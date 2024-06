Une étude a montré un taux de réponse positive de 100 % chez 42 patients atteints d'un type spécifique de cancer du rectum, traités par une immunothérapie expérimentale.

C'est un fait rare : le cancer du rectum a disparu chez tous les patients qui participé à un essai clinique portant sur un nouveau traitement d'immunothérapie, selon des résultats publiés ce mois-ci.

L'étude est le fruit d'une collaboration entre le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), basé aux États-Unis, et la société pharmaceutique GSK.

Elle portait sur un nouveau traitement, le dostarlimab-gxly, visant à traiter les patients atteints d'un type spécifique de cancer du rectum, causé par une mutation génétique.

"En tant que clinicienne, j'ai vu de mes propres yeux le faible impact du traitement standard du cancer du rectum MMRd , et je suis ravie du potentiel du dostarlimab-gxly chez ces patients", a déclaré dans le communiqué le Dr Andrea Cercek, chef de section du cancer colorectal à MSK, et instigatrice principal de l'étude.

Le cancer de type MMRd signifie "mismatch repair deficient", autrement dit, les cellules présentent dans ce cas un système dysfonctionnel de réparation de l'ADN. Ces cancers représentent environ 5 % des cancers du rectum dépistés.

Actuellement, cette pathologie rare se traite par radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie, mais ces options thérapeutiques peuvent être combinées.

Ces traitements lourds dégradent bien souvent la qualité de vie du patient, entrapinant notamment des troubles intestinaux, une incontinence intestinale ou des troubles sexuels, selon le Dr Clélia Coutzac, oncologue, qui n'a pas pris part à l'étude.

De quelle manière le dostarlimab agit-il ?

"Comme les dMMR sont des tumeurs hypermutées, elles sont très visibles pour le système immunitaire qui, dans un premier temps, considère les cellules cancéreuses comme étrangères et va les tuer. Mais au bout d'un certain temps, le cancer évolue et le système immunitaire cesse de fonctionner", poursuit le Dr Clélia Coutzac.

"Ce qui marche très bien sur ces tumeurs, c'est que nous réactivons le système grâce à l'immunothérapie, en l'occurrence, le dostarlimab de GSK, un médicament qui guidera les lymphocytes pour qu'ils reconnaissent à nouveau les cellules cancéreuses comme nocives et les tuent", a-t-elle ajouté.

Selon le communiqué de GSK, les patients qui ont suivi le traitement pendant six mois ont présenté une réponse clinique complète et n'ont présenté aucune trace de tumeur à l'IRM, à l'endoscopie ou à l'examen clinique pendant la période de suivi.

Des résultats d'"étonnants", estime le Dr Coutzac.

D'autres recherches en cours

Avant que le dostarlimab - également connu sous le nom commercial de Jemperli - ne puisse être mis sur le marché pour traiter le cancer du rectum MMRd, des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Une étude à l'échelle mondiale, baptisée Azur-1, vise à tester l'efficacité du dostarlimab-gxly lorsqu'il est utilisé seul, à la place de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou de la chirurgie, et pour confirmer les résultats de l'étude MSK.