Selon une nouvelle étude, la pollution lumineuse, le couvert végétal et la proximité d'aéroports et d'installations militaires figurent parmi les facteurs environnementaux susceptibles d'influencer les observations d'ovnis.

Si les objets volants non identifiés (OVNI) sont depuis longtemps au centre des préoccupations des théoriciens du complot, les chercheurs et les autorités s'intéressent de plus en plus à ces phénomènes.

L'année dernière, l'agence spatiale américaine, la NASA, a tenu sa première réunion publique sur le sujet, et le Pentagone a publié un nouveau site web déclassifié sur ce qu'il a rebaptisé "phénomènes anormaux non identifiés" (PAN).

Des chercheurs de l'université de l'Utah ont décidé d'étudier les facteurs environnementaux locaux susceptibles d'influencer les observations de ces phénomènes aériens non identifiés.

À l'aide des données du National UFO Research Center des États-Unis, ils ont étudié environ 98 000 rapports d'OVNI entre 2001 et 2020.

Les observations pourraient être liées à des facteurs géographiques

Ils ont tout d'abord examiné l'influence de l'état du ciel, comme la pollution lumineuse, le couvert végétal et la couverture nuageuse. Le deuxième facteur était la présence potentielle d'objets dans le ciel. Dans ce cas, ils se sont concentrés sur la proximité des observations de phénomènes anormaux non identifiés (PAN) par rapport aux aéroports et aux installations militaires.

Ils ont publié leurs résultats dans la revue Scientific Reports à la fin de l'année dernière.

"L'idée est que si vous avez une chance de voir quelque chose, il est plus probable que vous voyiez des phénomènes inexpliqués dans le ciel", aaffirmé, Richard Medina, professeur agrégé de géographie à l'université de l'Utah et auteur principal de l'étude, dans un communiqué.

La seule variable étudiée qui n'a pas influencé les observations est la couverture nuageuse, tandis que les autres facteurs sont conformes à leurs "hypothèses initiales, à savoir que les gens signalent plus d'observations lorsqu'ils ont une meilleure vue du ciel", ont déclaré les auteurs.

La plupart des observations ont eu lieu dans l'ouest des États-Unis, ce qui, selon les auteurs, pourrait être dû à la géographie physique de la région, avec de nombreux grands espaces et un ciel sombre, à la culture des activités de plein air et à l'"idéation paranormale".

"L'Ouest a une relation historique avec les PAN - la zone 51 au Nevada, Roswell au Nouveau-Mexique, et ici dans l'Utah, nous avons le Skinwalker Ranch dans le bassin d'Uinta et l'activité militaire dans le Dugway Proving Ground de l'armée américaine", précise Richard Medina.

"De plus, il existe une solide communauté d'amateurs de plein air qui s'adonne à des activités récréatives sur les terres publiques tout au long de l'année. Les gens sont dehors et regardent le ciel", ajoute-t-il.

L'étude indique également que les observations sont plus fréquentes à proximité des aéroports et des installations militaires, ce qui suggère que les gens voient des phénomènes aériens, mais ne les considèrent pas comme liés à l'activité humaine.

"Il n'y a jamais eu autant de technologie dans le ciel. La question est donc de savoir ce que les gens voient réellement. Il est difficile de répondre à cette question, mais elle est importante car toute incertitude peut constituer une menace potentielle pour la sécurité nationale", souligne Richard Medina.

Alors, pas d'extraterrestres ?

Selon les chercheurs, il existe peu de recherches universitaires sur les PAN en raison de la "stigmatisation des soucoupes volantes et des envahisseurs de l'espace".

Les données fiables et disponibles sont également rares. Pour mener leur étude, les chercheurs ont utilisé un système public d'autodéclaration sans véritable moyen de vérifier les canulars.

Pour les chercheurs, les tendances observées sont suffisantes pour affirmer que les données ne sont pas entièrement invalides, et qu'il est très probable que "certaines le sont et d'autres non".

"De nombreux facteurs peuvent contribuer au signalement d'objets anormaux", explique Simon Brewer, professeur agrégé de géographie à l'université de l'Utah et co-auteur de l'étude.

"En examinant la distribution spatiale des rapports et leur relation avec l'environnement local, nous espérons fournir un contexte géographique qui pourrait aider à résoudre ou à comprendre les rapports du public et des militaires".

À l'avenir, les chercheurs souhaitent étudier si des facteurs socioculturels jouent un rôle dans les observations, par exemple si les observations des phénomènes anormaux non identifiés ont augmenté après l'audition du Congrès de l'année dernière ou après un lancement de SpaceX.