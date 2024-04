Par Euronews and AP

Alors que la trajectoire de la totalité de l'éclipse lundi se situera dans un étroit corridor à travers l'Amérique du Nord, certains Européens pourront l'apercevoir partiellement, si la météo le permet.

PUBLICITÉ

Certaines parties de l'Amérique du Nord seront plongées dans l'obscurité lors d'une éclipse solaire totale qui aura lieu ce lundi.

Si les conditions météorologiques le permettent, des dizaines de millions de personnes vivant le long d'une étroite bande allant de la côte pacifique du Mexique à l'est du Canada pourront regarder (avec des protections) vers le ciel pour apercevoir le jour se transformer en crépuscule lorsque la Lune effacera le Soleil.

Pour ceux d'entre nous qui vivent en Europe, il n'y aura pas d'éclipse totale cette fois-ci, ni d'autre éclipse de ce type avant... 2026. Toutefois, pour les personnes vivant en Irlande ou au Royaume-Uni, une éclipse partielle pourrait être visible lundi soir si le temps reste clair.

Pour ceux qui, en Amérique du Nord, ont la chance de se trouver sur la trajectoire de l'éclipse totale, des lunettes d'éclipse sont indispensables pour éviter les lésions oculaires. Le seul moment où il est possible d'abandonner les lunettes de protection est pendant la totalité de l'éclipse, c'est-à-dire pendant les quelques minutes d'obscurité totale.

Si vous ne vous trouvez pas sur la trajectoire de l'éclipse totale, si les nuages gâchent votre vue ou si vous vivez ailleurs dans le monde, vous pouvez toujours suivre l'éclipse solaire totale en ligne.

Voici quelques solutions de rechange si les nuages vous empêchent de voir l'éclipse ou si vous ne pouvez pas vous rendre sur la trajectoire.

Éclipse partielle en Irlande et au Royaume-Uni

Les habitants des villes de Cork, Limerick, Galway et Dublin en Irlande, ainsi que de Belfast, Manchester, Liverpool, Inverness, Glasgow et Édimbourg au Royaume-Uni, auront probablement une certaine visibilité depuis un terrain plus élevé.

Ce graphique montre le pourcentage du Soleil qui sera obscurci par la Lune lors de l'éclipse solaire de lundi. Robin Scagell/Galaxy/Royal Astronomical Society

Pour les Européens, l'éclipse partielle devrait commencer à 20 h 52 (heure d'Europe centrale, HEC) et se terminer à 21 h 51.

La NASA retransmettra les images en direct depuis différentes villes concernées par l'éclipse

La NASA propose plusieurs heures de retransmission en ligne et sur NASA TV à partir de 19 heures HEC) depuis plusieurs villes situées sur la trajectoire de l'éclipse totale.

L'agence spatiale montrera des images du soleil prises au télescope et des scientifiques et des astronautes de la station spatiale feront des apparitions.

Pendant l'éclipse, de petites fusées décolleront de l'île de Wallops, en Virginie, avec des instruments scientifiques dans la partie de l'atmosphère chargée d'électricité, située à la limite de l'espace et connue sous le nom d'ionosphère.

Télescopes et expériences sur le soleil

Le musée de l'Exploratorium présentera des images du soleil prises en direct par des télescopes depuis Junction, au Texas, et Torreón, au Mexique.

Des chercheurs et des étudiants de l'université du Maine lanceront des ballons à haute altitude dans le cadre d'une expérience qui sera retransmise en direct depuis la stratosphère.