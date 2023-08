Une nouvelle étude mondiale a montré que l'augmentation des niveaux de pollution de l'air était liée à une résistance accrue aux antibiotiques, l'une des plus grandes menaces pour la santé humaine.

L'augmentation des infections et des bactéries résistantes aux antibiotiques pourrait être liée à la pollution atmosphérique, selon une nouvelle analyse mondiale.

PUBLICITÉ

Les scientifiques ont étudié les données de 116 pays sur près de vingt ans et ont publié leurs conclusions dans la revue The Lancet Planetary Health mardi.

"La résistance aux antibiotiques et la pollution atmosphérique constituent chacune à leur manière l'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale", a affirmé l'auteur principal, Hong Chen, de l'université de Zhejiang, en Chine.

On parle de résistance aux antibiotiques lorsque les médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes perdent de leur efficacité.

Elle est considérée comme l'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale, un nombre croissant d'infections telles que la pneumonie et la tuberculose devenant plus difficiles à traiter, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plus d'un million de décès dans le monde ont été causés par la résistance aux antibiotiques en 2019, selon une analyse mondiale publiée l'année dernière, tandis que les Centres européens de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont indiqué que plus de 35 000 personnes meurent d'infections bactériennes résistantes aux médicaments en Europe chaque année.

Les chercheurs ont déclaré que l'utilisation abusive et excessive des antibiotiques restait le principal facteur de résistance aux antibiotiques, mais que la nouvelle analyse montrait que la pollution de l'air pouvait également y contribuer.

Le lien entre la pollution de l'air et la résistance aux antibiotiques s'est également renforcé au fil du temps, ont indiqué les chercheurs.

"Jusqu'à présent, nous n'avions pas une idée claire des liens possibles entre les deux, mais ce travail suggère que les avantages de la lutte contre la pollution de l'air pourraient être doubles : non seulement elle réduira les effets nocifs d'une mauvaise qualité de l'air, mais elle pourrait également jouer un rôle majeur dans la lutte contre l'augmentation et la propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques", a déclaré Chen dans un communiqué de presse.

La pollution par les particules liée à la résistance aux antibiotiques

Les scientifiques ont constaté que la résistance aux antibiotiques augmente avec les PM2,5, qui sont de petites particules d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Elles sont dangereuses car elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons et même dans le sang.

On estime que plus de quatre millions de personnes meurent prématurément chaque année en raison de l'exposition à la pollution atmosphérique liée à ces particules fines.

Ce type de pollution atmosphérique est causé, entre autres, par la combustion de combustibles fossiles, la fumée de cigarette et les incendies de forêt.

PUBLICITÉ

Selon la nouvelle analyse, chaque augmentation de 1 % de la pollution atmosphérique est liée à une augmentation de la résistance aux antibiotiques comprise entre 0,5 et 1,9 %.

Ils ont constaté que les PM2,5 sont l'un des principaux facteurs de résistance aux antibiotiques, l'Afrique du Nord et l'Asie occidentale étant les régions où ces particules fines ont le plus d'impact sur la résistance aux antibiotiques.

"Les éléments de résistance aux antibiotiques transportés par les polluants atmosphériques pourraient être directement exposés à l'homme, ce qui représente un risque substantiel étant donné que l'absorption quotidienne de gènes de résistance aux antibiotiques par inhalation dépasse l'absorption de gènes de résistance aux antibiotiques par l'eau de boisson", ont déclaré les auteurs de l'étude.

D'ici 2050, la résistance aux antibiotiques pourrait augmenter de 17 % si les politiques en matière de pollution atmosphérique ne changent pas, ont ajouté les auteurs de l'étude.

L'ensemble des données utilisées pour l'analyse comprenait plus de 11,5 millions d'isolats de test et couvrait neuf pathogènes bactériens et 43 types d'antibiotiques.

PUBLICITÉ

Les auteurs ont indiqué que l'une des limites de l'étude était le manque de données provenant de certains pays à revenu faible ou intermédiaire, qui sont les plus touchés par la résistance aux antibiotiques.