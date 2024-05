OpenAI propose un nouveau modèle ChatGPT avec un assistant vocal amélioré. La version gratuite donnera accès à des chatbots personnalisés pour la première fois.

OpenAI lance un nouveau modèle qui apportera les capacités les plus avancées à tous les utilisateurs, y compris pour la version gratuite de ChatGPT, ainsi qu'une interface vocale impressionnante qui pourrait rivaliser avec Alexa d'Amazon.

Dans sa "mise à jour de printemps", OpenAI a présenté son nouveau modèle ChatGPT-4o lundi.

Mira Murati, responsable technologique d'OpenAI, a expliqué que ce modèle était beaucoup plus rapide que le modèle ChatGPT-4 précédent et qu'il améliorait le texte, la vidéo et l'audio.

"C'est un grand pas en avant en termes de facilité d'utilisation", a-t-elle déclaré, en montrant comment il pouvait traduire instantanément son discours en italien.

Que peut faire ChatGPT-4o ?

L'événement tant attendu a également dévoilé un mode vocal capable de lire les mouvements du corps, comme la respiration d'un utilisateur, et de générer une voix dans différents styles émotionnels, comme une voix de robot ou une voix chantante.

Il répond également aux commentaires à la manière d'un être humain, comme lorsqu'il a été complimenté pour être "utile et étonnant" et qu'il a répondu : "Oh arrête, tu me fais rougir".

"Parler à un ordinateur ne m'a jamais semblé vraiment naturel ; maintenant, c'est le cas. Au fur et à mesure que nous ajoutons la personnalisation (facultative), l'accès à vos informations, la capacité de prendre des mesures en votre nom et bien d'autres choses encore, j'entrevois un avenir passionnant dans lequel nous pourrons utiliser les ordinateurs pour faire bien plus de choses que jamais auparavant", a déclaré Sam Altman, PDG et cofondateur de l'OpenAI.

L'entreprise a précisé que, contrairement aux versions précédentes, les utilisateurs peuvent interrompre le modèle et celui-ci peut répondre en temps réel, réduisant le délai à 2 à 3 secondes.

ChatGPT est également capable de détecter les émotions en regardant un visage à travers la caméra. Lors de la démonstration, un visage souriant a été montré et l'IA a demandé : "Voulez-vous partager la raison de votre bonne humeur ?"

ChatGPT lance également une application de bureau dotée de capacités vocales et visuelles.

Disponible pour tous et plus rapide

Une autre mise à jour importante concerne l'interface de programmation d'application (API) de l'intelligence artificielle, ce qui signifie que les développeurs peuvent commencer à élaborer leur modèle à un prix 50 % moins élevé et deux fois plus rapidement.

ChatGPT-4o est également disponible en 50 langues, couvrant ainsi 97 % de la population mondiale.

Protection des données et éthique ?

OpenAI n'a pas indiqué lors de l'événement si elle protégerait les données des utilisateurs. Dans les versions précédentes, ChatGPT pouvait utiliser vos conversations à des fins de formation, à moins que vous ne vous y opposiez.

L'IA générative a été mise en cause pour ses réponses parfois incorrectes et trompeuses. L'entreprise n'a pas précisé si elle comptait améliorer ce point dans le nouveau modèle, ni comment.

OpenAI utilise actuellement une méthode appelée "reinforcement learning from human feedback" (RLHF), qui consiste à faire examiner par des humains les réponses du chatbot.

Quand sera-t-il disponible ?

OpenAI a déclaré que ChatGPT-4o sera disponible pour les utilisateurs de ChatGPT dans les prochaines semaines.