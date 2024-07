Par Gorkem Sifael

Afgan Isayev est le vice-président de SOCAR, la compagnie pétrolière nationale d'Azerbaïdjan. Dans cet épisode, il présente les plans et actions de l'entreprise pour passer d'une entreprise pétrolière et gazière traditionnelle à un leader énergétique diversifié d'ici 2035, en visant à équilibrer son portefeuille avec des activités liées aux hydrocarbures et à la réduction des émissions de carbone. SOCAR s'apprête à aligner son profil d'émissions sur celui des champions mondiaux du secteur, soulignant ainsi son engagement en faveur de la décarbonation.

Depuis qu'il a rejoint SOCAR en 2012, Afgan Isayev s'est engagé dans de nombreux projets internationaux, ce qui l'a amené à s'orienter vers la décarbonation en 2018. L'entreprise s'est associée à des acteurs stratégiques mondiaux et a déjà lancé des projets importants, notamment le développement de 1GW de sources d'énergies renouvelables, comprenant deux projets solaires et un projet éolien, et un projet d'énergie éolienne en mer de 2GW visant à produire de l'hydrogène vert.

Lors de la prochaine COP29, SOCAR prévoit de participer activement en organisant des événements et des panels qui encouragent l'atténuation du changement climatique. Afgan Isayev souligne l'importance des efforts de collaboration avec d'autres compagnies pétrolières nationales et internationales. Grâce à des partenariats stratégiques et à des projets avant-gardistes, SOCAR vise à assurer un avenir durable aux générations futures.