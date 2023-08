Les universités européennes et nord-américaines dominent le classement mondial QS 2024, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) occupant la première place pour la 12e année consécutive.

Le classement mondial annuel des universités QS a été publié pour 2024, et l'Europe occupe la moitié des meilleures places dans le top 10.

L'évaluation annuelle, qui en est à sa 20e année, s'appuie sur l'analyse de 17,5 millions d'articles universitaires et sur les avis d'experts de plus de 240 000 professeurs d'université et employeurs du monde entier.

L'Europe occupe cinq des dix premières places, tandis que les universités anglophones dominent les échelons supérieurs du classement avec des excellents scores dans des catégories telles que la réputation académique, la réputation des employeurs et le ratio professeurs/étudiants.

Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Cambridge, aux États-Unis, s'est assuré la première place avec une note globale de 100 pour la 12e année consécutive.

L'université de Cambridge, au Royaume-Uni, la suit de près et occupe la deuxième place avec 99,2 points, tandis que sa rivale locale, l'université d'Oxford, occupe la troisième place avec 98,9 points.

L'université de Harvard a pris la quatrième place avec un score de 98,3, et l'université de Stanford s'est classée cinquième avec 98,1 points.

En Europe, les 10 meilleures universités pour 2024 sont l'Université de Cambridge (99,2), deuxième au niveau mondial ; l'Université d'Oxford (98,9), troisième au niveau mondial ; l'Imperial College of London (97,8), sixième au niveau mondial ; l'ETH Zurich (93,9), septième au niveau mondial ; et l'University College of London (92,4), neuvième au niveau mondial.

Sur le continent européen, la sixième place est occupée par l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni (86,1), suivie par l'Université PSL Paris, France (85,8), l'Université de Manchester (82,2), l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse (80,4) et l'Université Technique de Munich, Allemagne (80).

La note globale du prestigieux classement est obtenue en tenant compte de neuf indicateurs essentiels : la réputation de l'université, la réputation de l'employeur, le taux d'encadrement, les références par faculté, le taux d'encadrement international, le taux d'étudiants internationaux et, pour la première fois cette année, le réseau international de recherche, les résultats en matière d'emploi et le développement durable.

Les nouveaux indicateurs "reflètent les changements intervenus dans l'enseignement supérieur au cours des deux dernières décennies, tels que l'importance croissante de la durabilité, de l'employabilité et des collaborations en matière de recherche", a déclaré Quacquarelli Symonds, le cabinet d'analyse à l'origine du classement.

Quelles sont les tendances qui se dégagent du classement ?

L'enseignement supérieur a connu des changements importants au cours des deux dernières décennies.

"L'un des premiers changements que nous avons remarqués a été l'importance croissante accordée par les étudiants à l'employabilité", a déclaré Andrew MacFarlane, responsable du classement QS, ajoutant que cela les a amenés à renforcer l'accent mis sur l'employabilité.

"Les étudiants quittent l'université plus endettés que jamais sur un marché du travail mondial très compétitif", a-t-il souligné.

Alors que le classement célèbre son 20e anniversaire, une tendance dont il est "extrêmement fier est l'inclusivité croissante de nos classements, qui met en lumière la répartition mondiale de l'excellence académique".

Entre l'édition 2018 et l'édition 2024, la représentation des universités asiatiques, latino-américaines, moyen-orientales et africaines dans le classement mondial des universités a considérablement augmenté. En 2018, ces régions représentaient 37 % du classement, en 2024, ce chiffre est passé à 46 %.

La Chine devient un centre de recherche

La Chine, en particulier, a connu une nette progression dans le classement, grâce à ses efforts en matière de recherche, a fait remarquer Monsieur MacFarlane.

"Elle est le plus grand producteur de recherche au monde, mais elle est aussi de plus en plus citée", a-t-il déclaré à Euronews Next, "ce qui signifie que la qualité de la recherche effectuée en Chine l'a vraiment fait grimper dans les classements".

"Dans le même temps, les États-Unis et le Royaume-Uni, traditionnellement très performants, ont connu un léger recul dans les classements, mais cela ne signifie pas nécessairement que leur situation se dégrade. C'est aussi un indicateur que d'autres institutions dans le monde s'améliorent et comblent l'écart", explique Monsieur MacFarlane.

"Ainsi, le coureur le plus rapide reste le coureur le plus rapide, mais quelqu'un d'autre comble son retard", explique-t-il.

Les universités de l'UE continuent d'exceller en matière d'internationalisation

Globalement, les universités européennes continuent d'exceller dans leur engagement mondial, ce qui est fondamental, selon Monsieur MacFarlane : "pour relever les défis mondiaux, il faut travailler au-delà des frontières, résoudre les problèmes ensemble et faire preuve de plus de transparence. Et c'est l'Europe qui montre la voie à suivre dans ce domaine".

Parmi les institutions de l'UE qui ont fait la démonstration de leur force en matière de collaboration internationale, dans le domaine de la recherche, citons l'Université PSL Paris (Université Paris Sciences et Lettres), qui a remporté la troisième place dans la catégorie "réseau international de recherche", la Sorbonne (4e), la KU Leuven et l'Université de Gand en Belgique (respectivement 6e et 8e), et l'Université de Montpellier en France (9e).

"Il se peut donc que l'on assiste à une domination croissante du volume de recherche en Asie de l'Est en matière de recherche collaborative et d'engagement international", a fait remarquer Monsieur McFarlane, "mais l'Europe brille de mille feux dans ce domaine".