassadeur de l'espoir".

Tout comme le "patient de Düsseldorf", une troisième patiente pourrait avoir vaincu le virus du VIH. Il s'agit d'une femme métisse d'âge moyen, qui est entrée en rémission du VIH. Elle a voulu conserver son anonymat et a été baptisée "patiente de New York".

La femme a reçu un type de traitement différent des autres : au lieu de cellules souches de moelle osseuse provenant de donneurs, elle a reçu des cellules souches du cordon ombilical d'un nouveau-né naturellement immunisé contre le VIH.

En 2022, la femme a décidé de se retirer de la thérapie antirétrovirale, et plus de 14 mois plus tard, elle ne montrait toujours aucun signe de VIH. Cependant, sa rémission apparente - qui a ouvert la voie à un traitement contre le VIH pour un plus large éventail de personnes utilisant du sang de cordon ombilical - est souvent remise en question, après que certains chercheurs ont averti qu'il était trop tôt pour être sûr du traitement.

Le "patient de Düsseldorf"

Dans une étude publiée la semaine dernière dans la revue scientifique Nature, les scientifiques ont salué la nouvelle du "patient de Düsseldorf", devenant "au moins" la troisième personne séropositive à être débarrassée du virus.

Pendant des années, la thérapie antirétrovirale a été administrée aux personnes vivant avec le VIH pour réduire le virus à des niveaux presque indétectables, l'empêchant d'être transmis à d'autres personnes.

Mais le système immunitaire est suffisamment intelligent pour garder le virus enfermé dans des réservoirs dans le corps, et lorsque les patients arrêtent de prendre le traitement antirétroviral, le virus commence souvent à se répliquer et à se propager. Une véritable cure éliminerait ce réservoir, et c'est ce qui se serait passé aux trois anciens patients, d'après les scientifiques.

Lors d'examens ultérieurs, les scientifiques n'ont pas réussi à identifier les anticorps contre le virus, ce qui est un signe de son activité.

Les cellules souches sont-elles la voie à suivre ?

Les scientifiques estiment que les greffes de cellules souches ne seront jamais un traitement évolutif pour le VIH, car elles sont très invasives et comportent trop de risques. Bien que les auteurs de l'étude affirment que l'avenir des cellules souches résistantes au VIH n'est "ni une procédure à faible risque ni facilement évolutive", sa pertinence est mise en évidence par des rapports récents de rémission réussie à long terme du VIH-1 après l'utilisation de la procédure.

Mais la science derrière chaque rémission complète connue jusqu'à présent est toujours importante. Les chercheurs pensent que de nouvelles recherches sur cette approche "pourraient être prometteuses d'une guérison du VIH-1 en dehors des hémopathies malignes potentiellement mortelles", c'est-à-dire des cas de cancer qui commencent dans les tissus hématopoïétiques, tels que la leucémie et le lymphome.

Les scientifiques affirment également que les observations faites dans le cas du patient de Düsseldorf pourraient fournir "des informations précieuses qui, espérons-le, guideront les futures stratégies de guérison".

L'infection par le VIH est actuellement incurable, mais elle peut être contrôlée et maîtrisée par des traitements antirétroviraux. Cependant, sur près de 38 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 10 millions d'entre elles n'ont pas accès au traitement.

Un remède est essentiel pour mettre fin à la pandémie vieille de plusieurs décennies

Janssen Pharmaceuticals a annoncé en janvier dernier la fin des essais pour le seul vaccin anti-VIH en phase d'essais avancés, que les experts ont jugé inefficace.

Mais "il existe d'autres approches stratégiques", a déclaré le Dr Anthony Fauci, le responsable américain de la santé publique qui a dirigé la réponse des États-Unis à la pandémie de COVID-19.

Les scientifiques comparent la guérison de chaque nouveau patient grâce à une greffe de cellules de moelle osseuse est comme envoyer quelqu'un vers la Lune: "c'est de la grande science, mais ce n'est pas la façon dont nous allons voyager".