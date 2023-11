Espérance de vie : quels sont les Européens qui vivent le plus longtemps ?

Par Sudesh Baniya

L'espérance de vie dans l'Union européenne devrait devenir un enjeu de la politique européenne, alors que le continent est confronté au vieillissement de sa population.

PUBLICITÉ

L'espérance de vie moyenne d'un Européen à la naissance est de 80,1 ans selon les chiffres de 2021, mais il est trompeur d'appliquer ce chiffre à l'ensemble du continent.

Les dernières statistiques publiées cette semaine par Eurostat, l'office européen des statistiques, montrent le fossé qui sépare les différentes régions d'Europe continentale, avec une espérance de vie moyenne allant de 69 à 85 ans.

Sur les 242 régions NUTS 2 (Nomenclature des unités territoriales statistiques) -le système de division du territoire économique de l'UE -, la région bulgare de Severozapazen avait une espérance de vie moyenne de 69,7 ans, tandis que la plus élevée était observée à Madrid, en Espagne, avec 85,4 ans.

L'élévation du niveau de vie, l'amélioration du mode de vie et de l'éducation, ainsi qu'un meilleur accès à des services de santé de qualité, se traduisent par des chiffres plus élevés, tandis que les chiffres les plus bas signalent l'absence de ces 3 facteurs.

Les femmes avaient une espérance de vie plus élevée dans toutes les régions pour lesquelles des chiffres étaient disponibles et, en général, les femmes devraient vivre 5,7 ans de plus que les hommes en Europe.

À l'échelle des pays, c'est le Liechtenstein qui conservait l'espérance de vie la plus élevée en 2021, avec 84,4 ans. L'espérance de vie moyenne des Suisses à la naissance était de 83,9 ans, suivie par celle des Espagnols (83,3 ans) et des Finlandais (83,2 ans).

L'espérance de vie en Europe a augmenté à un rythme relativement constant, jusqu'en 2019, avec une espérance de vie de 81,3 ans. Les années suivantes ont été marquées par des baisses record, souvent attribuées aux effets de la pandémie de COVID-19.

Les chiffres de 2021 représentent une nouvelle baisse par rapport à l'espérance de vie de 2020, qui était de 80,4 ans.

Les experts estiment que cette baisse finira par disparaître, grâce à la diminution des taux de mortalité infantile et à un meilleur accès aux facteurs qui améliorent le niveau de vie.

Cela se reflète également dans les statistiques nationales, puisque les pays, ayant un indice de développement humain élevé, occupent les premières places.

Que nous apprennent exactement ces chiffres ?

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie à la naissance est le nombre moyen d'années qu'un nouveau-né peut vivre, en fonction de plusieurs facteurs tels que le temps, la région et les conditions préexistantes.

L'indicateur prend en compte les taux de mortalité par sexe et par âge au moment de la naissance, pour une année donnée, dans un pays, un territoire ou une zone géographique donnés.

Souvent considéré comme un outil essentiel pour suivre l'évolution du bien-être de la société, l'indicateur est fondamental pour l'élaboration des politiques gouvernementales.

La France, par exemple, est confrontée au défi d'une population qui vit plus longtemps et à la pression qui en résulte sur le système de sécurité sociale et le système de soins de santé.

Pour relever ce défi, le gouvernement français a adopté au début de l'année une série de réformes visant à repousser l'âge de la retraite et à encourager les individus à travailler plus longtemps. Cette décision a suscité des protestations dans tout le pays.

Mais la France n'est pas la seule à être confrontée au vieillissement de sa population, et les Français ne sont même pas ceux qui vivent le plus longtemps. Dans toute l'Europe, l'espérance de vie est en hausse depuis plusieurs décennies.