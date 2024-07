Pourquoi l'UE doit-elle surveiller de près les élections au Royaume-Uni ?

Les analystes estiment qu'un gouvernement dirigé par les travaillistes pourrait apporter une nouvelle stabilité aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui ont été récemment tumultueuses.

Le Brexit a dominé la politique britannique pendant la majeure partie de la décennie, mais ce sujet est devenu presque tabou, alors que le Royaume-Uni se prépare pour les élections générales de jeudi.

"Les deux principaux partis ont essayé de discuter le moins possible du Brexit", a déclaré à Euronews Joel Reland, chercheur au think tank UK in a Changing Europe. "Les électeurs ont été assez déçus de ce qui a été fait, donc le Premier ministre conservateur Rishi Sunak ne veut pas attirer l'attention sur cela".

"Et pour le Labour, Keir Starmer essaie de regagner des sièges dans le 'Red Wall', qui a voté pour quitter l'UE en 2016", a-t-il ajouté, faisant référence aux sièges du cœur du Labour dans les régions traditionnellement ouvrières des Midlands et du nord de l'Angleterre, qui ont fait défection en masse aux conservateurs lors des dernières élections de 2019.

Mais comme le parti travailliste est désormais sur le point d'entrer au gouvernement pour la première fois en 14 ans - et que son chef Keir Starmer s'est engagé à revenir sur certaines parties de l'accord post-Brexit du Royaume-Uni - le vote pourrait ouvrir également un nouveau chapitre dans les relations entre l'UE et le Royaume-Uni.

M. Starmer a exclu de réintégrer le marché unique des biens et des services de l'UE ou l'union douanière, et ne rétablira pas la liberté de circulation. Il est également resté vague sur les aspects de la coopération entre l'UE et le Royaume-Uni qu'il renégocierait, bien que ses plus proches collaborateurs aient suggéré qu'ils pourraient inclure la réglementation des produits chimiques, les services financiers et la mise en place d'un lien avec le système européen d'échange de quotas d'émission (ETS).

Selon les experts, si M. Starmer obtient les clés du 10 Downing Street, il pourrait avoir des difficultés à rouvrir l'accord d'une manière qui soit acceptable à la fois pour Bruxelles et pour son électorat national.

"Lorsqu'on entre dans les détails de ce qu'ils (les travaillistes) veulent faire, il s'agit en général de choses relativement mineures et même certaines d'entre elles seraient probablement très difficiles à négocier avec l'UE", a déclaré Ian Bond, directeur adjoint du Centre for European Reform (CER).

En définissant ses lignes rouges, à savoir ne pas rejoindre le marché unique ou l'union douanière, ou encore autoriser la libre circulation, l'opposition britannique "s'est mise dans une impasse", a ajouté M. Bond. Selon lui, le parti a limité sa marge de manœuvre et sa capacité à négocier un meilleur accord avec l'UE.

Bruxelles pourrait également chercher à obtenir des concessions de la part du Royaume-Uni en échange d'un accord révisé dans certains domaines. L'une de ces concessions pourrait être l'accord sur la mobilité des jeunes proposé par la Commission européenne en avril dernier, qui rétablirait la possibilité pour les jeunes Britanniques et Européens de voyager, de travailler et d'étudier librement de part et d'autre.

"Le problème, c'est que les travaillistes ont exclu tout accord sur la mobilité des jeunes pour le moment", explique M. Reland. "Mais je pense que s'ils veulent obtenir un accord avec Bruxelles, ils devront probablement être un peu plus flexibles".

Un "terrain fertile" pour la coopération en matière de sécurité et de défense

Le prochain Premier ministre britannique devrait rencontrer ses homologues européens peu après le vote, tout d'abord lors du sommet de l'OTAN qui se tiendra à Washington du 9 au 11 juillet. Il accueillera ensuite une quarantaine de dirigeants européens, dont les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, à Blenheim Palace le 18 juillet, à l'occasion d'un sommet de la Communauté politique européenne.

