Ovnis : la NASA veut pouvoir enquêter librement et sérieusement

Un rapport de la NASA réclame de nouvelles études scientifiques pour mieux comprendre les "PAN", les phénomènes anormaux non identifiés, recensés officiellement par des militaires américains.

Laissez-nous travailler sérieusement sur les ovnis et cessez de nous harceler et de nous dénigrer : c'est en substance le message qui ressort d'un rapport commandé par la NASA sur la façon dont l'agence spatiale américaine pourrait contribuer à mieux expliquer les mystérieux objets volants repérés dans le monde.

Le rapport en question est consacré aux phénomènes anormaux non identifiés(PAN), une formule du gouvernement américain pour désigner ce que l'on appelle communément les Ovnis.

Le rapport affirme que même si de nombreuses observations enregistrées ces dernières années ont été révélées comme n'ayant rien d'extraordinaire, il en reste plus d'une qui n'est pas explicable avec les données actuelles.

Le rôle de la NASA, écrivent les auteurs, est d'utiliser tout le spectre de sa puissance technologique pour améliorer la surveillance et l'étude de ces phénomènes - et d'apporter sa crédibilité à une question où l'investigation scientifique rigoureuse est encore entravée par la stigmatisation.

"La perception négative qui entoure le signalement des PAN constitue un obstacle à la collecte de données sur ces phénomènes", écrivent les auteurs du rapport.

"L'implication même de la NASA dans l'observation des phénomènes anormaux non identifiés jouera un rôle essentiel dans la réduction de la stigmatisation associée au signalement du PAN qui conduit presque certainement à l'attrition des données à l'heure actuelle. La confiance que le public accorde depuis longtemps à la NASA, qui est essentielle pour communiquer aux citoyens les résultats de ces phénomènes, est cruciale pour déstigmatiser le signalement des PAN", ajoutent les auteurs.

Selon le rapport, la stigmatisation est si grave que certains des scientifiques chargés par la NASA de le rédiger ont souffert directement de leur association avec la question des phénomènes anormaux non identifiés.

"Au moins un scientifique membre de l'équipe d'étude a déclaré avoir reçu des courriers négatifs (haineux) de la part de collègues en raison de son appartenance au groupe, tandis que d'autres ont été ridiculisés et critiqués sur les médias sociaux... Ces expériences confirment la stigmatisation négative associée à l'étude de phénomènes inhabituels ou inexpliqués. De telles critiques, qu'elles émanent de détracteurs ou de partisans de l'hypothèse extraterrestre, sont incompatibles avec la méthode scientifique, que la NASA a toujours promue et continuera de promouvoir de manière objective et ouverte d'esprit", affirment les auteurs du rapport.

"En tant qu'agence fédérale, la NASA peut rendre plus sûre l'exploration des données par les chercheurs dans le domaine aérospatial civil en commençant ce travail au sein même de l'Agence.

Cependant, les auteurs du rapport de la NASA prennent soin de souligner qu'ils n'ont pas encore d'explications définitives pour les observations de phénomènes anormaux non identifiés qui n'ont pas encore été expliquées.

Le silence brisé

La question de savoir comment briser la stigmatisation liée aux Ovnis et encourager les autorités à signaler davantage d'observations est devenue primordiale ces dernières années, le gouvernement américain s'étant considérablement ouvert au sujet de l'observation de phénomènes anormaux non identifiés.

Des histoires pionnières publiées dans les médias américains à partir de 2017 ont détaillé comment l'argent a été dirigé pour financer des enquêtes détaillées du Pentagone basées sur les rapports militaires.

Depuis lors, de nombreux membres du Congrès des deux partis ont travaillé dur pour examiner la question en public, en vue de la libérer autant que possible des contraintes du secret et de la classification gouvernementale.

Il est ainsi apparu que le nombre d'observations de phénomènes anormaux non identifiés, recensés par le personnel militaire américain dans le monde, est beaucoup plus élevé qu'on ne le pensait, même si l'opprobre qui pèse sur leur signalement est encore très présent.

De nombreux efforts du Congrès pour aborder la question se sont concentrés sur le risque que ces phénomènes anormaux soient la preuve d'une technologie ultra-avancée développée par un adversaire terrestre des États-Unis, tel que la Chine.

Cet été, une commission de la Chambre des représentants a organisé une audition à laquelle a participé un vétéran de l'armée et ancien agent des services de renseignement, David Grusch, qui a déclaré à un groupe bipartisan qu'on lui avait montré des preuves et qu'il avait entendu des témoignages confirmant que les États-Unis étaient en possession de vaisseaux spatiaux extraterrestres écrasés et de "produits biologiques non humains" récupérés dans les épaves.

Il n'a pas apporté de preuves à l'appui de ses affirmations, mais a promis de les partager avec la commission dans le cadre d'une installation sécurisée. David Grusch a également déclaré avoir été harcelé et menacé pour le dissuader de rendre ses affirmations publiques.