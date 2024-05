À quelques semaines des élections européennes, de nombreux cas d'ingérence étrangère ont été rendus publics. Voici ce qui est fait pour en limiter l'impact.

Les Russes cherchent à déstabiliser une Europe "anxieuse" en interférant dans les élections européennes alors que l'horloge se rapproche du scrutin du 6 au 9 juin, selon des experts en sécurité.

Si l'ingérence étrangère russe n'est pas nouvelle, la guerre en Ukraine l'est, selon Rolf Nijmeijer, assistant de recherche et expert en désinformation russe auprès de l'Observatoire européen des médias numériques (EDMO).

L'invasion a commencé le 22 février 2022 et n'a donc pas été un facteur dans les dernières élections européennes.

"L'Europe est plus anxieuse en raison des conflits qui l'entourent en ce moment et de la prise de conscience que le monde est actuellement chaotique et irréaliste", explique M. Nijmeijer.

"Il y a une focalisation sur les conflits que les acteurs étrangers sont très intéressés à influencer afin de faire avancer leurs objectifs stratégiques".

À quatre semaines des élections européennes, il existe déjà de nombreux exemples publics d'ingérence étrangère menée par la Russie : brouillage record des signaux GPS, pots-de-vin pro-Kremlin versés à des hommes politiques à Bruxelles et faux site web demandant aux soldats français de s'enrôler dans l'invasion ukrainienne en cours, pour ne citer que quelques exemples.

D'où vient cette interférence, quelle forme prend-elle et que fait-on pour limiter sa propagation ?

Une "menace en pleine expansion"

Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) décrit l'ingérence étrangère comme un modèle de comportement manipulateur et coordonné de la part d'États ou d'acteurs non étatiques qui "menace ou a le potentiel d'avoir un impact négatif sur les valeurs, les procédures et les processus politiques".

Bien qu'elle ait toujours existé, l'ingérence étrangère a été décrite comme une "menace en pleine expansion" pour l'UE et la sécurité internationale dans la stratégie de la boussole stratégique du SEAE à l'horizon 2030.

Cela s'explique par le fait que les nouvelles technologies et l'internet modifient leur "portée, leur nature et leur étendue".

"Nous unissons nos forces et intensifions nos efforts pour nous protéger, car il s'agit d'une menace pour nos sociétés telles que nous les connaissons", a déclaré Peter Stano, porte-parole principal pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au sein du SEAE.

Selon M. Nijmeijer et le SEAE, les Russes et les Chinois sont les principaux acteurs de l'ingérence étrangère dans l'Union européenne.

Joseph Borrell Fontelles, le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a écrit dans le rapport de janvier du SEAE sur l'ingérence étrangère avant les élections que les Russes font cela comme un outil parmi d'autres "pour justifier sa guerre" contre l'Ukraine dans le monde entier.

La révélation par les forces françaises en février d'un réseau de désinformation russe appelé Portal Kombat ciblant des sites web européens, le paiement de fonctionnaires bruxellois pour diffuser de la propagande pro-Kremlin, et les perturbations des vols dans les pays baltes en raison du blocage du GPS, sont quelques exemples de l'ingérence russe présumée avant les élections.

Selon Jakub Kalensky, directeur adjoint du Centre d'excellence européen pour la lutte contre les menaces hybrides (Hybrid CoE), les Russes n'ont pas intensifié leur ingérence uniquement pour cette élection.

Rien qu'en 2016, il existe des preuves que les Russes ont interféré dans les élections américaines, le vote britannique sur le Brexit et les référendums aux Pays-Bas et en Italie, a déclaré M. Kalensky.

Cependant, Jamie Shea, chercheur principal à Friends of Europe et fonctionnaire de l'OTAN à la retraite, a déclaré qu'il n'y avait pas de "preuve concluante" que l'ingérence russe modifiait le résultat d'une élection.

"Est-ce que cela explique à lui seul pourquoi [l'ancien président américain Donald] Trump a été élu en 2016 ? Non", a déclaré M. Shea.

"Il est important de ne pas trop en parler, de dire que les politiciens ont gagné... ou perdu à cause de la Russie. Plus on en parle, plus on montre à [Vladimir] Poutine qu'il est puissant".

Les Chinois, quant à eux, poursuivent leurs campagnes de désinformation visant à donner une meilleure image de la Chine dans le monde. Au cours de cette élection, a déclaré M. Nijmeijer, ils ciblent aussi activement les institutions qui sont sceptiques à l'égard de la Chine en "utilisant une rhétorique similaire à celle des Russes".

