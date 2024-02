Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange risque l'extradition vers les États-Unis

Par Anna Desmarais

Julian Assange retourne au tribunal pour tenter une dernière fois d'éviter l'extradition pour espionnage. Euronews Next revient sur l'histoire du fondateur de WikiLeaks.

La Haute Cour de Londres devrait décider d'ici mercredi si elle autorise l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis, où il doit répondre de 18 chefs d'accusation d'espionnage pour avoir publié en 2010 des centaines de milliers de documents confidentiels relatifs aux guerres en Afghanistan et en Irak.

L'activiste et pirate informatique d'origine australienne est détenu à la prison de Belmarsh au Royaume-Uni depuis avril 2019.

Qui est Julian Assange ?

Bien avant de créer WikiLeaks, Julian Assange était connu comme un pirate informatique expérimenté sous le nom de Mendax. Un incident survenu alors qu'il avait 16 ans a conduit la police à infiltrer le domicile de sa mère et à confisquer tout son matériel.

Julian Assange est impliqué dans plusieurs piratages majeurs en tant que membre du groupe International Subversives, en particulier le piratage WANK à la NASA en 1989 et la prise de contrôle en ligne de MILNET, un serveur en ligne utilisé par l'armée américaine.

En 1991, il se retrouve pour la première fois derrière les barreaux après que la police australienne a découvert qu'il avait piraté le terminal principal de Nortel, une entreprise de télécommunications canadienne basée à Melbourne.

Sous le coup de 31 chefs d'inculpation pour piratage informatique, Julian Assange conclut finalement un arrangement, admettant 24 des chefs d'inculpation et s'en tirant avec une amende de 2 100 dollars australiens (environ 5 000 dollars australiens d'aujourd'hui, soit 3 000 €).

Peu après, il fonde avec sa mère l'organisation militante Parent Inquiry into Child Protection, un groupe qui lutte contre la corruption locale en utilisant la loi australienne sur la liberté de l'information pour enregistrer secrètement les réunions du gouvernement.

Julian Assange salue des sympathisants devant l'ambassade de l'Équateur à Londres, le 19 mai 2017. Frank Augstein/AP

Qu'est-ce que WikiLeaks ?

En 2006, Julian Assange et un groupe d'autres dissidents créent WikiLeaks et, en décembre de la même année, le site web publie sa première acquisition : un document mentionnant l'assassinat de plusieurs fonctionnaires et signé, entre autres, par une personnalité politique somalienne.

Au même moment, le pirate informatique australien publie un essai intitulé "Conspiracy as Governance" (La conspiration en tant que gouvernance), dans lequel il expose les raisons qui le poussent à pratiquer ce qu'il appelle "le piratage éthique".

"Plus une société est secrète ou injuste, plus les fuites induisent la peur et la paranoïa chez les dirigeants et les planificateurs", écrit Julian Assange.

"Si nous avons appris quelque chose, c'est que les régimes ne veulent pas être changés. Nous devons penser au-delà de ceux qui nous ont précédés et utiliser les nouveaux outils technologiques pour faire changer les choses".

Au cours des quatre années suivantes, WikiLeaks publie de nombreux documents sur Internet, parmi lesquels des fuites et des documents classifiés provenant de sources anonymes.

Quelques-unes de ces affaires attirent l'attention publique. En 2007, des documents sur les opérations de Guantanamo Bay publiés sur le site montrent que l'armée américaine maintenait des prisonniers en isolement pendant plus de deux semaines pour les rendre plus dociles.

En 2009, un autre site compile plus de 500 000 échanges confidentiels entre le Pentagone, le FBI et le département de la police de New York (NYPD) concernant le 11 septembre, afin de montrer comment les autorités ont réagi aux attentats.

Le "Cablegate"

En 2010, le site publie une vidéo enregistrée par un hélicoptère de l'armée américaine montrant des civils, dont deux journalistes, tués dans la capitale irakienne, Bagdad, en 2007.

Sur la transmission, une voix s'adressant au pilote dit "allumez-les tous", incitant le pilote à tirer sur les civils.

À l'époque, WikiLeaks déclare aux médias que la vidéo montre que "les règles d'engagement de l'armée américaine sont défectueuses".

WikiLeaks publie ensuite des centaines de milliers de documents et de télégrammes divulgués par Chelsea Manning, une ancienne analyste du renseignement militaire américain, contenant des rapports similaires sur les victimes civiles des guerres en Afghanistan et en Irak.

Ces documents montrent que 66 000 civils ont été tués par l'armée américaine pendant la guerre en Irak, soit beaucoup plus que ce qui avait été annoncé par le gouvernement américain.

Les autorités américaines affirment, dans leur plainte contre Julian Assange, que la publication de ces informations a "mis en danger les personnes nommément désignées en Afghanistan et en Irak, les exposant à de graves préjudices, à la torture ou même à la mort".

Le fondateur de WikiLeaks est par la suite inculpé de 18 infractions pour s'être introduit dans des bases militaires afin d'obtenir des informations sensibles.

En 2010, une accusation de viol est portée contre lui par le gouvernement suédois à l'encontre d'une de ses citoyennes.

Sous le coup de deux mandats d'arrêt, Julian Assange prend la fuite en 2012. Il vit alors à l'ambassade de l'Équateur à Londres, suite à l'échec de son appel à la Cour suprême du Royaume-Uni visant à l'extrader vers la Suède pour qu'il y réponde de l'accusation de viol.

La police britannique l'arrête finalement devant l'ambassade de l'Équateur en 2019, après que les autorités l'eurent expulsé à la suite de l'abandon de l'affaire suédoise.

Que se passe-t-il maintenant ?

En 2021, un tribunal britannique conclut, dans la première affaire d'extradition de Julian Assange, qu'il serait "oppressif" de l'extrader vers les États-Unis en raison de son état de santé mentale et du risque réel qu'il mette fin à ses jours.

Les Américains continuent pourtant de faire pression pour obtenir son extradition. Si Julian Assange est condamné, il pourrait écoper de 175 ans de prison.

Selon son épouse Stella Assange, le véritable danger est qu'il soit condamné par inadvertance à la peine de mort aux États-Unis.

"Sa vie est en danger chaque jour qu'il passe en prison, et s'il est extradé, il mourra", a-t-elle récemment déclaré à la presse.

Malgré les déboires judiciaires de son fondateur, le site WikiLeaks est toujours en activité, mais n'a pas publié de nouveau rapport depuis 2021.