Ce forum, dont l'idée revient au président français Emmanuel Macron, est l'un des rares sommets où le Royaume-Uni a un accès direct à tous les dirigeants de l'UE et de ses États membres depuis sa sortie de l'Union.

L'un des domaines dans lesquels les deux parties voudront resserrer leurs liens est celui de la sécurité et de la défense, avec un éventuel pacte de défense sur la table.

L'accord de commerce et de coopération pour 2020 contient peu de dispositions relatives à la sécurité. Alors que la guerre fait rage aux portes de l'Europe et que le spectre du retour de Donald Trump plane sur la Maison Blanche, il est stratégiquement logique que les deux parties se soutiennent mutuellement pour renforcer les capacités de défense de l'Europe.

Le leader travailliste Keir Starmer rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Speaker's House du palais de Westminster, lors de sa visite au Royaume-Uni. Stefan Rousseau/WPA Rota

"Toutes ces questions sur la sécurité européenne sont devenues beaucoup plus pointues et beaucoup plus inquiétantes", a déclaré à Euronews Olivia O'Sullivan, directrice du programme " UK in the world " à Chatham House.

"Le Royaume-Uni a peut-être eu une relation difficile avec l'UE dans les années qui ont suivi, mais c'est l'une des plus grandes armées européennes, il dépense régulièrement plus de 2 % de son PIB pour la défense en tant que membre de l'OTAN, et il coopère très étroitement avec des groupes importants comme les Etats baltes et les Etats nordiques lorsqu'il s'agit de défense", a-t-elle ajouté.

"Le Royaume-Uni fait partie du puzzle de la sécurité européenne"

Le scrutin britannique coïncide avec le début d'un nouveau mandat politique au sein de l'UE, au cours duquel les plans visant à renforcer les industries de défense collective de l'UE devraient constituer l'une des principales priorités stratégiques.

L'Union a déjà pris des mesures importantes pour renforcer ses capacités industrielles en matière de défense et devrait nommer un commissaire chargé de diriger ces efforts au cours du prochain mandat de cinq ans.

"Une grande partie des initiatives et des projets récents de l'UE dans ce domaine ont été axés sur le renforcement de la production industrielle de défense", a expliqué M. O'Sullivan. "Mais nombre de ces initiatives et projets n'incluent pas les pays tiers. Ils sont délibérément axés sur les industries des États membres de l'UE. Il sera donc difficile de négocier si le Royaume-Uni peut ou veut en faire partie".

Bruxelles pourrait se montrer plus encline à compter sur le Royaume-Uni en tant que partenaire en matière de préparation à la défense, notamment en raison des craintes que les forces politiques eurosceptiques, historiquement favorables à la Russie, ne gagnent en influence dans l'ensemble de l'Union.

Les élections britanniques ont lieu dans l'entre-deux tours des législatives anticipées en France, le Rassemblement national (RN) d'extrême droite de Marine Le Pen étant pour l'instant en tête de la course après avoir remporté plus de 33 % des voix lors du premier tour dimanche.

Même si elle parvenait à former un gouvernement, l'extrême droite n'aurait qu'une capacité limitée à façonner la politique étrangère ou de défense de la France, qui est considérée comme le domaine réservé du Président. M. Macron devrait conserver la présidence jusqu'en 2027.

Mais la popularité croissante du Rassemblement national, qui souhaite réduire le soutien militaire français à l'Ukraine, a tiré la sonnette d'alarme à Bruxelles.

En revanche, les élections britanniques devraient déboucher sur un gouvernement résolument pro-ukrainien, les conservateurs et les travaillistes s'étant tous deux engagés à soutenir Kyiv sur le plan militaire.

"Le fait que les Britanniques soient associés le plus étroitement possible à ce que fait le reste de l'Europe sera particulièrement important si nous nous retrouvons avec un Trump plutôt imprévisible et erratique comme président aux États-Unis", a déclaré Ian Bond. "Pour Bruxelles, je pense que le mot d'ordre sera la stabilité".