Qu'est-ce que la "Super Lune Bleue" ? Et où l'observer en Europe ?

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le spectaculaire phénomène lunaire de ce mercredi soir, qui est la pleine lune la plus proche de l'année et qui ne se reproduira pas avant 2037 !

Les amateurs d'astronomie seront doublement comblés cette semaine : une rare "Super Lune bleue" de Saturne apparaîtra à l'arrière-plan.

Le rideau cosmique se lève mercredi soir avec la deuxième pleine lune du mois, raison pour laquelle elle est considérée comme bleue. Elle est surnommée "super lune" parce qu'elle est plus proche de la Terre que d'habitude et qu'elle apparaît donc particulièrement grosse et brillante.

Il s'agit de la pleine lune la plus proche de l'année, à seulement 357 344 kilomètres de la Terre. C'est près 160 kilomètres de plus que la dernière super lune du 1er août.

En prime, Saturne sera visible sous la forme d'un point lumineux situé à 5 degrés en haut à droite de la lune au coucher du soleil, dans le ciel est-sud-est, selon la NASA. Saturne semblera tourner autour de la lune, dans le sens des aiguilles d'une montre, au fur et à mesure, que la nuit avance.

Selon l'astronome italien Gianluca Masi, fondateur du projet de télescope virtuel, il n'y aura pas d'autre super lune bleue avant 2037.

L'attraction gravitationnelle peut être dangereuse

Si une super lune peut constituer une toile de fond spectaculaire pour les photos des monuments du monde entier, son attraction gravitationnelle intensifiée fait également monter les marées.

En effet, lorsque la lune est pleine, le soleil et la lune tirent dans la même direction, ce qui a pour effet d'augmenter les marées au-delà de la normale.

L'attraction gravitationnelle de la lune est encore plus forte lorsqu'elle est plus proche de la Terre, et les marées sont donc encore plus fortes.

Les meilleurs endroits en Europe pour observer la Super Lune Bleue

Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous espérez voir la Super Lune Bleue ce soir, la visibilité dépend de l'endroit où vous vous trouvez.

"Ce soir, une bande nuageuse se déplace vers l'ouest et le sud-ouest. Les meilleures chances d'observation se trouvent donc dans le centre, l'est et le nord du Royaume-Uni, où il y aura de bonnes périodes de ciel clair", explique Oliver Claydon, du Met Office, à Euronews.

"Sous ce ciel dégagé, il fera assez froid, alors enveloppez-vous chaudement si vous sortez pour l'apercevoir", ajoute-t-il.

Dans le reste de l'Europe, une bande de pluie s'étend du sud-ouest au nord-est de la France et jusqu'aux Pays-Bas, au nord de l'Allemagne et au Danemark, apportant une couverture nuageuse qui pourrait obscurcir le ciel nocturne.

La couverture nuageuse s'étend également au sud de la Norvège, à certaines parties du centre de la Suède et à une grande partie de la Finlande.

Il en va de même pour une grande partie de l'Allemagne, le centre de l'Italie et les Balkans, où des orages sont prévus.

L'Espagne et le Portugal restent cependant presque sans nuages mercredi soir.