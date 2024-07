Un nouveau rapport affirme "avec une certitude absolue" qu'il y a eu une vaste tentative coordonnée sur les médias sociaux pour propager des discours pro-russes, anti-vaccins et anti-LGBT à l'approche du vote européen de juin.

Une nouvelle étude révèle que des masses de comptes ont inondé de désinformation les médias sociaux dans les pays de l'UE avant les élections du Parlement européen en juin, en plus de promouvoir le discours politique d'extrême droite en France et en Allemagne.

La délégation nationale des socialistes et démocrates néerlandais a chargé des analystes du cabinet de conseil néerlandais Trollrensics d'enquêter sur les réseaux de désinformation susceptibles d'influencer l'opinion publique avant les élections européennes.

Le cabinet a mené des enquêtes en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas, en plus d'une enquête plus générale sur les mots et les hashtags en anglais liés aux élections.

"Nous pouvons conclure avec une certitude absolue qu'un vaste réseau coordonné de comptes a influencé le discours public sur les médias sociaux autour des élections européennes en Allemagne et en France", indique le rapport.

"Trollrensics a trouvé un réseau de désinformation en Italie, mais il n'a pas été très actif pour influencer le discours autour des élections européennes italiennes. "Aux Pays-Bas, aucun réseau de désinformation n'a été identifié.

Trollrensics a étudié 2,3 millions de messages provenant de près de 500 000 comptes dans ces pays et en a identifié 50 000 comptes comme diffusant de fausses informations.

L'étude a révélé que le réseau de désinformation en Allemagne était particulièrement vaste.

Il favorise le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), le discours anti-LGBT et la désinformation anti-vaccins.

"Il s'agit d'un réseau important, qui exerce une influence majeure sur le débat politique sur l'X en Allemagne, en particulier dans la langue allemande", indique le rapport.

Le réseau français, quant à lui, comptait beaucoup plus de comptes que le réseau allemand.

Selon Trollrensics, au moins 20 % des messages relatifs à Éric Zemmour, l'homme politique d'extrême droite, provenaient de comptes du réseau.

L'impact de la campagne de désinformation sur les débats politiques sur X était si important qu'elle pouvait rendre des sujets "tendance" simplement en inondant les médias sociaux de messages, de commentaires et de mentions "j'aime", selon le rapport.

Le réseau italien était moins important, mais il continuait à promouvoir les politiciens de droite tout en attaquant ceux de gauche.

Il contenait un grand nombre de comptes plus anciens créés entre 2011 et 2022, selon Trollrensics, ce qui signifie qu'il influençait probablement l'Italie et diffusait des discours pro-russes depuis longtemps.

En fait, le rapport indique que les réseaux en France, en Allemagne et en Italie n'ont pas été spécifiquement créés pour influencer les élections européennes - de nombreux comptes ont été créés juste après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, et certains sont même plus anciens que cela.

Nombre d'entre eux suivent des comptes et des fonctionnaires du gouvernement russe, ainsi que des commentateurs d'extrême droite notables, tels que Dmitri Medvedev, Tucker Carlson et Eva Vlaardingerbroek.

Le rapport indique que les réseaux en France et en Allemagne se développent à une "vitesse incroyable", de nouveaux comptes étant créés pour amplifier ceux déjà présents dans le réseau.

Pour l'avenir, Trollrensics recommande de poursuivre les recherches sur des réseaux similaires dans d'autres pays européens, et de se concentrer sur les campagnes de désinformation potentielles sur TikTok et d'autres plateformes sociales.

Comme d'habitude, il est essentiel de garder un œil sur l'origine du contenu des médias sociaux que vous partagez et d'être conscient de l'existence de ces réseaux de désinformation.