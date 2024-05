Par Euronews avec EBU

Au programme, des expositions, des débats et des ateliers pour promouvoir la solidarité et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap.

Ouverture du festival des droits des personnes handicapées en Croatie.

L'événement de trois jours se tient au Centre culturel Peščenica de Zagreb.

L'objectif, sensibiliser aux défis auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap au quotidien.

"Le festival met en valeur tout le bien que les personnes handicapées créent dans notre société", explique Sara Markus, coordinatrice du projet.

Alors que l'accent est souvent mis sur les obstacles auxquels font face les personnes handicapées et la lutte pour leurs droits, Sara Markus estime que leur apport dans la société et leurs capacités ne sont pas suffisamment mises en avant.

Ce festival tente d'y remédier en exposant les peintures, sculptures, et réalisations d'artistes professionnels et amateurs.

"Nous voulons montrer que tout est possible. Même lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous le pouvez. Nous avons ici des artistes ayant divers handicaps. Ce qu’ils ont créé et continuent de créer est vraiment beau et fascinant", s'enthousiasme Iva Majcek, administratrice de l'ONG Centre pour le développement des valeurs.

Des ateliers éducatifs à destinations des élèves du primaire, tels que des jeux de cartes pédagogiques, viseront également à les sensibiliser aux droits des personnes handicapées promus par l'Union européenne.

La diffusion d'un film réalisé par l'ONG Centre pour le développement des valeurs sur les expériences de personnes en situation de handicap sera suivi d'un débat sur la lutte pour leurs droits.

En 2022, 101 millions de personnes, soit un adulte sur quatre, présentait une forme de handicap dans l’Union européenne, selon Eurostat.