Santé : une nouvelle étude pointe les risques liés au Covid long

Trois ans après le début de la pandémie, alors que l'on pensait que l'impact du Covid-19 s'atténuait, de nouvelles recherches ont mis en lumière les répercussions à long terme du virus.

Selon une nouvelle étude publiée dans le JAMA Health Forum, les personnes qui ont contracté le Covid-19 dans le passé sont susceptibles de présenter un risque plus élevé de problèmes cardiaques et pulmonaires, voire un risque de décès doublé.

Au cours d'une période de suivi de 12 mois, l'étude a analysé les données relatives aux demandes de remboursement d'assurance de 13 435 adultes ayant contracté le Covid-19 par le passé et de 26 870 personnes n'ayant pas contracté le virus. L'étude a pris en compte toute condition préexistante à l'infection.

L'étude a révélé que le groupe atteint d'un Covid long présentait un taux de mortalité plus élevé que le groupe qui n'en était pas atteint. Plus précisément, 2,8 % des personnes atteintes d'un Covid long étaient décédées, contre seulement 1,2 % de celles qui n'avaient pas contracté le virus.

L'étude indique en outre que la fatigue, les maux de tête et les troubles de l'attention sont les symptômes les plus fréquents chez les personnes atteintes d'un Covid long.

"La principale conclusion est que le Covid long est un problème de santé que nous devons continuer à étudier et à prendre au sérieux. Nous avons été particulièrement troublés par les risques élevés de mortalité chez les personnes atteintes de Covid long", a déclaré à Euronews Next Andrea DeVries, vice-présidente du personnel pour la recherche sur les services de santé chez Elevance Health et auteure principale de l'étude.

"D'après l'étude, les personnes diagnostiquées avec un Covid long étaient plus de deux fois plus susceptibles d'avoir besoin de soins pour des événements cardiovasculaires et 3,64 fois plus susceptibles d'avoir une embolie pulmonaire. Cette étude a montré que le Covid long pouvait avoir des effets durables sur la qualité de vie", a-t-elle ajouté.

Risques liés à une longue exposition au Covid

Pendant que la recherche était menée et que les scientifiques étudiaient les résultats du Covid-19, un large éventail de symptômes durables a été signalé depuis le début de la pandémie, allant des maux de tête et des problèmes respiratoires à la perte de cheveux ou encore à la dépression.

Certains malades ont même déclaré n'avoir jamais retrouvé l'intégralité de leurs sens olfactif et gustatif.

Les résultats des études ont dévoilé plus de symptômes et mis en évidence des risques sanitaires encore plus dangereux.

Une autre étude suggère par exemple que le fait d'attraper le virus rend plus vulnérable aux problèmes intestinaux.

Cette étude est basée sur la comparaison des dossiers médicaux de plus de 11,6 millions de personnes ayant été atteints du Covid-19 au cours des trois dernières années et de 5,6 millions de personnes n'ayant pas contracté la maladie au cours de la même période.

L'étude a révélé que l'infection par le Covid-19 peut entraîner des problèmes gastro-intestinaux à long terme, tels que la constipation et la diarrhée. Elle a également révélé d'autres symptômes, notamment des reflux gastriques, des ballonnements et des douleurs d'estomac.

Bien que de nombreuses autres recherches soient en cours sur le sujet, le Covid-19 a été associé jusqu'à présent à plus de 200 symptômes et 50 problèmes de santé.

Selon Andrea DeVries, les résultats de la recherche soulignent la nécessité de poursuivre la prévention des infections par le Covid-19 et d'améliorer le suivi médical des personnes infectées.

"Nous espérons que les responsables politiques et les responsables de la santé publique considéreront les résultats de cette étude comme importants lorsqu'ils examineront les tendances récentes en matière d'utilisation des soins de santé, de dépenses et de résultats. Nous espérons également qu'ils prendront des décisions politiques basées sur une compréhension éclairée de ces données", a-t-elle déclaré à Euronews Next.