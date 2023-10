Réalité augmentée, IA et robotique : découvrez la "Silicon Forest" polonaise

Par Euronews

La région de Podlachie, située dans le nord-est de la Pologne, émerge comme un terreau propice à la technologie et à l'innovation. Euronews a rencontré les dirigeants d'entreprises et les jeunes diplômés qui jouent un rôle central au sein de ce pôle technologique peu conventionnel.

La Podlachie, une région pittoresque de Pologne connue pour ses paysages naturels luxuriants et ses vastes étendues forestières, est en train de se transformer en un véritable pôle technologique.

Surnommée la "Silicon Forest", cette région s'efforce de devenir un centre d'innovation et d'investissement dans le domaine de la technologie et des technologies de l'information.

L'innovation est au cœur de cette transformation, avec un écosystème en croissance qui emploie déjà plus de 10 000 personnes dans le secteur des technologies de l'information, dont plus de 4 000 développeurs de logiciels.

L'une des entreprises phares de la région, TenderHut Group, s'est implanté en Podlachie. Parmi ses nombreuses entreprises, Holo4Labs se distingue avec sa technologie de pointe en réalité augmentée, qui révolutionne le domaine scientifique.

Holo4Labs affirme que ses lunettes de réalité augmentée peuvent réduire de manière significative le temps nécessaire pour mettre au point de nouveaux médicaments.

Maciej Falkowski, chef de produit chez Holo4Labs, explique : "Avec les nouveaux médicaments, il faut 10 ou 15 ans pour les mettre au point. Cette solution permet de réduire ce délai à un, deux, voire trois ans. En tant que scientifique, je peux me concentrer pleinement sur mon travail, car je peux tout voir et naviguer à l'aide de commandes vocales, ce qui me permet de travailler les mains libres."

Le PDG de TenderHut Group, Robert Strzelecki, souligne l'importance de la collaboration étroite avec les universités : "nous essayons de former de nouvelles personnes, nous essayons d'avoir les meilleurs employés possibles, et je vois aussi beaucoup de croissance ici."

L'Université de médecine de Białystok, la capitale régionale, est au cœur de la recherche technologique, se concentrant sur des domaines tels que l'intelligence artificielle et son rôle dans la personnalisation des traitements futurs.

Le Dr. Lukasz Szczerbiński, professeur adjoint au Centre de Recherche Clinique de l'Université Médicale de Białystok, souligne le climat propice à la collaboration entre les universités et les partenaires commerciaux, permettant le développement d'outils qui bénéficieront directement aux patients.

Encourager et retenir les jeunes talents

La Podlachie s'efforce également de cultiver et de retenir les jeunes talents.

Une start-up locale, Photon Education, a créé Photon, un robot interactif conçu pour initier les écoliers à la technologie.

Michał Grześ, PDG de Photon Education, déclare : "Je vois beaucoup de développement régional en termes de nouvelles entreprises et de technologie dans cette région, et je pense qu'il est très utile que nous puissions nous développer ensemble. À l'avenir, nous allons bien sûr nous développer à l'échelle mondiale et internationale, mais le cœur de l'entreprise restera ici."

Les universités de la région, telles que l'Université de Technologie de Białystok, jouent un rôle essentiel en favorisant la création de start-ups.

La professeur Marta Kosior-Kazberuk de l'Université de Technologie de Białystok explique : "Nous engageons les entrepreneurs dès la phase de recrutement, montrant aux futurs candidats les possibilités de développer une carrière d'ingénieur dans notre région. Pendant les années études, nous coopérons étroitement avec les entreprises, en organisant des stages, des visites d'étude, des conférences et des cours donnés par des praticiens dans notre université."

Environ 9 000 étudiants obtiennent leur diplôme en Podlachie chaque année, formant une main-d'œuvre jeune et qualifiée sur laquelle la région mise pour concrétiser sa vision de l'innovation et de l'investissement.

Mariusz Dąbrowski, Directeur du Bureau d'aide aux investisseurs et de la promotion économique de la Podlachie, conclut : "Nous essayons de former autant de personnes que possible, mais je pense que ce n'est pas suffisant. C'est donc le principal défi à relever, non seulement dans cette partie de la Pologne, mais aussi dans toute l'Union européenne."