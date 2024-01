Le nombre de frères et sœurs nuit-il à votre santé mentale ?

Une nouvelle étude suggère que le nombre élevé de frères et sœurs est lié à une moins bonne santé mentale chez les adolescents.

Vous êtes-vous déjà demandé si la présence de vos frères et sœurs contribuait à votre bonheur général ?

Une nouvelle étude suggère qu'un nombre élevé de frères et sœurs est associé à une moins bonne santé mentale, bien que de nombreux facteurs doivent être pris en compte.

L'étude a porté sur 9 417 adolescents chinois et 9 191 adolescents américains, chacun ayant reçu des séries de questions légèrement différentes.

"Nos résultats n'auraient pas pu être facilement prédits avant l'étude", affirme Doug Downey, auteur principal de l'étude et professeur de sociologie à l'université d'État de l'Ohio.

"D'autres études ont montré que le fait d'avoir plus de frères et sœurs est associé à certains effets positifs, et nos résultats n'allaient donc pas de soi", ajoute-t-il.

L'un des facteurs susceptibles d'expliquer ces résultats est le concept de "dilution des ressources".

En psychologie, la "dilution des ressources" suggère que la disponibilité des ressources parentales, telles que le temps, l'attention et les finances, diminue à mesure que le nombre d'enfants dans une famille augmente.

Ce phénomène peut avoir un impact sur divers aspects du développement de l'enfant, notamment sur son bien-être cognitif, social et émotionnel.

Les adolescents qui n'ont qu'un seul ou aucun frère ou sœur font état d'une meilleure santé mentale

"Si l'on considère les ressources parentales comme une tarte, un seul enfant signifie qu'il reçoit toute la tarte, c'est-à-dire toute l'attention et toutes les ressources des parents", explique-t-il.

"Mais lorsqu'on ajoute des frères et sœurs, chaque enfant reçoit moins de ressources et d'attention de la part de ses parents, ce qui peut avoir un impact sur sa santé mentale", précise Doug Downey.

"Cette combinaison de résultats n'est pas facile à expliquer. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur l'impact des frères et sœurs", souligne Doug Downey.

"C'est d'autant plus important aujourd'hui que les États-Unis et d'autres pays ont des taux de fécondité plus faibles. Comprendre les conséquences du fait de grandir avec peu ou pas de frères et sœurs est une question sociale de plus en plus importante", assure l'auteur principal de l'étude.

Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment différents facteurs, tels que la situation socio-économique, jouent un rôle dans la santé mentale.

Comme l'a montré une précédente étude dirigée par Doug Downey, le fait d'avoir des frères et sœurs présente également des avantages : les enfants de maternelle ayant des frères et sœurs ont montré de meilleures aptitudes sociales.

Une autre étude réalisée en 2016 par l'université d'Umea, qui n'a pas été menée par Doug Downey, a également montré qu'en Suède, le fait de grandir dans une famille nombreuse n'avait pas d'effet néfaste sur la santé physique et mentale au milieu de la vie.