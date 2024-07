Le gouvernement travailliste britannique va-t-il assouplir les règles du Brexit ?

Pendant la campagne, Keir Starmer a déclaré qu'il ne rouvrirait pas l'accord de commerce et de coopération avec l'Union européenne (UE).

PUBLICITÉ

À Stonemanor, l'un des magasins d'articles britanniques les plus populaires de Belgique, les clients sont conscients que le Brexit ne sera pas annulé après les élections générales de jeudi au Royaume-Uni, qui ont donné la victoire au parti travailliste (centre-gauche), dirigé par Keir Starmer.

Mais au micro d'Euronews, certains Britanniques vivant dans le pays qui abrite les principales institutions de l'UE, ont dit espérer que la promesse de Starmer d'essayer d'améliorer les relations du pays avec l'Union européenne, dont il s'est retiré en 2020, se concrétisera.

"Par exemple, lorsque vous partez en voyage scolaire au Royaume-Uni, vous devez acheter un passeport et ce n'est pas si facile parce que cela coûte beaucoup d'argent. Ce serait déjà une raison de se débarrasser du Brexit, car pour la culture et le tourisme, cela rapporterait beaucoup de gains à l'économie", a déclaré un jeune homme.

Un autre client a également déclaré qu'il était important d'améliorer les relations commerciales, culturelles et éducatives, mais a donné la priorité au secteur de la santé : "Les gens devraient pouvoir traverser la frontière plus facilement à la recherche des meilleures opportunités dans le domaine de la médecine et des hôpitaux."

Lignes rouges et portes ouvertes

Le futur Premier ministre travailliste ne rouvrira pas l'accord de commerce et de coopération, mais veut répondre aux inquiétudes de 70 % des Britanniques qui affirment que le Brexit a empiré leur vie.

Pour les négociations avec l'UE, Keir Starmer a déjà dessiné ses lignes rouges : il ne veut pas rejoindre l'union douanière ou le marché unique, ni rétablir la liberté de circulation.

Mais des portes pourraient être ouvertes pour de nouveaux accords sur les normes vétérinaires et la mobilité des jeunes, par exemple, qui pourraient être des domaines d'amélioration pour les deux parties, a déclaré Charles Grant, directeur du Centre for European Reform, dans une interview accordée à Euronews.

"Keir Starmer a déjà déclaré qu'il souhaitait revoir les réglementations sanitaires afin de réduire les contrôles aux frontières sur les aliments, les plantes et les animaux, ce qui devrait aider les agriculteurs, par exemple, et les importateurs d'aliments", a expliqué l'analyste politique.

En ce qui concerne le programme de mobilité des jeunes, proposé par la Commission européenne il y a un mois, le gouvernement et l'opposition l'ont rejeté, mais le dossier pourrait être rouvert.

"À long terme, un programme de mobilité des jeunes est prévu, à condition qu'il ne soit pas présenté comme une libre circulation par la porte de derrière", a déclaré Charles Grant, ajoutant que le même raisonnement pourrait s'appliquer aux consultants et aux artistes.

Dans un rapport récent, le Centre for European Reform énumère d'autres domaines dans lesquels la coopération avec l'UE pourrait être renforcée, tels que l'action climatique et les politiques énergétiques, ainsi que les services financiers. Il convient de noter que les scientifiques et les chercheurs britanniques ont à nouveau accès au programme de financement Horizon de l'UE.

Un autre domaine de coopération qui pourrait être renforcé est celui de la sécurité et de la défense, compte tenu de la guerre en Ukraine et de la détérioration des relations avec la Russie. Le chef du parti travailliste avait appelé à un pacte pour promouvoir la coopération en matière de politique étrangère et de défense avec l'UE.

"Pour l'instant, les Britanniques n'ont aucune relation avec l'UE dans ces domaines, contrairement à ce que l'UE a avec la Norvège, et même avec les États-Unis et le Canada. Il est hautement souhaitable de créer une sorte de structure dans laquelle les Britanniques participent aux réunions des ministres des affaires étrangères, des chefs de gouvernement et des hauts fonctionnaires pour parler de défis communs tels que l'Ukraine", estime le directeur du centre d'études.

Keir Starmer aura l'occasion de s'adresser aux dirigeants de l'UE lors de la réunion de l'OTAN à Washington la semaine prochaine, et quelques jours plus tard lors de la réunion de la Communauté politique européenne à Londres.