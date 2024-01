Le Royaume-Uni interdit à son tour les cigarettes électroniques jetables

Le Royaume-Uni a annoncé l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, qui sont devenues populaires auprès des adolescents. Quels sont les autres pays qui prennent des mesures strictes contre le vapotage ?

Lorsque les cigarettes électroniques sont apparues sur le marché, elles étaient présentées comme un moindre mal, aidant les fumeurs à s'éloigner des cigarettes traditionnelles et de leurs risques pour la santé.

Mais ces dernières années, le vapotage est devenu une sorte de tendance chez les jeunes. La vapoteuse à usage unique est pratiquement devenue un accessoire, et l'on voit de plus en plus d'adolescents arborer ces bâtonnets aux couleurs vives.

Plusieurs pays du monde envisagent de l'interdire pour enrayer le phénomène.

Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a annoncé que les cigarettes électroniques jetables seraient interdites au Royaume-Uni dans le but de réduire le tabagisme chez les jeunes.

"Les effets à long terme du vapotage sont inconnus et la nicotine qu'il contient peut créer une forte dépendance. Si le vapotage peut être un outil utile pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, la commercialisation des cigarettes électroniques auprès des enfants n'est pas acceptable", déclare Rishi Sunak.

Selon le gouvernement britannique, la mise en œuvre des nouvelles réglementations limitera la variété des arômes de vapotage, mettra en place des emballages neutres et modifiera la façon dont les e-cigarettes sont présentées dans les magasins afin de minimiser leur attrait pour les enfants.

"Ces changements laisseront un héritage durable en protégeant la santé de nos enfants à long terme", ajoute le Premier ministre, car la nouvelle loi rendra illégale la vente de produits du tabac aux adolescents de moins de 15 ans.

Depuis l'année dernière, des voix de plus en plus nombreuses se sont élevées au sein des gouvernements écossais et britannique pour réclamer une interdiction et ont exhorté le gouvernement britannique à prendre des mesures.

Sa décision fait suite à une consultation sur le tabagisme et le vapotage, lancée en octobre de l'année dernière, qui a mis en évidence l'augmentation du nombre d'enfants et d'adolescents parmi les utilisateurs de vapotage.

Cette décision est également motivée par des considérations environnementales, puisque 5 millions de cigarettes électroniques à usage unique sont jetées chaque semaine au Royaume-Uni.

États membres de l'UE

L'Irlande cherche à connaître l'avis de la population avant une éventuelle interdiction, tandis que de nombreuses associations de défense de la santé et de l'environnement exhortent le gouvernement à agir.

Par exemple, VOICE Ireland s'est fait entendre sur la question, en lançant une pétition et en promouvant la campagne #BanDisposableVapes sur les réseaux sociaux pour faire de l'Irlande "le premier pays d'Europe à interdire les cigarettes électroniques jetables".

L'Allemagne a également l'intention de prendre des mesures contre les cigarettes électroniques à usage unique. Certains écologistes, dont Steffi Lemke, ministre fédérale verte de l'Environnement, vont plus loin en souhaitant les bannir totalement de l'Union européenne.

"Les cigarettes électroniques jetables polluent l'environnement et finissent souvent dans les ordures ménagères au lieu d'être éliminées correctement en tant qu'appareils électriques", déclare la ministre au journal allemand Mitteldeutsche Zeitung.

"Elles peuvent également causer de graves problèmes dans les circuits d'élimination des déchets en provoquant des incendies", ajoute-t-elle.

Même la France a annoncé une répression du vapotage, tandis que la Belgique attend le feu vert de l'Union européenne pour l'interdire.

Vendues entre 8 et 12 € chez les buralistes, sur des sites internet ou dans les supermarchés, les cigarettes électroniques à usage unique ont pris leur essor fin 2021, grâce à leur promotion sur les réseaux sociaux.

Contenant entre 0 et 20mg/ml de nicotine, les e-cigarettes jetables sont également accusées d'entraîner les jeunes consommateurs vers les cigarettes classiques.

"On peut nous dire que ce n'est pas du tabac. Mais c'est un réflexe, un geste auquel les jeunes s'habituent. C'est comme ça qu'ils vont vers le tabac et il faut arrêter ça", a déclaré l'ex-Première ministre française, Elisabeth Borne, en annonçant l'interdiction.

Une interdiction déjà effective en Australie et en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande, connue pour ses directives anti-tabac strictes, a mis en place une interdiction effective depuis le mois d'août de cette année.

Le pays a pris des mesures sévères contre le vapotage en adoptant une nouvelle série de règles visant à protéger les jeunes, notamment un taux de nicotine plus faible, des noms d'arômes plus ternes et l'interdiction d'ouvrir des boutiques de vapotage à proximité des écoles, a annoncé le ministère de la Santé.

"Nous reconnaissons qu'il nous faut trouver un équilibre entre la nécessité d'empêcher les jeunes de commencer à vapoter et celle de mettre les cigarettes électroniques à la disposition de ceux qui veulent vraiment arrêter de fumer", explique le Dr Ayesha Verrall, ministre néo-zélandais de la Santé.

Ces restrictions interviennent un mois après que l'Australie a annoncé des mesures similaires concernant le vapotage, le gouvernement accusant l'industrie du tabac d'essayer de rendre la prochaine génération d'adolescents "accro à la nicotine".

Les cigarettes électroniques à usage unique sont-elles mauvaises pour la santé ?

Inventées en 2019, les cigarettes électroniques jetables sont généralement vendues dans des emballages colorés et ont rapidement gagné en popularité auprès des adolescents américains. La tendance a ensuite traversé l'Atlantique.

Selon le Financial Times, 14 % des adolescents anglais âgés de 14 à 17 ans vapotent plus d'une fois par semaine.

Dans le reste de l'Europe, les chiffres sont également en plein essor : une enquête française a montré que plus d'un adolescent sur dix avait déjà essayé le vapotage.

Les saveurs sucrées des e-cigarettes à usage unique sont l'argument marketing le plus convaincant pour les jeunes consommateurs.

Selon l'organisation de surveillance de l'industrie du tabac STOP, la combinaison de saveurs fruitées, d'emballages colorés et de promotion par les influenceurs des réseaux sociaux est destinée à cibler et à accrocher une nouvelle génération de fumeurs.

L'enquête a montré qu'en France, 17 % des adolescents utilisaient des dispositifs à usage unique, avant de passer à d'autres produits.

Grâce à un nombre croissant de recherches, il apparaît clairement que les cigarettes électroniques à usage unique sont loin d'être inoffensives. Comme les cigarettes électroniques classiques, la plupart des modèles jetables contiennent de la nicotine, qui crée une forte dépendance.

Près de la moitié des utilisateurs quotidiens ressentent des effets secondaires tels que la toux, l'essoufflement et les palpitations cardiaques, a rapporté l'organisation Drugwatch.

Bien que l'ampleur des effets à long terme ne soit pas encore connue en raison du manque de recherche médicale, une étude a montré que l'utilisation prolongée de produits de vapotage peut altérer de manière significative les vaisseaux sanguins du corps, augmentant ainsi le risque de maladie cardiovasculaire.