La Russie et la Chine ne sont pas les seuls acteurs à essayer d'interférer dans les élections européennes : le SEAE affirme que 80 autres pays sont impliqués, ainsi que certains groupes non étatiques, comme le groupe Wagner.

L'impact ne peut être ignoré

Si les responsables des services de renseignement sont au courant des menaces, tous s'accordent à dire qu'il est extrêmement difficile d'évaluer l'impact de l'ingérence de la Russie ou d'autres pays sur les élections, mais aussi sur les convictions du grand public.

"C'est comme combattre le COVID sans savoir combien de personnes sont vaccinées", a déclaré M. Kalensky.

L'un des seuls indices, selon M. Kalensky, est de voir comment le public répond aux questions des sondages qui reprennent les thèmes courants de la désinformation russe.

Selon une série de sondages récents, un tiers des Slovaques sont d'accord avec le mensonge selon lequel l'Occident a provoqué la guerre contre l'Ukraine - un récit fabriqué par les Russes.

Ce chiffre est presque aussi élevé en Bulgarie (26 %) et en Hongrie (environ 18 %). En Italie, 17 % des personnes interrogées attribuent le conflit à l'OTAN.

Les chiffres pourraient être encore plus élevés en Allemagne : selon deux sondages, 18 % ou 40 % de la population est d'accord ou partiellement d'accord pour dire que l'Occident est responsable de la guerre en Ukraine.

"Les campagnes de désinformation ne touchent pas 50 % de la population, mais 20 % suffisent pour élire un premier ministre en Slovaquie", a déclaré M. Kalensky, ajoutant : "Je ne pense pas que nous puissions vraiment nous en débarrasser".

Selon M. Nijmeijer, l'effet à long terme de la désinformation est "l'érosion de la confiance" dans les institutions politiques et dans la manière dont les connaissances sont créées.

L'ingérence étrangère pourrait signifier l'apathie des électeurs, a déclaré M. Nijmeijer. Malgré cela, les élections européennes de 2019 ont enregistré un taux de participation de 50,6 %, dont un grand pourcentage de jeunes et de primo-votants.

" Les gens pourraient se désintéresser complètement de la politique parce qu'ils pensent que ce ne sont que des mensonges et qu'il n'y a rien à gagner... ou que les processus électoraux sont futiles parce que le système est corrompu ", a déclaré M. Nijmeijer.

L'ingérence russe à l'étranger affecte également les pays de manière différente, selon M. Kalensky.

Selon lui, l'impact pourrait être moindre dans les pays baltes, en Pologne et dans les pays nordiques parce qu'ils ont tous une "expérience historique" des campagnes d'influence russes et une grande confiance dans les institutions publiques et les médias traditionnels.

Changement de tactique en matière de renseignement

Le SEAE est l'organe européen qui coordonne la réponse à l'ingérence étrangère du Kremlin avec l'OTAN et les États membres.

En 2015, le SEAE a créé un groupe de travail East StratCom chargé de dénoncer les attaques contre l'UE en "sensibilisant" à la désinformation pro-Kremlin.

La base de données EUvsDisinfo est un élément clé de ce groupe de travail : une compilation de plus de 16 500 cas d'ingérence étrangère russe ou de campagnes de désinformation.

Le SEAE travaille également sur un système d'alerte rapide (RAS) qui permet aux institutions de l'UE et aux États membres de coordonner et de partager des informations sur l'ingérence étrangère et la désinformation.

Toutefois, le rapport de janvier du SEAE sur les menaces d'ingérence étrangère indique que l'activité "s'intensifiera progressivement" à mesure que le jour du scrutin se rapproche.

M. Stano, du SEAE, a déclaré que la plus grande bataille se déroulera sur le terrain, dans les États membres de l'UE, où la plupart des activités pro-Kremlin ont lieu : dans la langue locale, en se référant au débat politique local et avec des mandataires locaux.

"L'ampleur du défi est telle qu'il n'y aura jamais assez de travail pour le contrer... mais nous unissons nos forces et redoublons d'efforts pour nous protéger".

Les chefs d'État peuvent également utiliser certaines techniques.

M. Shea, des Amis de l'Europe, a déclaré que les chefs de gouvernement sont désormais disposés à rendre publiques des informations qui resteraient normalement confidentielles.

Il a cité l'exemple des autorités françaises qui ont annoncé au public la fermeture d'un faux site web russe qui encourageait environ 200 000 de leurs ressortissants à s'enrôler dans la guerre en Ukraine.

C'est l'une des techniques que M. Kalensky décrit comme consistant à "nommer les Russes et à leur faire honte".

Il pense que cette stratégie, si elle est utilisée correctement, peut convaincre les Russes que leur ingérence a moins d'effet qu'ils ne le pensent.