JO 2024 : trouver les futurs champions grâce à l'intelligence artificielle

Intel est le partenaire officiel de la plateforme d'IA des JO de Paris. Cette technologie pourrait permettre de repérer le prochain talent sportif n'importe où dans le monde.

Au stand Intel situé au Stade de France, il est possible d’utiliser l'IA pour tester la force de son corps afin de déterminer le sport dans lequel on est le plus performant. Pour l'instant, 12 sports sont concernés, comme le football, le tennis de table et le sprint.

Voici comment cela fonctionne. Le corps est scanné et mis à l'épreuve pour voir ses réactions, tester sa force et sa vitesse.

Intel est le partenaire officiel de la plateforme d'IA de ces JO. Mais cette technologie n'est pas seulement réservée aux spectateurs des Jeux : elle pourrait permettre de repérer le prochain talent sportif n'importe où dans le monde.

"Nous avons eu une très bonne expérience au Sénégal avec le CIO, où nous avons apporté une technologie très similaire au Comité olympique sénégalais pour trouver les prochains champions olympiques. Nous avons donc testé plus de 1 000 enfants au Sénégal, dans tout le pays, à l'aide de téléphones portables et d'une plateforme d'IA pour identifier les sportifs qui ont le potentiel pour devenir les prochains athlètes olympiques. J'espère que cette technologie va jouer un rôle, nous pensons qu'elle va ouvrir beaucoup plus d'opportunités pour les athlètes du monde entier. Il est possible d'atteindre des régions à un coût très faible et de trouver des athlètes dans tous les coins du monde et pour tous les sports", explique Sarah Vickers, Chef du bureau olympique et paralympique d'Intel.

Les Jeux olympiques sont l’occasion de présenter de nouvelles technologies dans le domaine du sport. Des avancées qui peut-être établiront des tendances pour les années à venir.