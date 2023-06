Voici les 10 villes les plus cyclables du monde (et 9 neuf sont en Europe)

Neuf des dix meilleures villes du monde pour les cyclistes se trouvent en Europe, et ce ne sont pas nécessairement celles auxquelles on pense.

Les amoureux du vélo savent à quel point il est libérateur de rouler sur une piste cyclable, de profiter du charme d'une ville sans avoir à subir les inconvénients des transports publics bondés ou des embouteillages.

À l'heure où les gouvernements du monde entier tentent de réduire les émissions de carbone, de plus en plus de villes encouragent les gens à abandonner leur voiture et leur facilitent la tâche en leur permettant d'enfourcher un vélo.

Mais quelles sont les villes les plus favorables au vélo ? Selon le dernier indice mondial des villes cyclables, la grande majorité d'entre elles se trouvent en Europe.

La société d'assurance numérique Luko a étudié 90 villes du monde entier et les a classées en fonction de six paramètres principaux : le pourcentage d'usagers de la bicyclette, les conditions météorologiques, la criminalité et la sécurité (tels que les taux d'accidents et de vols de vélos), les infrastructures, les possibilités de partage de vélos et les événements spéciaux tels que les "journées sans voiture".

Les résultats sont présentés sur une échelle de 0 à 100. Plus le score est élevé, plus la ville est accueillante pour les cyclistes.

Les villes européennes arrivent en tête de liste, principalement grâce à des pistes cyclables de qualité et à des conditions météorologiques offrant un grand nombre de jours "cyclables".

Aucune ville des États-Unis ne figure dans le top 10, ni même dans le top 20. Certaines figurent néanmoins parmi les 90 villes de la liste : San Francisco (39e), Portland (41), Seattle (50), Washington DC (53), Los Angeles (57), Boston (61, soit une place de plus que Londres), New York (67), Chicago (71) et Détroit (72).

Voici un aperçu des 10 meilleures villes du monde pour les cyclistes :

10. Hanovre

La ville allemande de Basse-Saxe possède de splendides parcs, et quoi de mieux que le vélo pour les visiter ? Hanovre s'est hissée dans le peloton de tête du classement de cette année grâce à la qualité de ses infrastructures et à ses manifestations en faveur du vélo, notamment les "journées sans voiture".

Hanovre (Allemagne) se classe 10è du classement Global Bicycle Cities Index. Canva

9. Brême, Allemagne

Brême est une autre ville très appréciée des amateurs de vélo en Allemagne, avec un terrain plat et des pistes cyclables qui sillonnent la ville et la relient à d'autres villes voisines. Brême est également la première ville allemande à disposer d'une "zone cyclable" complète dans le quartier de Neustadt - un quartier où la vitesse est limitée à 30 km/h, où les vélos sont prioritaires et où le cyclisme côte à côte est autorisé.

Bremer Marktplatz à Brême (Allemagne). Canva

8. Berne, Suisse

Selon l'indice, la capitale suisse a beaucoup investi dans des infrastructures cyclables de qualité. Elle obtient un score particulièrement élevé en matière de partage de vélos et organise régulièrement des "journées sans voiture". La ville affiche également un taux de mortalité très faible parmi la population cycliste.

Bern obtient un score élevé en partage de vélos. Canva

7. Hangzhou, Chine

Voici une apparition inattendue dans le top 10 : la ville chinoise de Hangzhou, la seule ville non européenne dans le haut du classement, compte 30 % de cyclistes parmi sa population et obtient de meilleurs résultats que la plupart de ses rivales en matière de partage de vélos.

Hangzhou est la seule ville non-européenne à se classer dans le top 10. Canva

6. Malmö, Suède

La ville suédoise de Malmö a un taux de mortalité particulièrement bas parmi les cyclistes, grâce à des infrastructures de qualité et à des événements réguliers visant à promouvoir la pratique du vélo.

Le front de mer à Malmö. Canva

5. Amsterdam, Pays-Bas

Vous vous attendiez peut-être à ce que la capitale néerlandaise arrive en tête de ce classement, mais c'est son score en matière de sécurité qui la place en dehors du podium : Amsterdam compte plus de 1 000 accidents pour 100 000 cyclistes. C'est presque cinq fois plus que sa plus proche rivale, Copenhague.

Amsterdam compte de nombreux cyclistes mais également un niveau élevé d'accidents à vélo. Canva

4. Copenhague, Danemark

La capitale danoise n'est pas seulement sûre pour les cyclistes, elle l'est aussi pour leurs montures grâce à un faible taux de vol et aux "journées sans voiture". La ville investit beaucoup dans les infrastructures cyclables et la plupart des habitants qui pratiquent le vélo continuent à le faire pendant le long et rude hiver danois.

La capitale danoise est une ville très sûre pour les cyclistes. Canva

3. Anvers, Belgique

La ville portuaire belge n'est pas très bien placée pour ce qui est des pistes cyclables, mais un solide système de partage de vélos et des "dimanches sans voiture" l'ont rendue incontestablement accueillante pour les cyclistes.

Anvers compte de nombreuses rues pavées dans l'hypercentre, seul gros problème pour la pratique du vélo dans la ville. Canva

2. Munster, Allemagne

Cette ville allemande a un faible taux d'accidents mortels à vélo, alors que plus de 39 % des habitants utilisent un vélo tous les jours. Munster accueille aussi régulièrement des événements visant à promouvoir le cyclisme.

Munster se trouve dans le nord-ouest de l'Allemagne. Canva

1. Utrecht, Pays-Bas

La ville néerlandaise d'Utrecht est en tête du classement de cette année. La ville peut se targuer d'avoir obtenu d'excellents résultats pour ses infrastructures cyclables et ses conditions météorologiques, et plus de la moitié de sa population (51 %) utilise un vélo dans la vie de tous les jours.

L'Oudegracht ou "vieux canal" qui traverse le centre d'Utrecht aux Pays-Bas. Canva

Aucune cité française ne figure dans les dix premières, mais deux villes l'ont raté de peu ; Strasbourg se classant 11e et Bordeaux 12e. La capitale Paris est 32e.